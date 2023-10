Így utaznak az élelmes magyarok: 5+1 tipp, amivel százezreket spórolhatsz a repülőjegyeken

Az elmúlt 1-2 évben, mióta újra szabadon tudunk utazni, aki csak teheti útra kerekedik, és lehetőleg az országhatáron túl keres úticélt. Azonban a gazdasági helyzet és különböző intézkedéscsomagok miatt ezt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak. A Pénzcentrum most összeszedett 5+1 tippet, aminek segítségével jóval olcsóbban, és nem utolsó sorban kényelmesebben fogunk tudni utazni. Ráadásul ezekkel a trükkökkel nem kell semmiről se lemondanunk.

Sajnos a pandémia ideje alatt szinte senkinek se volt lehetősége arra, hogy belföldön, vagy akár külföldön utazgasson. Amikor pedig elköszöntünk végre valahára a korlátozásoktól újabb problémával kellett szembesülnünk: egy egész világot sújtó inflációval és energiaválsággal. Erre pedig Magyarországon rájött még a különadó is, ami jócskán megemelte a repjegyek árait.

Az emberek viszont érthető módon szeretnének utazgatni, világot látni. Azonban ezt nem mindenki teheti meg – pláne nem magyar pénztárcával –, így most a Pénzcentrum összeszedett pár olyan tippet, amivel jelentős összegeket tudunk spórolni a repjegyen, vagy legalábbis sokkal komfortosabban utazhatunk extra költségek nélkül.

Utazzunk kötöttségek nélkül

Az első és talán a legfontosabb szabály, hogy szinte lehetetlen egy adott időpontra olcsó repjegyeket találni. Ahhoz ugyanis, hogy olcsón utazhassunk flexibilisnek kell lennünk. Értve itt ezalatt, hogy ha adott dátumra keresünk, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb szabadnapot kelljen kivennünk, az több mint valószínű, hogy a költségek kárára fog történni.

Azzal ugyanis, hogy rugalmasak vagyunk az utazás dátumát illetően súlyos tízezreket is spórolhatunk, ugyanis sokszor, ha egy héttel később megyünk akár fele annyiba is kerülhet a repülőjegy. Ráadásul, ha csak az utazás öröme a cél, akkor jobban járunk, ha nem konkrét helyekre keresünk rá. Az olcsó jegyvásárlás legnagyobb trükkje ugyanis, hogy akkor megyünk és oda, ahol és amikor a legolcsóbb. Az utazás lefoglalása előtt érdemes megnézni, hogy átlagosan a városban mennyibe kerülnek a szállások, ugyanis sokszor, ha tovább maradunk olcsóbb maga a repülőjegy, azonban annál többet fizetünk ki a szállásra.

Foglaljunk időben

Annak ellenére, hogy a teljes rugalmassággal járunk a legjobban ez sokszor nem kivitelezhető sajnos. Ilyenek az ünnepek is, hiszen sokan mennek külföldre akár a hosszúhétvégéken, akár karácsonykor, hogy meglátogassák kint élő rokonaikat, vagy csak távol kerüljenek az itteniektől. Azonban ezek a repülőjegyek sokszor jóval drágábbak, mint egy átlagos hétvégén. Ha viszont nincs más lehetőségünk és nem tudjuk az utazást eltolni, mert mindenképpen karácsonykor akarunk útra kelni, akkor érdemes előre gondolkoznunk.

Ahogyan közeledünk ugyanis az adott időponthoz, annál inkább mennek fel az árak. Az ünnepnapokon – főleg a nemzetköziken – pedig akár a sokszorosába is kerülhet 1-1 jegy. Éppen ezért ezekre az időpontokra érdemes már hónapokkal korábban megvenni a jegyünket, de ugyanez vonatkozik arra is, ha januárban vagy februárban szeretnénk utazni. A karácsony közeledtével ugyanis egyre emelkednek az árak, így érdemes már most foglalni, vagy pedig kivárni a karácsony utáni nyugalmat.

Nem mindegy, hogy hol foglalunk

A csapból is azt lehet hallani, hogy koránt sem mindegy, hogy hogyan foglaljuk le a repülőjegyünket. Először is érdemes minden esetben inkognitó ablakból megnyitni a keresőt, ez mondhatni az alap felállás. Azonban azt már kevesebben tudják, hogy nem kifizetődő közvetlenül a repülőgéptársaságok oldalán nézelődni. A társaságok ugyanis úgymond figyelik azt, hogy hányszor keressük fel őket egy adott számítógépről, és elkezdik feljebb tornászni a jegyeiket.

