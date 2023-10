Brutális toborzásba kezdett a MÁV: 400-500 ezres bért is adnak, végzettség sem kell hozzá

Korábban már utána jártunk, hogy mennyit lehet keresni mozdonyvezetőként a MÁV-nál gyakorlatilag végzettség nélkül. Most viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen állások vannak még meghirdetve, amelyek nem igényelnek plusz végzettséget, és mennyit lehet keresni velük. A legkeresettebb ilyen szektor a forgalom irányítás, ahol a betanítás után bruttó 400 000 és 500 000 forint között kereshetünk.

Az elmúlt időszakban elég gyakran hallani a MÁV-ról és az ott jelenlévő problémákról. A pályaállapot-romlások bejelentése mellett, konkrét pályákat is lezártak már munka és szerelvény hiányra hivatkozva. Ezek után nem meglepő, hogy meglehetősen sok álláslehetőséget hirdetnek, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy a komoly munkaerőhiány tudatában az egyes pozíciókban mennyit fizetnek az alkalmazottaknak.

Megnéztük milyen állások találhatóak a MÁV-csoport oldalán, a munkalehetőségekre egy külön oldalon van lehetőség rákeresni. A legegyszerűbb, ha valamilyen konkrét elképzelésünk van arról mit szeretnénk dolgozni, ugyanis van lehetőség kulcsszóra és munkavégzés helyére rákeresni. Azonban ha valakink kevésbé van ennyire egyértelmű terve, és munkát keres, akkor sem kell kétségbe esni. Az oldalon egy nagyon részletes szűrőrendszer segíti a keresőt abban, hogy a számára megfelelő ajánlatokat kínálja fel számára a rendszer. Külön beállíthatjuk a:

Munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő)

Foglalkoztatás formáját (határozott vagy határozatlan)

Leányvállalatot (MÁV Zrt. például a MÁV Start, MÁV-VAGON kft. stb.)

Munkakörcsoportot (fizikai, szellemi, vezető)

Szakterületet (itt nagyon sok lehetőség található, a kommunikáció, jog, forgalom, gazdaság mellett még sok más lehetőség van)

Iskolai végzettséget (a 8 általánostól egészen a mester diplomáig minden fajta végzettségre rákereshetünk).

Ha pedig bejelöltük, amiket szeretnénk kiadja alul az aktuális lehetőségeket. Ha belekattintunk az adott álláshirdetésben ott találhatjuk a részleteket. Érdekesség, hogy a legtöbb hirdetésnél videót is találunk, amiben meghallgathatjuk, hogy miért érdemes a MÁV-nál dolgozni és azt, hogy az adott munkakörben milyen feladatokat kell ellátni.

Pozíciók, melyek nem igényelnek magas iskolai végzettséget

Relatíve sok olyan munkahely van, ahol egészen magas szintű oktatást biztosítanak a friss dolgozóknak. Például a legtöbb multinacionális cég is gyakran alkalmaz olyan munkavállalót, akinek nincsen konkrétan az adott területhez szükséges végzettsége, de ha már rendelkezik diplomával, akkor felveszik és vállalják a további betanítását.

Ez a MÁV-nál sincsen nagyon másként, annyi különbséggel, hogy ott olyan pozíciók is akadnak, amelyre gyakorlatilag az alapnak számító szakmunkás valamint középiskolai végzettség megszerzése és az alapvető számítógépes ismeretek megléte az elvárt és minden mást, a felvételt követően tanítanak meg az új munkatársnak. Sőt a betanítás után, ha valaki elsőre sikeres vizsgát tesz azt honorálják is, munkakörtől függően 65 000 forinttól, akár 90 000 forintig. A legtöbb ilyen szakma, amelyeket mi is vizsgálunk a forgalom irányításával kapcsolatos, mint váltókezelő, kocsirendező vagy forgalmi szolgálattevő.

Mennyi a bér?

Először vizsgáljuk meg hazánkban, hogy hogyan állnak a bérek. Az átlagbéreket és medián béreket egyaránt érdemes összevetni, ugyanis nagyon mást árulnak el a pénzek társadalomban történő megosztásáról. Hazánkban idén júniusban az átlag bruttó bér 566 800 forint volt, míg a medián csak 450 000 forint. Ez önmagában is igen sokatmondó, a medián érték alapján megállapítható, hogy a magyar munkával rendelkező lakosság fele bruttó 450 000 forintot vagy ennél kevesebbet visz haza havonta.

