Őrült toborzás folyik a Magyar Postánál: végzettség nélkül is fizetnek 465 ezres havi bért

A Magyar Posta oldalán a kézbesítő és futár állásokból található a legtöbb hirdetés. A Pénzcentrum utána járásából kiderül, hogy a biciklis kézbesítő bruttó 360 000 forintot vihet haza egy hónapban, de ha az embernek van jogosítványa és autója, akkor különösebb végzettség nélkül, a téli szezonban akár több mint bruttó 450 000 forintot is megkereshet.

Ugyan napjainkban már a levélküldés az elavult műfajok közzé tartozik és előbb írunk ismerőseinknek egy internetes alkalmazás segítségével, azonban a kézbesítő szakma nem szűnt meg, inkább csak megváltozott. Most a leveleket jellemzően az interneten megrendelt csomagok váltották fel. Már a mindennapjaink része, hogy ruhát, játékot, vitaminokat és egyéb élvezeti cikket rendelünk. De mennyit keres egy futár? Ezen a héten a Magyar Posta futárjainak, kézbesítőinek béreit vizsgáltuk meg.

Mennyit keres egy postás?

A Magyar Posta által meghirdetett állások között keresgélve meglehetősen sok futár és kézbesítő kiírást találhatunk. Alapvetően egyik sem igényel 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséget, azonban a ’B’ kategóriás jogosítvány megléte az, ami nagyobb ugrást jelent a fizetésben. A KSH adatai szerint a szállító szektor átlagos fizetése 2023 májusában 531,4 ezer forint volt. Ehhez képest vizsgáljuk meg a Magyar Posta által kiírt futár pályázatainak fizetését.

Alapvetően egy futár, vagy csomagkézbesítő álláshoz elvárt kritérium a ’B’ kategóriás jogosítvány és az ehhez ajánlott fizetés bruttó 405 000 Ft/hó, amihez jár úgynevezett belépési bónusz is bruttó 150 000 forint, valamint a hirdetés szerint az év végi hónapokban (november-december) a várható több munka miatt (karácsony környékén többen küldenek csomagot) a fizetést megemelik bruttó 465 000 Ft/hónapra.

Azonban jól tudjuk, hogy kézbesíteni nem csak autóval lehet, így számos olyan hirdetést találni, amelynél nem követelmény a ’B’ kategóriás jogosítvány. Ezeknél az álláslehetőségeknél érdekesség, hogy az autó helyett választott jármű teljesítményének növekedésével, nő a hozzá meghatározott bruttó bér mértéke is.

Magyarán szólva a fizetések nőnek, ha gyorsabb járművet választunk a kiszállításra, hiszen értelemszerűen egy gyorsabb eszközzel több levelet és csomagot lehet kézbesíteni egy nap.

A legegyszerűbb „jármű” maga a lábunk. A gyalogos kézbesítő munkakörben hazavihető havi bruttó bér 340 000 Ft, és nem jár egyszeri belépési bónusz, valamint az év végi hónapokra beígért béremelés sem. A következő szint a kerékpár, ami ugyan gyorsabb, mint a gyalogos kézbesítő a fizetés mégis ugyanaz. Ugyanakkor, ha elektromos biciklivel van lehetősége valakinek dolgozni, ott már valamivel növelnek a bruttó havi béren, 360 000 forintot vihetünk haza havonta.

A következő fokozatot a segédmotoros futár jelenti, aminél, ha nem is ’B’, de ’AM’ kategóriás jogosítvány szintén az előírások között van. A fizetésen ez a plusz követelmény látható, 375 000 forintos havi fizetést adnak bruttó, azonban itt sem járnak ezen felül olyan extra pénzek és béremelések, mint az autót vezető futár esetén. Ezen kívül van lehetőség úgynevezett kyburzal (három kerekű elektromos motor, egyes modelleknek teteje van és van hátul egy kis csomagtere) is kézbesíteni a küldeményeket, de ehhez a pozícióhoz nem tüntettek fel megajánlott fizetést.

A fokozatos emelkedéseket egy ábrán is bemutatjuk, ahol az átlagos 2023 májusi szállító szektor bért is feltüntettük. Az ábrán a teljesen "lecsupaszított" és átlagosnak mondható időszak (januártól-októberig) bérei szereplenek. Tehát nincs rajta a belépési bónusz és az év végi béremelés sem.

Az ábra alapján leolvasható, hogy a 2023 májusában a szállító szektorban meghatározott magyar átlagos keresetet egyik pozíció sem éri el. Mindegyik több mint 100 000 forintos lemaradásban van. Ezek mellett mindegyik hirdetés alatt megtalálható a kiírás, miszerint:

Amennyiben hozol hozzánk munkatársat, minden általad ajánlott belépő után, akár bruttó 100.000 Ft/fő kifizetésben részesülsz.

Annyi eltérés van még a hirdetések között, hogy ha autós futárnak jelentkezel ez az összeg akár 200 000 Ft is lehet. Tehát az autós futárnak akkor van esélye megközelíteni vagy akár felülmúlni az átlagbért, ha a belépését a november-decemberi időpontban teszi meg vagy egy új munkatársak szerez a Magyar Postának, akkor a bruttó fizetése 615 000 és 665 000 forint is lehet, de ezek is csak egyszeri alkalmak, nem jelentenek rendszeres fizetést. A többi pozíciónak ilyen lehetősége nincsen.

Egyéb juttatások

Az egyéb juttatások terén nincsen jelentős különbség a hirdetésekben. Mindenhol nagyjából ugyanazokat a területeket fedik le, úgy mint

Munkaruha és védőfelszerelés juttatás

Munkába járási támogatás

Lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatások

Határozatlan munkaviszony

Fejlődési és szakmai előmeneteli lehetőség

Változatos munka, szabadban végzett önálló munkavégzés

Csoportos élet- és baleset biztosítás

Bérezés: bruttó alapbér + pótlékok + ösztönző

3 hónapot követően: bruttó: 20 000 Ft/hó cafeteria juttatás*

Amennyiben 25 év alatti vagy, nálunk lehetőséged van az adókedvezmény igénybevételére

*itt abban az esetben, ha autós futárnak jelentkezel bruttó 20 000 helyett 25 00 forint jár