Éppen ezért jobban járunk, ha olyan oldalakon nézelődünk inkább, mint az Skyscanner vagy a Google Flights. Ezeknél ugyanis könnyedén kikereshetjük az aktuális legolcsóbb lehetőségeket, amiket közvetlenül a légitársaság honlapján le is foglalhatunk. Ha viszont sokáig ülnénk a kérdésen, miszerint menjünk-e vagy sem, akkor érdemes egyrészről különböző készülékeken nézegetni a repjegyek árait, másrészről pedig érdemes fizikailag is máshol lenni. Ezek a felületek ugyanis figyelik a lokációnkat is az IP címünk mellett.

Erre akár amúgy VPN-t is használhatunk, ugyanis van, hogy egy másik országból jóval olcsóbbak ugyanazok a repjegyek, mintha itthonról foglalnánk le őket.

Foglaljunk közvetlenül a légitársaságoknál

Bár érdemesebb a jegyeket a GoogleFlights, a Skyscanner vagy más, hasonló oldalakon kinézni, foglalni rajtuk vagy más viszonteladókon, mint például a Kiwi nem szabad. Bár sokszor töredékébe kerülnek ezeken az oldalakon a jegyek, az apróbetűs részek miatt könnyen rosszul járhatunk. Sok cég ugyanis nem biztosítja azokat a feltételeket, amiket a légitársaságok igen.

Ilyen az, hogy ha nem fizetünk az ügynökségeknek extra pénzt, akkor sokszor, ha törlik a járatunkat, vagy módosítják azt, akkor nincs jogunk panaszt tenni, vagy másik járatra átfoglalni a jegyünket. Ráadásul sok cég, ha nem fizetjük ki az extra összeget, akkor még a kommunikációban is hátrébb sorol, így egy esetleges kérdés megválaszolása akár napokba is telhet. Ez pedig csak a jéghegy csúcsa, hiszen az utazásközvetítő cégek által felszámolt extra összeggel már rosszabbul is jártunk sokszor, mintha közvetlenül foglaltunk volna.

Utazzunk csomag nélkül

Talán a legegyszerűb módja a spórolásnak, ha nem adunk föl csomagot, illetve elsőbbségi jegyet sem veszünk magunknak. Egy hátizsákkal ugyanis kényelmesen el lehet lenni akár egy héten keresztül is, ráadásul az internet tele van ma már olyan tippekkel, hogy hogyan csomagoljunk kicsi helyre. Erre az apróságra pedig érdemes odafigyelni, hiszen nem ritka, hogy a extra poggyász többe kerül, mint maga a repjegy. Mindezt pedig igazából azért, hogy több pólót tudjunk magunkkal vinni az utazásra.

A csomagfeladás mellett a légitársaságok a nagyobb lábtérért is extra pénzt szoktak kérni, ahogy a választott ülésekért is. Ha szeretnénk kényelmesebben utazni, akkor érdemes az utolsó pillanatokra hagyni a becsekkolást. A társaságok ugyanis az utolsó pillanatig fenntartják a nagylábterű üléseket, így, ha nem fizet értük valaki külön, akkor azokat osztják ki a legvégén.



Ezeken a napokon foglaljunk

Amellett, hogy nem mindegy, hogy mikorra és hová foglalunk, úgy az sem mindegy, hogy mikor. A legendák szerint ugyanis kedden, szerdán és csütörtökön a legolcsóbbak a repjegyek, de ezt sokan tagadják. Ez a tipp ugyanis inkább lutri számba megy, mintsem biztosan lehessen állítani, hogy egyes napokon olcsóbbak a repjegyek. Vagy azok, vagy sem.

Az azonban már biztos, hogy ha tehetjük, akkor érdemes kerülni a pénteki vagy a szombati indulást, ugyanis ekkor sokkal drágábbak a jegyek. Jobban járunk, ha inkább vasárnap érkezünk meg, és szerdáig, csütörtökig maradunk, mint fordítva. Ekkor ugyanis kevesebben utaznak, és kisebb tömeggel is kell szembenéznünk a repülőtereken.

A fentiek persze nem számítanak egzakt tudománynak, nem lehet biztosan állítani, hogy ezzel és ezzel a módszerrel fele annyiba fog kerülni az utazás. Ezek olyan dolgok, amik bár a legtöbb esetben működnek, de sok olyan tényező is közrejátszik, amivel nem lehet előre számítani. Ilyen egy nagyobb leértékelés, vagy esetleg egy áremelés. Azt viszont szinte biztosan lehet állítani, hogy érdemes rugalmasnak maradni a foglalások kapcsán, hiszen ezzel óriási pénzeket lehet spórolni.