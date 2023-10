Tényleg megfigyelik, lekövetik a bankszámlánkat? Kiderült az igazság, ez sokaknak nem fog tetszeni

Újra és újra fellángol az örökös vita arról, hogy készpénzzel vagy kártyával jobb vagy kényelmesebb-e fizetni. A CashTag, a Pénzcentrum videoblogja az elemzők mellett most az utca emberét is megkérdezte, melyik módszer szerintük a jobb.

"Készpénz vagy bankkártya?" - halljuk ezt a kérdést a boltokban, trafikokban, bárokban, és szinte minden olyan helyen, ahol valaha fizetünk, tehát életünkben elég sokszor. Az utóbbi hetekben kiderült, hogy vezető magyar politikusok is a készpénzes fizetést részesítik előnyben, de vajon jól teszik-e? És milyen a magyar lakosság hozzáállása a dologhoz, mivel fizetünk szívesebben? Ennek járt utána most a CashTag, a Pénzcentrum vlogja.

Kinek jó a készpénz?

Készpénz, mindig - válaszolt rögtön Szijjártó Péter külügyminiszter, mikor néhány hete egy videóban is megmutatta, hogy vett egy pár új cipőt hetvenezer forintért. Múlt héten Orbán Viktor miniszterelnököt is kameravégre kapták a fővárosban, amint egy autóból kiszállva rögtön elővett egy köteg kápét, majd bement egy máig is ismeretlen helyre. A két ügy akkora nyilvánosságot kapott, hogy a múlt csütörtöki Kormányinfón még Gulyás Gergelyt is megkérdezték erről: ő úgy fogalmazott, hogy a maga részéről a készpénzes fizetést szereti jobban, de a bankkártyáját sem veti meg, szokott arról is fizetni.

A dolog azzal együtt talán meglepő lehet, hogy amint a világ számos más országában, a magyar Nemzeti Bank is évek óta törekszik a digitalizációs fizetési módok népszerűsítésére. Legtöbbször Svédországot szokták kiemelni, mint ahol már csak mutatóban van készpénzforgalom, de például Kanadában vagy éppen Kínában is mostanra bankkártyával vagy telefonon keresztül bonyolítják le a tranzakciók jelentős részét.

A digitalizáció egyrészt egy magától is zajló, „természetes” folyamat, de egyáltalán nem véletlen, hogy sok jegybank tevőlegesen is igyekszik elősegíteni az elektronikus fizetési lehetőségek terjedését. Ennek legfőbb oka, hogy készpénzt használni egyszerűen drága. Azt először is le kell gyártani, utána szállítani, tárolni kell, később a már sérült, leharcolt állapotú bankjegyeket be kell vonni, meg kell semmisíteni, helyükre pedig újabbakat kell nyomni. A jegybanknak továbbá arra is figyelnie kell, hogy a különböző címletek megfelelő arányban legyenek jelen a gazdaságban.

Sokba kerül a készpénz az azt kezelő, azt a magánszemélyeknek eljuttató bankoknak is, hiszen nekik szintén tárolniuk, oda-vissza szállítaniuk kell azt. Egy-egy bankfiókban csak bizonyos összegkorlátig tartanak a bankok készpénzt, ha ennél több gyülemlik fel náluk (nagyobb összegű befizetések miatt), akkor a felesleget el kell szállítani onnan. De az irány lehet fordított is: a bankfiókban lévő ATM-eket is időről-időre fel kell tölteni, amihez jellemzően külön rendelik meg a készpénzt a fiókok. Erről a Pénzcentrum hosszabban is írt, a cikket itt olvashatod el újra:

Merre halad a világ?

Most pedig lássuk, a magyarok hogy állnak mindehhez! Videoblogunk, a CashTag az utca emberét kérdezte, ők mivel fizetnek szívesebben: a válaszok megoszlanak, de mindenki erősen kitart saját választása mellett.

Bankkártyával fizetek, azon belül is a telefonos alkalmazással. A covid adott ebben egy nagy lökést, akkor kényelmetlenség volt a készpénz, én ott szoktam át szinte teljesen arra, hogy kártyával fizetek

- mondta stábunknak egy fiatal lány.

Egy idős úr pedig azt mondta: fizet még készpénzzel, de azt egyre ritkábban teszi, és a világ sem a készpénzes fizetés felé halad, éppen ellenkezőleg történik.

Én is fizetek persze készpénzzel, de természetesen az internetes vásárlásaim során én is a kártyát használom. Szerint sokkal jobb irány az online vagy a kártyás fizetés, csökkenti a készpénzforgalmat, és a világ is errefelé halad már

- összegezte gondolatait.

Volt persze olyan is, aki teljesen elutasítóan nyilatkozott a kártyás fizetésről. Egy idős asszony szerint az adataink védelmében fontos, hogy megmaradjunk a készpénz mellett.

Ne nézzenek engem, ne figyeljenek engem, ne tudjanak rólam!

- mondta feldúltan az idős asszony.

Ezért jobb a kártyás fizetés

De miért is baj, ha szinte betegesen ragaszkodunk a készpénzhez? Turzó Ádám, a Portfolio elemzője erről azt mondja: a gazdaságot is segít "fehéríteni", ha a tranzakciók nyomon követhetők, ez viszont a készpénzes fizetéseknél nem mindig valósul meg.

Ezeket a tranzakciókat lehet a legkönnyebben eltitkolni, ezáltal adófizetési kötelezettséget titkolnak el. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy amikor bevezették az online pénztárgépeket, szinte rögtön 20-30 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, mert megnőtt a lejelentett forgalom aránya, és már ettől is sokat fehéredett a szürkegazdaság

- mondta az elemző a CashTagnek.

Meszlényi Tamás, a Pénzcentrum elemzője pedig azt mondja: valóban érdekli a cégeket az, hogy mire költünk, de nem konkrétan az adataink, hanem az, hogy miket vásárolunk gyakrabban vagy szívesebben - így információhoz jutnak rólunk. Emellett szerinte még mindig kényelmesebb bankkártyával fizetni.

Onnantól kezdve, hogy rákerült a pénz a számlánkra, és nem onnan költjük el, az az én véleményem szerint macerás, hiszen még külön le is kell venni azt onnan, hogy készpénzben legyen nálunk - ennek ráadásul sokszor még külön költsége is van. Természetesen vannak olyan félelmek, hogy a cégek, ahol a kártyás fizetéssel vásárolunk valamit, megfigyelnek minket. A cégek valóban monitorozzák ezt, de a vásárlási szokásaink érdeklik őket, nem pedig a konkrét adataink

- mondja erről Meszlényi Tamás.