Egyre több magyar él ezzel az szja-trükkel: akár egy milliót is kaphatnak, így kell igényelni

Egyre ismertebbek, elterjedtebbek Magyarországon az öngondoskodási lehetőségek, a járvány és a gazdasági válság pedig különösen előtérbe helyezte az egészséggel kapcsolatos megtakarításokat. Ma már rengetegen tudják, hogy az egészségpénztári megtakarítást nem csak gyógyszerekre lehet költeni a patikákban, és éveről évre egyre többen fedezik fel, és használják ki a 20 százalékos, egy évben legfeljebb 150 ezer forintnyi adóvisszatérítés lehetőségét. A hazai egészségpénztárak azt közölték a Pénzcentrummal, hogy a szülési támogatás helyzete sajátos ebből a szempontból: ez a szolgáltatás is egyre népszerűbb, összege pedig akár 1 millió forint is lehet. Így pedig könnyen kihasználható a teljes éves szja-visszatérítési keret is.

Nincs olyan magyar dolgozó, aki ne költene valamilyen formában az egészségére. Még azok is, akik sosem betegszenek le, így gyógyszer kiadásuk nincsen, vesznek részt olykor fizetős szűrővizsgálatokon, vásárolnak olyan termékeket, amelyek az egészséges életmódot támogatják, és szükségük lehet önsegélyező szolgáltatásokra a jövőben, amire megéri előre spórolni. Ha pedig nem a saját egészségükre, a családjuk egészségére költenek. Erre a célra tehát mindenképp megéri félretenni, nem utolsó sorban azért is, mivel a befizetések után az állam 20 százalék adóvisszatérítést ad (évi legfeljebb 150 ezer forintot). Nem érdemes veszni hagyni ilyen spórolási lehetőséget: főként most, amikor ilyen tartósan magas az infláció, és ki tudja, mikor enyhülhet a helyzet.

A Pénzcentrum rendszeresen foglalkozik az egészségpénztári megtakarításokban rejlő lehetőségekkel, melyeket a lakosság is egyre szélesebb körben, részletesebben ismer. Ez azonban lassú folyamat: vannak olyan szolgáltatások, amelyek bár évről évre népszerűbbek, még mindig csak egy szűk réteg tud a létezésükről. Ilyen például a jelzáloghitel-törlesztési lehetőség az egészségpénztári megtakarítás önsegélyező egyenlegének terhére. Vagy ilyen például a beiskolázási támogatás is, illetve jelen cikk témája, a szülés / örökbefogadási támogatás. A hazai egészségpénztára lapunknak azt jelenték: erre a szolgáltatásra is egyre nagyobb az igény, ennek pedig megvan az oka.

A PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár azt közölte lapunkkal, hogy érezhető élénkülő érdeklődés övezi a szülési támogatást, idei becslésük szerint 2023-ban elérheti a befogadott igénylések száma a 2021. évi eredményt. A legkiugróbb évük a 2020-as volt: amíg 2019-ben 419 gyermekszületés/örökbefogadásra vonatkozó igényt fogadtak be, addig a pandémia első évében 546-ot. 2021-ben 442 igénylés történt, ehhez képest 2022-ben visszaesés történt, 388 igényt fogadtak be. 2023-ban viszont ennél többre számítanak, év végén indulhat a hajrá.

A visszaigényelhető összeg a gyermek születését, örökbefogadását követő 120 napon belül igényelhető a kifizetés az egészségszámláról, amelynek maximális mértéke 1 millió forint.



A PRÉMIUM szerint a növekvő népszerséget az magyarázhatja, hogy az igénybevétel folyamata egyszerű. Az igénylőlap kitöltését követően mindössze a születési anyakönyvi kivonat másolatát szükséges benyújtani (örökbefogadás esetén pedig az örökbefogadásról szóló határozat másolatát). Ezt követően történhet meg a kifizetés az egészségszámláról.

Így maxolják ki az adóvisszatérítési keretet? Ahhoz, hogy valaki kihasználja az évi legfeljebb 150 ezer forintnyi szja-visszatérítés lehetőségét, 750 ezer forintot kell befizetnie évente a számlájára - most nem számolva az esetleges levonásokkal, számlavezetési díjjal, stb. Sokan úgy hiszik, ez egy magas összeg, pedig korántsincs így: csak a család gyógyszerköltsége - fiataloktól idősekig -, kisgyermeket nevelők esetében a pelenkakiadások képes kitenni ezt az összeget, pláne olyan drágulás mellett, ami az elmúlt 1,5 évben végbement. Még egyszerűbb, ha egy nagyobb összegű szolgáltatást veszünk igénybe: egy magánkilinkai várandósgondozás, szülés költsége feltehetően meghaladja a 750 ezer forintot. A szülési támogatással pedig ugyancsak könnyen "kimaxolható" az szja-visszatérítési lehetőség.

