Indul a horror a magyar piacokon: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki karácsonyig kivár?

Még csak most múlt el a nyár, viszont annyira rohannak a hetek, hogy már most érdemes lehet azon gondolkodni, mit vásároljunk, hogyan gazdálkodjunk év végéig. Érdemes a kiadások jó részét nem decemberre halasztani, akkor se ha közben félreteszünk, mert például egy váratlan drágulás - mint 2022-ben -, könnyen megboríthatja a költségvetést. Ezért érdemes már most tájékozódni az árakról. A Pénzcentrum most egy klasszikus karácsonyi alapanyagon, a dión keresztül mutatja be, miért érdemes előre gondolkodni, ami az alapvető élelmiszereket illeti.

Már 3 hónap sincs karácsonyig, ezért nem árt résen lenni, mi mennyibe is kerül a boltokban, figyelni az akciókat. Az ünnepi készülődést, ha pénztárcakímélésről van szó, nem lehet elég korán elkezdeni. Jobb is, ha mielőbb szembesülünk az árakkal, így nem decemberben ér majd minket a sokk a boltokban. Egyes termékeket már előre be is szerezhetünk, elkerülve az esetleges drágulást, illetve így a költségek is jobban eloszlanak. A liszt, a cukor elállnak a kamrában, a ponty három hónapig vígan elvan a fagyasztóban, ahogy más húsok akár még tovább is; a kókuszreszelék, kekszpor, holland kakaó, babapiskóta vagy más száraz sütési alapanyagok, sőt akár zöldségek és gyümölcsök is eltárolhatók addig megfelelő helyen. Ami pedig garantáltan nem fog megromlani, és sok háztatásban csak karácsonykor vásárolják, az a dió, ami akár 1 évig is eltartható avasodás nélkül. Viszont mindig kérdés, mivel járunk jobban: ha bevásárolunk előre, vagy megvárjuk a nagy leárazásokat?

A magyar dióhelyzet jól példázza, hogy nem feltétlenül érdemes megvárni a nagy karácsonyi leárazásokat. Egyrészt, a dió az utóbbi években jócskán megdrágult, és az árfekvése nem nagyon szokott ingadozni, stabilan tartja magát a piacokon. Másrészt a boltokban az utóbbi években összevetve a többi maggal előfordult, hogy gyakran más, alapvetően drágább magvak, mint a mandula vagy akár a kesudió kilós ára is alacsonyabb volt, mint a dióé. Sőt, gyakran nem is lehetett kapni diót, míg más magvakból mindig volt a polcokon.

Ennek egyik fő oka a diótermelés válsága, hiszen a nagyüzemi termlés is megsínyli a klímaváltozást. A tavalyi aszályos év nagyon meglátszott a diótermésen és az árakon is. A dió magyarországi termőterülete egyre nőtt az utóbbi években, a betakarított terület nagysága 2013-ban még 4329 hektár volt, míg 2021-ben már 6438 hektár a KSH szerint, ezzel párhuzamosan nőtt a betakarított mennyiség is. 2013-ben 4538 tonna dió termett, míg tavalyelőtt 5947 tonna (bár időközben voltak ennél sokkal jobb évek is a dióra). A termésátlag is előbb növekedésnek indult, utána viszont csökkent; és 2021-ben kevesebb kg/ha dió termett, mint 2013-ban.

Idén már jó termésben bíznak a hazai dióültetvényeken a múlt évi aszálysújtotta év után, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB friss közlése szerint. A szakértők szerint viszont a piaci viszonyok nem olyen kedvezőek: a tengerentúli dióval nehezen tudja tartani a versenyt a hazai áru, nem is beszélve a Kelet-Európából feketén beáramló dióról. Ez szintén a magyar termelők helyzetét nehezíti.

A másik fontos tényező, hogy az utóbbi években a dióburok-fúrólégy is nagy károkat okoz, főként kiskertekben. Az Agroinform friss felmérése szerint a nem nagyüzemi dióültetvények 91 százalékában fordult elő komoly kártétel, ahol jellemzően nem tudnak permetezni a kártevő ellen. A lap szerint három éve már az ország egész területén jelen van és a diófák legjelentősebb kártevőjévé lépett elő nyugati dióburok-fúrólégy. Bolyki Bence, a portál ügyvezetője elmondta, hogy a kiskertekből felméréseik szerint gyakorlatilag eltűnt a dió. Az elmúlt pár évben drasztikus változás ment végbe: 2020-ban még a diófával rendelkező kiskerttulajdonosok 84 százaléka a diót elsősorban a saját kertjéből szerezte be, ez az arány néhány év alatt 10 százalék alá esett.

