"Minden egyes szakmai pofon a hasznomra vált" - 10 inspiráló idézet a Nobel-díjas Karikó Katalintól

Ma hozta nyilvánosságra a stockholmi Karolinska Intézet, hogy Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért. Most a Pénzcentrum összegyűjtött néhány elgondolkodtató idézetet az immár világhírű magyar tudóstól az elmúlt évekből.

Karikó Katalin 1955-ben született Szolnokon, 1973 és 1978 között a szegedi József Attila Tudományegyetem biológia szakán tanult. Még 1978 kezdett vírusok kutatásával foglalkozni a Szegedi Biológiai Központban MTA-ösztöndíjasként, ekkor használt először módosított nukleozidot tartalmazó RNS-t. 1983-ban avatták doktorrá, 1985-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol a philadelphiai Temple Universityn, majd 1989-től a University of Pennsylvanián dolgozott. 2005-ben szabadalmaztatták a kollégájával, Drew Weissmannal közösen kidolgozott, módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS-terápiás alkalmazásokat. 2020-ban a szabadalmuk alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos covid-19-oltóanyag. Az azóta eltelt években számos rangos tudományos díjat ítéltek oda számára, 2023-ban pedig az orvosi Nobel-díjat is átvehette.

Karikó Katalin a koronavírus világjárvány kitörését követően került a figyelem középpontjába, amikor korábbi kutatásai alapján elkezdték fejleszteni az mRNS-vakcinákat. Azóta számos interjú jelent meg, amelyben tudományos munkájáról, a hivatásáról, vagy éppen magánéletéről, múltjáról beszél. Ezekből az interjúkból válogattunk most olyan részleteket, gondolatokat a Nobel-díjas tudóstól, amelyeket érdemes lehet megszívlelni.

Már egy 2021-ben megjelent interjúban is kérdezték a Nobel-díj elnyeréséről, melyre Karikó Katalin így reagált: "Ez is egy olyan dolog, amit úgy sem tudok befolyásolni. Minek törődjek vele, ha úgy sem rajtam múlik. Csak olyasmivel érdemes foglalkozni, amivel tudunk is kezdeni valamit, máskülönben saját életünket keserítjük meg. Ha a kollégámmal nem jövünk át Németországba a BioNTech-hez, akkor nem valószínű, hogy elkészül a COVID-vakcinájuk. Minden egyes szakmai pofon a hasznomra vált. Higgye el, minden irónia nélkül mondhatom, ha megkapom a Nobel-díjat, ezeknek az embereknek is köszönet fogok mondani."

Tudok őszintén örülni mások felfedezéseinek, kíváncsi vagyok rá, érdekel. Nekem soha nem az volt a célom, hogy hosszabb legyen a CV-m vagy vastagabb a pénztárcám. Voltam nagyon mélyen is. Amikor lefokoztak, nem keseregtem sokáig, örültem a szabadságnak. (...) Csak arra koncentráltam, amin tudok változtatni. Hogy a másik fizetésemelést kap, saját labort, azon miért stresszelném magam, az teszi tönkre az embereket. Tudom, mennyire nehéz ilyen környezetben dolgozni. A saját csapatom is arra ösztönzöm, hogy ne értem vagy a BioNTech-ért dolgozzanak, hanem saját magukért, azért mert tudni, látni, megismerni akarnak

- mondta el ugyanebben az interjúban. Egy másik, szintén 2021-es interjúban beszél arról, hogy ha valaki kutatónak akar menni, ne a pénz miatt tegye:

Ha valaki sok pénzt akar keresni, akkor ne menjen kutatónak, mert ez a szakma nem igazán jövedelmező. A kutatás küldetés, olyan hivatás, amely inspirálja a kutatót: minden egyes nap alig várja, hogy bemenjen a munkahelyére, hogy állandóan azon gondolkodjon, mivel lehetne még jobb, még eredményesebb a munkája, és a végén valami olyasmire kapjon választ, amivel az embereken segíthet. Ez igazán lelkesítő!

