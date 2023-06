Fájdalmas milliókat bukott több százezer magyar háztulaj: egy tollvonással intézték el őket

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. A 22. héten több nyilatkozat, hivatalos állásfoglalás jelent meg a nyugdíjemelés ügyében, valamint foglalkoztatták az olvasóinkat a június 1-től élő kötelező akciók a boltokban. Továbbá május 31. nem csak a naptári tavasz végét jelentette, hanem az adóbevallási határidőt is: érkeztek a nagyvállalatok, celebek, hírességek üzleti beszámolói. Fontos hír volt, hogy 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, mellyel még több takarékoskodót terelhetnek az állampapírok felé július 1-től. A héten döntött arról is az Európai Parlament, hogy Magyarország alkalmatlan a soros elnökségre. A friss lakáspiaci elemzésből pedig az is kiderült, hogy milliókat húzott ki a korszerűtlen ingatlannal rendelkező tulajdonosok zsebéből hirtelen a rezsiválság. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb, legérdekesebb híreit, és legolvasottabb cikkeinket.

Az a rengeteg májusi eső nem kedvezett ugyan a tavaszi balatoni turisztikai szezonnak, de megágyazott egy kitűnő nyárinak: a tó vize most 117-118 cm, ami garancia arra, hogy a víz minőségével nem lesznek gondok az idén. Az előrejelzések szerint vendégek is jönnek, dacolva az áremelkedésekkel, igaz, Fekete Tamás szerint nem emelték a vállalkozók oly mértékben a szolgáltatásaik árát, mint az szükséges lett volna számukra a korábbi eredményesség megtartásához. A Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke a Pénzcentrumnak adott interjúban beszélt még a több évszakos Balaton programjáról, az ilyenkor mindig felmerülő súlyos munkaerőhiányról és a lehetséges megoldási stratégiákról.

Múlt héten jelent meg a 2023-as évi Dining Guide Étteremkalauz, mely többek között 10 olyan vendéglátóhelyet is felsorol, ahol az ország legjobb rántotthúsát lehet megkóstolni. Ennek apropóján a Pénzcentrum idén is utána járt, mennyit kérnek ezek az éttermek a közkedvelt fogásért. Tavaly még találunk olyan helyet, ahol 3000 forint alatt kiadós adagot kaphattunk az ország egyik legfinomabb rántotthúsából, idén azonban minimum 4000 forint kerül az ínyencség:

Ha már magyar gasztronómia: kiderült, hogy 2400 forint a sajtos-tejfölös lángos a Dagály strand büféjében, 40 százalékkal drágább, mint egy éve ilyenkor. Persze nincs is ezen mit csodálkozni, hiszen az élelmiszerárak nagyjából ennyivel emelkedtek Magyarországon egyetlen év alatt.

Szintén a témába vág, hogy nemrég megjelent listájában az európai országok gasztronómiáját rangsorolta kedveltség szerint a TasteAtlas. A vizsgált 46 ország közül Magyarország végzett a 13. helyen, ami nem is lenne rossz eredmény, azonban meglepő országok előzték meg hazánkat a ranglistában. Mutatjuk, mely országok főztje vetekedhet a magyaros konyhával a friss toplista szerint.

Fontos lista jelent meg továbbá a balatoni fagyizókról: aki a legjobbakat keresi, annak összegyűjtöttük, hova érdemes ellátogatni a tó körül. Viszont aki a tavalyi árakat várná viszontlátni, az csalódni fog, hiszen cukrászdák idén átlagosan 10-15 százalékos áremelést hajtottak végre, így 2023 nyarán 450-500 forint egy gombóc fagylalt:

Kinyírta a rezsiválság az ingatlan- és hitelpiacot

Nem újdonság, hogy betett az ingatlan adásvételeknek és a lakáshitelek piacának a rezsiválság, azonban kilábalás azóta se látszik. Friss elemzéseinkből kiderült, hogy több befektető is megszabadult nemrég megvásárolt ingatlanjától Magyarországon, és az is látszik, hogy manapság egy 10 éves állampapírral magasabb hozamot lehet elérni. Van több olyan környék is Budapesten, ahonnan szinte teljesen kiszorultak a magyar ingatlanvásárlók, jobbára külföldiek engedhetik meg maguknak a lakásokat.

Ezen a héten megjelent másik elemzésünkből az derült ki, hogy egyre kevesebb lakáshitelt vesznek fel a magyarok, miközben egyre magasabb önerőt használnak fel lakásvásárláskor. Ma Budapesten hitelből lakást vásárolni gyakorlatilag mindenkinek nagymértékű, már-már veszélyes anyagi kifeszítéssel járna, ez alól csak a háromgyerekes családok képeznek kivételt. Vidéken támogatás nélkül gyakorlatilag esélytelen kölcsönből ingatlant vennie egy családnak:

Nem okozott nagy meglepetést, hogy megint csökkent a lakáshitelek új szerződéseinek összege, ezzel az egyéves idővonalat nézve már csaknem az ötödére esett vissza a havi adatokban ez a hiteltípus. A kamatok közben újra növekedésnek indultak, és nagyon sötét képet fest a lakáspiaci jelentés is.