"Ma már a piacokon is csak elvétve találni olyan őstermelőt, aki a saját kertjéből származó diót kínál vásárlóinak" – mutatott rá a szakértő. Ez pedig rávilágít arra is, hogy miért is drágult meg jelentősen a dió, milyen jelenleg a diótermelés helyzete. Egyrészt termelői oldalon is vannak kihívások, drágább megtermelni ugyanazt a mennyiséget, másrészt egyre kevesebben vannak, akiknek a kertjében olyan diófa ál, amely el tudná látni az éves diószükségletét. Így az is, akinek eddig megtermett a kertjében, most a boltban fogja megvenni, ami felhajtja a keresletet. A KSH havi árváltozásokat mutató statisztikájából kiolvashatók, mikortól kezdődött a diókrízis:

Először 2020 tavaszától 2021 nyaráig mutatkozott valamivel nagyobb ütemű emelkedés a dióárakban, majd 2022 májusáig ismét nagyobb sebességbe váltott a drágulás. 2022 nyarától pedig egészen novemberig drasztikusan kilőttek a dióárak (azt hozzá kell tenni, hogy rengeteg más élelmiszer ára is óriásit emelkedett ebben az időszakban). Ezután magas szinten stagnáltak az árak, és csak 2023 májusára kezdett mutatkozni számottevő csökkenés. Most pedig, 2023 októberében ott tartunk, hogy a dió még mindig drága. Az igazi kérdés az, lesz-e még drágább?

Piacon jóval olcsóbban ki lehet fogni

Könnyen meglehet, hogy karácsony tájékán megdrágul majd a dió, ugyanennyi esélye van annak is, hogy ki lehet majd fogni egy jó dióakciót, bár erre nem vennék mérget. Mi tehát a jó döntés? A legokosabb az, ha megjegyezzük a dió jelenleg nagyjából milyen kilós áron mozog, és hogyha látunk ennél számottevően olcsóbban valamikor karácsonyig, akkor vásárolunk. Valószínűleg, elnézve a piacos árakat, jobban járunk ha nem boltban, előre csomagolt kiszerelésben vesszük meg a diót a karácsonyi zserbóhoz, mert ez esetben a kilós ár szinte mindig magasabb, mint a piacon. Arra is jó esély van, hogy a bolti, előrecsomagolt dió nem magyar termék, hogyha a vásárlásnál ez is szempont.

Az utolsó friss piacos adatok szerint a fővárosi Fehérvári úti és Vámház körúti piacon 5000 forint/kg körül mozog a dió leggyakoribb ára, míg Debrecenben 3500 forint, Szegeden 4500 forint volt leggyakrabban kilója - derül ki a Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) adatsorából. A leggyakoribb árak a piacon 500-1000 forinttal is változhatnak hirtelen egyik napról a másikra, illetve bizonyára lehet a leggyakoribb árnál olcsóbb ajánlatot is találni, csak szemfülesnek kell lenni. Az elmúlt évek 39. heteinek dióárat vizsgálva látható, hogy volt némi emelkedés, viszont az utóbbi években nem sokat mozdult el a dió piacos árfekvése:

Ha csak 20-30 deka dióra van valakinek szüksége a karácsonyi aprósüteményekhez, akkor 150-300 forintokat tud csak fogni az olcsóbb dión idén. Viszont ha valaki eleve két tepsi zserbóval, diós bejglivel, diós kosárkával, Kossuth-kiflivel, diós krémessel várja a Jézuskát, annak már megéri figyelni a kedvezőbb árakat. Ha pedig visszanézzük a heti piacos árváltozásokat, akkor észrevehetjük az október környéki kiugrásokat, később viszont ismét csökkenés mutatkozik. Ezért is érdemes nem megijedni a mostani áraktól, és beletörődni, hanem keresni-kutatni továbbra is az olcsó diót:

Ami pedig igaz a dió esetében, igaz lehet sok más termékre, alapanyagra is. Rengeteg olyan sütési-főzési hozzávaló van, amelyre minden évben szükség van, el is áll, de mégsem vásárolunk be előre belőlük, hanem még ez is a decemberi kiadásainkat mélyíti. Nem is beszélve arról, hogy egyes termékeket csak karácsony tájékán, vagy maximum félévente, de ritkán vesz az ember, így mindig sokként éri, mennyit nőttek az árak. Jobb ezzel most szembesülni, minthogy decemberben kelljen számolgatni, hogy beleférjünk a keretünkbe!