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál a szülési segély igénybevétele 2022. első félévében 194.397 ezer forint volt, míg 2023. első félévében 284.697 ezer forint, tehát nőtt a népszerűsége ennek a szolgáltatásnak a két időszakot összehasonlítva. Visszatekintve az elmúlt évekre; 2018-ban 178.252 ezer forint, 2019-ben 280.220 ezer forint, 2020-ban 518.376 ezer forint, 2021-ben 693.183 ezer forint, 2022-ben pedig 452.943 ezer forint volt a szolgáltatásra kifizetett összeg - közölték lapunkkal. A számokból látszódik, hogy 2020-tól kezdve nőtt meg nagy mértékben az igénybevétel.

A Generali szerint a népszerűség oka pedig vélhetően az, hogy nem szükséges számla, egyéb dokumentum benyújtása, csupán a születés igazolása, valamint az, hogy a befizetések után járó adókedvezmény rögtön felhasználható, nem szükséges a 180 napos befizetés megléte.

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár az közölte, haz idei év első nyolc hónapját hasonlítjuk össze az öt évvel ezelőtti azonos időszakkal, azt láthatjuk, hogy a gyerekekhez kapcsolódó szolgáltatások tételesen 2018-hoz képest 1,5 szeresére nőttek, az összeg pedig inkább a duplájára. Ezzel szemben a születési támogatásnál még nagyobb, háromszoros a növekedés. 2023-ban eddig a születési támogatásra utalt összeg meghaladta a 464 millió forintot.

Azt is közölték, hogy gyermekgondozási támogatásra (CSED/GYED) közel 70 millió forintot, beiskolázási támogatásra több mint 18 millió forintot, gyermeknevelési támogatásra (GYES/GYET) pedig több mint 14 millió forintot fordítottak a pénztártagok. Ezek a számok 2018 első nyolc hónapjában a következőképp alakultak: a születési támogatásra akkor 158 millió forintot, a gyermekgondozási támogatásra 36 millió forintot, a beiskolázási támogatásra közel 11 millió forintot, a gyermeknevelési támogatásra pedig közel 11,5 millió forintot használtak fel a pénztártagok.

Az OTP tapasztalatai is megerősítik, hogy ha 2018 és 2022 éves adatait nézzük, azt láthatjuk, hogy 2021-ben volt a legmagasabb a születési támogatás lehetőségét kihasználók aránya. Közlésük szerint ekkor a pénztánál 1005 tétel, több mint 730 millió forint értékben került felhasználásra, ami 20 százalékkal volt több a 2020-as számokhoz képest. 2021 egyébként a többi gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatás tekintetében is kiemelkedő volt, ekkor lehetett megfigyelni arányaiban a legjelentősebb emelkedést az előző évhez viszonyítva.

Az elmúlt években egyre nehezebb gazdasági helyzet alakult ki, így évről évre fontosabbá és népszerűbbé válnak azok a megoldások, melyekkel könnyíteni tudunk a pénztárcánk terhein. Az öngondoskodás különösen felértékelődik olyan időkben, amikor ekkora infláció sújtja a lakosságot. Nagy örömünkre az OTP Egészségpénztárban is egyre többen látják meg a lehetőséget, azonban a pénztártagok többsége még mindig nincs tisztában azzal, mennyi szolgáltatást vehetne igénybe a kártyáján található összeg terhére

- írták kérdésünkre, hozzátéve: a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatásokon túl még számos más megoldást is kínálnak az egészségpénztári kártyán található összeg felhasználására. Ilyen például a gluténmentes élelmiszerek vásárlása, az idősgondozás támogatása, a lakáshitel törlesztésének a finanszírozása vagy éppen a temetés igazolt költségeinek támogatása.

AZ MBH Gondoskodás Egészségpénztár (2023.04.30-ig MKB-Pannónia Egészségpénztár)azt közölte, hogy a finanszírozható szolgáltatások körében a számok változatlanul egyértelműen tükrözik a tagok tudatos megtakarítási törekvését és igényét az általános egészségvédelemre és a gyermekekkel kapcsolatos kiadások finanszírozásával kapcsolatban. A felhasználás szempontjából az önsegélyező szolgáltatások lehetőségeiből a szülési és örökbefogadási támogatás szolgáltatás finanszírozása népszerű elem.

A tapasztalataik szerint 2022-ben nagyságrendileg az összes előrelátó, legalább 180 napos egyenlegből finanszírozható önsegélyező szolgáltatási lehetőségből a Tagok kétszer annyi összeget (2022. évben 368 millió forintot) használtak fel megtakarításaikból a családtervezés, gyermeknevelés támogatására, mint az egyéb célú önsegélyező szolgáltatásokra együttesen, amelyből 60%-ban (2022. évben 214 millió forintot) a gyermek születésével kapcsolatos egyösszegű, akár 1 millió forintig terjedő támogatásra fordították.