Megjelent Magyarország régióinak állandó lakosságának változásait elemző cikksorozatunk második része is - ezúttal az Észak-Alföld régió településeit vizsgáltuk. A friss elemzésünkből kiderül, mely településeken nőtt az álandó lakosok száma a legnagyobb mértékben az elmúlt egy, illetve 5 év során. A lakosságszám változásokat a régióhoz tartozó három megyében, Hajdú-Biharban, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Jász-Nagykun-Szolnokban külön is megvizsgáltuk. Régiós és megyei toplistáinkból kiderül, melyek most ezen a területen a favorit települések:

Lesz-e nyugdíjemelés?

Olvasóinkat hetek óta lázban tartja, lesz-e idén is évközi rendkívüli nyugdíjemelés a nyáron. Az érdeklődés nem légbőlkapott: az elmúlt években a kormány többször döntött nyári nyugdíjemelés mellett, amikor az infláció indokolttá tette azt. 2023-ban rég nem látott magasságokban tetőzik az infláció, így joggal merül fel a kérdés idén is. Csakhogy mivel az év eleji emelés is magas, 15 százalékos volt, a kormány nem tett ígéretet a nyári emelésre - bár nyugdíjas szervezetek folyamatosan kampányolnak emellett.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint idén elmarad a júniusi-júliusi rendkívüli évközi korrekciós nyugdíjemelés, amit a nyugdíjasszervezetek kértek volna a kormányzattól. A Pénzügyminisztérium korábban azt közölte, hogy ha a 2023-ra becsültnél magasabb lenne az éves várható infláció mértéke, akkor januárig visszamenőleg nyugdíjkorrekciót hajtanak végre. Mivel ilyen bejelentés nem történt, feltehetően a kormány nem látja indokoltnak az emelést.

Mindeközben Varga Mihály azt már bejelentette, hogy jövőre 6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak év elején. Lesz 13. havi nyugdíj is, és nyugdíjprémiummal is számol a költségvetés:

Képtelen karrierek

A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek az eheti adásában azt jártuk körbe, mitől lesz túl nőies, túl férfias egy szakma, ha egyáltalán létezik ez a kategória, megtudtuk előny-e vagy éppen hátrány a nemük, illetve, hogy miképp befolyásolja mindez a kereseteiket:

A munka világából friss európai adatok is érkeztek, melyekből kiderült, hogy javuló tendenciát mutat az EU-ban a nem foglalkoztatott, nem tanuló és nem képzett fiatalok aránya a 15-29 éves fiatal felnőttek körében. 2022-ben sikerült a pandémia előtti időszak alá szorítani ezt az értéket, ám jelentős különbségek mutatkoznak az egyes EU-s országok között. Magyarország ugyan a középmezőnybe sorolható, ám a nemek közti különbség tekintetében az egyik legrosszabb értékkel rendelkezünk az EU-s tagországok között.

Ugyancsak friss adatok szerint már több ázsiai vendégmunkás lehet Magyarországon, mint Európából (nem szomszédos országból) érkezett. Miközben korábban a VOSZ alelnöke arról beszélt, legfeljebb 20 ezer harmadik országból, azaz nem Európából érkező külföldi melós lehet itthon, most a KSH adatai azt mutatják, hogy majdnem 65 ezer ázsiai állampolgár élhet hazánkban. Eközben tavaly kb. 4600 fővel több magyar vándorolt ki itthonról, mint ahány hazaköltözött. Mint kiderül, amióta az adatokat közlik, soha ennyien nem mentek még ki Ausztriába:

Kötelező akciók

Rég nem mozgatott meg annyi olvasót a vásárlás és akciók témaköre, mint ezen a héten. Június 1-től, vagyis csütörtöktől lépett érvénybe az a rendelkezés, hogy a nagyobb élelmiszerboltoknak kötelező 20 termékcsoportban legalább 1-1 terméket legalább egy hétig több mint 10 százalékkal leárazniuk. Lehetséges azonban, hogy nem jelent majd nagy változást a kötelező akciózás, hiszen a boltokban egyébként is olyan sok akciót szoktak hirdetni, hogy nem történik más, minthogy 1-1 terméket kineveznek kötelezően árleszállítottnak, az egyébként is akciósnak betervezettek közül:

A Pénzcentrum annak is utánajárt a héten, hogy bár ideig-óráig örülhetünk majd az akciós termékeknek, viszont a kisebb boltok haláltusáját hozhatja a két nap múlva induló újabb akciós etap. Sütő Sándor, az Eger és Vidéke Coop Zrt. vezérigazgatója például kijelentette: véleménye szerint az inflációt nem lehet letörni a kötelező akciókkal sem. Raskó György agrárközgazdász pedig kifejtette, a diszkontok és a nagyobb hipermarket-láncok ingyenreklámot kapnak azzal, hogy nem csak a saját akciós kiadványaikban, hanem még a kormány honlapján is megtalálják az akcióikat a vásárlók:

Már sejthető az is, hogy mekkora lehetett a májusi infláció, ugyanis Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádió műsorában erre tett utalást.