Karikó Katalin sokszor beszélt arról is interjúkban, hogy milyen volt a tudományos világban a helyzete nőként. Mindig próbálja bátorítani is a nőket, inspirálni a fiatalokat, hogy ne féljenek a tudományos pályától.

Különösen fontosnak tartom, hogy a nőknek legyen ön­bizalmuk. Ők ugyanis hajlamosabbak arra, hogy már annak is örüljenek, ha valamihez asszisztálhatnak. Ezzel szemben én azt mondom: asszisztáljon, aki csak arra képes, ti pedig cselekedjetek! A lényeg, hogy legyen nagyobb önbizalmatok!

- mondta az említett interjúban, amelyben a családi életre, a családi támogatás fontosságára is kitért a szakmájában. Azt mondta: "A fiataloknak, fiúknak és lányoknak egyaránt azt tanácsolom: támogató társat válasszanak maguknak. Együttműködés, kölcsönös támogatás nélkül nem megy. Nem olyan társra van szükség, aki kiszolgál, s a gyereket sem ebben a szellemben kell nevelni." Egy másik, idei interjúban beszélt arról, hogy nem szabad csak a tudománynak élni, mellette fontos a magánélet, az egyéni boldogság is:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem szabad mindent egy lapra feltenni, csak a tudományra koncentrálni. A nőknek sem kell választani a család és a karrier között. Az én gyerekem is fel tudott nőni, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok lett. Mindenben találjuk meg az örömet! Az embernek saját magát is szeretnie kell, törődni saját magával, mert csak akkor tud másoknak segíteni, ha ő maga rendben van.

Karikó Katalin sokszor mesél arról is, mennyi akadállyal, kudarccal kellett megküzdeni pályája során. Egy 2022-ben adott interjúban beszélt arról a gondolatról, amely nagy hatást gyakorolt rá, és később is átsegítette sok nehézségen:

Még diákként olvastam Selye János stresszről szóló könyvét, ami aztán meghatározónak bizonyult az életemben. Tőle tanultam, hogy az ember úgy őrizheti meg a józan eszét és a boldog életét, hogy nem hasonlítgatja magát másokhoz. Úgy érzed, téged illetne meg az előléptetés, mégis más kapja meg? Ne törődj vele, mert – mondja Selye – amin nem tudsz változtatni, azzal nem kell foglalkozni. Csak abba érdemes időt és energiát fektetni, amin változtatni tudsz. Azt is tőle tanultam, hogy semmit se csináljak csak azért, hogy megfeleljek másoknak. Nagyon fontos, hogy az ember olyasmivel foglalkozzon, amit szeret, mert akkor mindig örömmel csinálja.

Ezek a gondolatok többször visszaköszönnek az elmúlt három évben tett nyilatkozataiban. A már említett, idén júniusban adott interjúban például úgy fogalmazott: "Nem kell sajnálni magunkat, hibáztatni a másikat. Az összes energiánkat arra kell fordítani, hogy mi legyen a következő lépés. Az embert nagyon sok negatív hatás éri élete során, de nem azt kell nézni, hogy a másik ember – a feleségem, férjem, gyerekem, kollégám, főnököm, szomszédom – mit tesz. Felesleges azon lamentálni, hogy a bizottságnak el kellett volna fogadni a pályázatomat, a cikkemet, ezek nem is értenek hozzá, meg se értették, mit akarok. Arra kell koncentrálni, hogy egy adott helyzetben én mit tehetek. Jobban meg kell írnom, segítséget kell kérnem."

Egy ugyancsak idén megjelent interjúban is kifejtette, hogy a nehézségekből előnyt lehet kovácsolni, gyakran az akadályok viszi előre az embert az életében, karrierjében, mert kikényszerítik, hogy jobban küzdjön:

Az emberi élet olyan, hogy megpróbáltatások vannak és ezek személyiségformálóak. Úgy mondják, hogy ha valamit mindig eléd tesznek, eligazgatnak, „eléd terítik a vörös szőnyeget”, akkor nem tanulod meg, hogy hogyan kell harcolni.

Címlapkép: Cseke Csilla, MTI/MTVA