Az is érdekes sokatmondó mutató, hogy 2022-ben az érintett Tagok közel 700 ezer forintot használtak fel éves szinten, így 70%-ban kihasználták az éves keretösszeg mértékét, ezzel szemben ugyanez a mutatószám 2018-ban még csak 50% volt. 2022-ben az előző évhez hasonlóak voltak a felhasználási arányok, az összes önsegélyező szolgáltatások lehetőségeire befizetett összeg mértékéhez viszonyítva.

Az 5 évvel korábbi adatokhoz képest egyértelműen látható, hogy az elmúlt 2 évben a tagonkénti kihasználás aránya nagyságrendileg 20%-kal növekedett, a gyermek születést támogató lehetőséget kihasználó tagok többet fordítanak a szolgáltatás igénybevételére. Az ezt követő időszakban jól kihasználható lehetőségekkel szintén szívesen él a Tagság - habár kevesebb összeget fordítanak rá a mutatószámok alapján a Pénztártagok

- írták megkeresésünkre, hozzátéve, hogy a Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED) + Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET) és beiskolázási támogatás kiegészítés, valamint a felsőfokú intézményben való tanulásra fordítható költségtérítés is kedvelt felhasználási mód.

Egyre több tudatos szülők készül Pénztártagként a gyermek érkezésére. Önsegélyező, előrelátó szolgáltatáson keresztül egyszeri 1 millió forint összegű támogatás igényelhető gyermek születése, vagy örökbefogadása esetén. Érdemes lehet akár a babaváráshoz felvett hitelből is a maximálisan visszaigényelhető adó érdekében a pénztári megtakarítást növelni és számolni a 20%, 150 ezer forint adókedvezménnyel. Az egészségpénztári számlára bárki (pl. nagyszülők, rokonok) befizethet. Minden befizetés beleszámít az akár 150 ezer forintos adókedvezménybe. Sőt az egészségpénztárba nem csak az egyénileg, de a munkáltató által befizetett összegek 20 százalékát (maximum 150 ezer forintot) is vissza lehet igényelni az adóból

- hívták fel a figyelmet, rávilágítva: a gyermekszületés után a legalább fél éve meglevő egyenleg erejéig, megkötések nélkül, akár 1 millió forint is felvehető az egészségszámláról. A gyerekneveléshez, gyerekvállaláshoz ezen kívül is számos módon járul hozzá az egészségpénztári tagság, ami a tervezés alatt, illetve a szülőszobától a babaszobáig számos az egészségpénztári egyenlegből elszámolható szolgáltatással, termékkel segíti a családokat. Emellett CSED és GYED, GYES és GYET is kiegészíthető előrelátó önsegélyező szolgáltatáson keresztül és a gyermek(ek) cseperedése során végig segítséget jelenthet a beiskolázási támogatástól kezdve a felsőoktatási költségek térítéséig.

A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár azt közölte lapunkkal, hogy 2022-ig folyamatos volt a növekedés. Évről évre nőtt az igénybevevő tagok száma és a kifizetett összeg is a pénztárnál. Tavaly azonban szektorszinten és a Patikapénztárban is jelentősen csökkent a szolgáltatást kihasználók száma, az egy főre jutó kifizetés összegében viszont nem volt változás.

Azok, akik kihasználják a juttatást továbbra is közel a maximális összeg, 1 millió forint kifizetését kérik.

A gyerekszületés kapcsán nyilván rengeteg előre tervezhető és nem várt kiadás merül fel egy család életében. Jól jön az egészségpénztári számláról kifizethető támogatás. Ha valaki tudatosan készült a gyerekvállalásra és már a tervezéskor számolt az egészségpénztárral, a 20% szja-visszatérítést is be tudja kalkulálni az 1 000 000 forint összegyűjtésébe. Vagyis az egyik évben befizet például 750 000 forintot, a következő év májusában már 900 000 forinttal számolhat, amit készpénzben felvehet a pénztárból, miután megszületett a gyermeke.

A Patikapénztárban a szolgáltatást a pénztártag veheti igénybe saját jogon vagy a bejelentett szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje jogán gyermekenként 1 000 000 forintig. Az elmúlt 3 évben az átlagos igénybevétel 750 000 forint körül alakult.

Az Új Pillér Egészségpénztárnál is volt visszaesés 2022-ben a megelőző évhez képest, de lényegesen kisebb mértékű, mint a szektorátlag - közölték. Ebben a pénztárban az egy főre eső átlagos kifizetés elérte a 800 000 forintot.