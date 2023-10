Dagad az energiaital-botrány Magyarországon: más üdítőket is be kéne tiltani 18 év alatt

Reagált a a Magyar Energiaital Szövetség a tegnapi energiaitalokkal kapcsolatos bejelentésre, mely szerint azokat a 18 évnél fiatalabb lakosság számára betiltanák.

Ismételten és ismételten halljuk a régi dallamot az ép aktuális megmondóemberektől, hogy az energiaitalokat el kellene távolítani a fiatalok elérhetőségi köréből. De sajnos egy nagyon fontos részlet ismét és ismételten a háttérben marad: a kóla – írja a Pénzcentrumnak megküldött közleményében a Magyar Energiaital Szövetség (MESZ). A szervezet azután írta ezt, hogy tegnap Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója és Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese Facebook videón keresztül közölték javaslatukat arról, hogy a 18 évnél fiatalabb lakosság számára betiltanák az energiaitalok fogyasztását.

A MESZ reagálásában kifejtette, ugyanaz a koffein (C8H10N4O2) van a kólákban, mint az energiaitalokban, 1 liter kóla koffeintartalma megfelel egy 250ml-es energiaitalnak (avagy egy csésze erős presszókávénak).

Megdöbbentő, hogy az energiaitalok körüli felzúdulás mellett a kólák kritikája teljesen elhallgat. Ráadásul, nem ritka a gyermekműsorok közötti kóla reklám, amely a fiatalokat célozza meg. De miért? A gyermekeink pontosan tízszer több kólát isznak, mint energiaitalt

– közölték, hozzátéve: a szenzációkereső médiaszereplőknek is meg kellene inniuk egy-egy energiaitalt, hogy tisztán lássanak.

Ezen felül a MESZ kitért a cukor káros hatásaira is. Szerintük 1 liter kóla több cukrot tartalmaz, mint egy liter energiaital. Tudvalévő, hogy a fiatalok nagy mennyiségben fogyasztanak kólát, tehát kólával a cukorból is sokkal többet visznek be a szervezetükbe. Ezért a MESZ egyértelmű álláspontot képvisel: a koffeint tartalmazó italok, legyenek azok energiaitalok vagy kólák, nem ajánlottak gyermekeknek.

De ezt az elkötelezettséget várjuk el a kóla gyártóktól és bizony a média szereplőktől is. Ha a gyermekvédelem a valódi cél, az összes koffeines italra ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk!

– közölték. Végül üzentek a "szenzációhajhászoknak" is, akik szerintük amíg az egyik kezükkel a gyerekek poharából az energiaitalokat próbálják kiönteni, addig a másik kezükkel gond nélkül öntik beléjük a több és több kólát. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy melyik ital a jobb vagy rosszabb, hanem az, hogy a tájékozódás és az információ híján vajon milyen más energiaitalos tévhitekkel etetnek majd még minket a reflektorfényben álló „szakértők”.