A MÁV Zrt. oldalán különösebb végzettséget nem igénylő szakmák bruttó fizetése 253 000 forintól 313 000 forintig terjed a betanítás alatt, betanítás után kb. 1,5- szörösére emelkedik. De azért szakmánkként még így is nagyon eltérő a bérezés, ami a feladatkörhöz tartozó munkák mennyiségétől függ. A következő táblázatban a 2023 júniusi átlagos bruttó bérek és medián bérek mellett az általunk vizsgált 3 szakma havi bruttó fizetése látható (a betanítási utáni bérek). Az elemzésben szereplő munkák hirdetéseiben a bruttó bérekre nincsen konkrét érték megadva, mindegyik esetén intervallumokat határoztak meg, illetve arra vonatkozóan nincsen konkrét érvelés, vagy idősáv megadva, hogy milyen esetben vagy mikor kapható meg a maximálisnak kijelölt bér.

A fenti ábra alapján látható, hogy az átlagos havi bruttó béreket egyik szakma felső korlátja sem lépi át, azonban érdekesebb megnézni a fizetések bruttó mediánhoz való viszonyát. A béreknek megadott alsó intervallumok rendre mind a medián alatt találhatóak, szóval egy kezdő forgalmi munkakörben dolgozó a MÁV-nál a lakosság azon felébe tartozik, akik 450 000 forint alatt keresnek havonta. A felső határok mind átlépik a medián értéket, de már ahogy korábban írtuk arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, hogy mikor és milyen feltételek mellett kereshet annyit a munkavállaló.

De mennyit jelentenek ezek az értékek havonta az alkalmazottak bankszámláján? Ha nem számolunk semmilyen kedvezménnyel, akkor a táblázatban található 3 meghirdetett szakma közül a forgalmi szolgálattevő 311 885, a váltókezelő 295 593 és a kocsirendező 301 910 forintot visz haza egy átlagosnak mondható hónapban.

A diplomát elváró álláshirdetésekre is rákerestünk, azokból is bőséggel akad, azonban ezek esetén az alap és extra juttatásokon kívül más a fizetésre utaló értéket nem tüntetnek fel. Így azokról konkrét adattal nem tudunk szolgálni. A MÁV csoportok oldalán egyébként elérhetőek évekre visszamenőleg a vezetők és magasabb beosztású emberek illetménye is. Az nem meglepő és nem is megkérdőjelezhető, hogy a nagyobb felelősséggel járó pozíciók havi bruttó fizetése magasabb, azonban azért érdekes látni, hogy ebben a táblázatban rendre mindenkinek a fizetése havonta bruttó 1 millió forint vagy afölött van, de még itt a magasabb beosztásban dolgozók között is nagyon nagy különbségek vannak a béreket illetően. A vezérigazgató 5 milliós bruttó jövedelmét kivéve mindenki más fixen 3 millió forint alatt keres, ami azért egy nagyobb ugrásnak tekinthető.

Béren felüli juttatások

Ami nagyon szembetűnő, hogy bár a fizetések lehetnének magasabbak, főleg egy olyan gazdasági helyzetben, amilyenben jó ideje az országunk van, ugyanakkor az alap juttatások meglehetősen bőségesek és ezek mellett különböző extra juttatásokat is kínálnak. Az alap juttatások közzé tartozik a rendszeres havi fizetésen felül a

SZÉP-kártya juttatás (a hatályos belső szabályozás szerint)

hűség bónusz év végén (a hatályos belső szabályozás szerint)

évi (a havi bruttó alapbér 4%-ának megfelelő) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

havi nettó 4000 Ft összegű önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás.

Ezeken felül pedig még olyan extrákban is részesülnek, mint az utazási kedvezmény a vasutakon (belföldi és nemzetközi járatokra is), ingyenes egészségügyi szűrőcsomag, a vizsgákat sikeresen teljesítő munkavállalóknak budapesti vagy környéki pozíciókban kulturált munkavállalói szállás biztosítása és ruházati ellátás.