Cégvilág

Rengeteg magyarországi cégnek, vállalkozónak jelent meg a héten az adóbevallása, amelyből kiderült, mennyire volt nyereséges vagy veszteséges számukra az elmúlt időszak. Az üzleti beszámolókból a Pénzcentrum is szemezgetett.

Így derült ki például, hogy egy év alatt 15 új Mc Donald's étterem nyílt Magyarországon, és az ezeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. egy további egységet is átvett egy franchise partnertől. A hazai Mekiket üzemeltető cég tavaly 5,6 milliárd forintos nyereséget könyvelt el, viszont az alkalmazottai száma igencsak megugrott, és kevesebb embert foglalkoztatott részmunkaidőben, mint 2021-ben. A társaságnak majdnem 65 milliárd forint bevétele keletkezett az éttermi ételértékesítésekből, ami kb. 21 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban volt:

Hazai hírességek vállalkozásaival is foglalkoztunk: nem vett ki osztalékot cégeiből Kasza Tibi 2022-ben, ellenben Sebestyén Balázs nagyot kaszált, 170 milliós osztalékot kapott Phova Kft.-jéből, emellett a cég két alkalmazottja átlagosan havi 1,3 millió forintot kereshet. Nagy Feró sem vett ki osztalékot a cégéből, de a bérköltségek alapján szép summa üthette az alkalmazottak markát:

A kiskereskedelmi láncok sem maradhattak ki a célkeresztből: folytatva a diszkontláncok hazai dübörgését, rendkívül nagyot ment 2022-ben az Aldi, növekedett a dolgozók létszáma, az általunk vizsgált 4 lánc közül itt emelkedett leginkább a bérköltség mértéke egy éves távlatban, és az adózás utáni eredmény is pozitív lett. Ez utóbbit egyébként sem a Penny, sem az Auchan, sem pedig a Spar nem mondhatja el magáról. Ezek mindegyike ugyanis veszteséggel zárta a 2022-es üzleti évet, a Spar ráadásul nem is kicsivel:

A barkácspiacon is nagy leszámolásnak lehettünk tanúi: a friss beszámolók alapján az Obinak egyedül akkora bevétele és adózás utáni nyeresége volt 2022-ben, mint a Praktikernek és a Bauhausnak együttvéve. Ezzel egyértelműen nyeri is a hazai barkácspiac vezető pozícióját. Szomorkodnia persze egyik vállalatnak sincsen oka, nőttek 2022-ben 2021-hez képest, és sok milliárd pozitív eredményt tudott kivenni a tavalyi üzleti év végén a Praktiker és a Bauhaus is:

Vállalkozás, bankolás, befektetés

Sok magyar számára lehet fontos hír, hogy a kormány júniustól 6 milliárd forintos kerettel, hazai forrásból elindítja a Vállalkozó Start II. Programot. A támogatás keretében az induló egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kezdeti költségeik fedezése és versenyképességük növelése érdekében. A program segítségével több mint ezer vállalkozás jöhet létre - írták:

Amellett sem érdemes elmenni, hogy most különleges kedvezmények lehetnek a bankokban is. Szeptembertől vélhetően több, mint 100 ezer magyar kezdi meg az egyetemet és a főiskolát és a fiatalok közül sok ezren választhatják majd anyagi mankó gyanánt idén is a diákhiteleket. Őket célozzák majd az Erste-, Gránit-, MBH- és az OTP Bank legújabb, extrán kedvezményes számlacsomagjai.

A befektetőknek is nagy hír volt a héten, hogy 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, amelyet a július 1-je után keletkező kamatok és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyamnyeresége után kell megfizetni. Az újfajta teherről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg szerda este. A 205/2023. (V. 31.) kormányrendelet értelmében a természetes személyeket szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli az szja-törvény szerinti kamatjövedelem (ide értendő az árfolyamnyereség is) után, az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével:

A rendelet megjelenését követően szakértőkkel jártuk körbe, hogy milyen hatással is lehet ez az új rendelet a magyar lakosság megtakarításaira. Már egy kisebb profit is jelentősen csökkenhet az új rendelet után, amely a befektetésekre vetett ki egy újabb adót - ezt mondta egy, a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő.

Egyéb fontos hírek

Eléggé kiverte a biztosítékot az a pusztítás, amelyet futballszurkolók végeztek Budapest belvárosában. Az Európa-liga döntőjére érkezett tömeg a Liszt Ferenc téren gyűlt össze, amiről számos videó és fotó látott napvilágot. „A Liszt Ferenc tér elesett. Az EL-döntőre érkező szurkolók egyszerűen elpusztították” – indította drámai felütéssel Facebook-posztját Soproni Tamás, VI. kerületi polgármester, aki arról fotókkal is szemléltette a rongálást:

A héten az Örvényesvölgy fesztivál igazgatója, Badacsonyi Tamás beszélt lapunknak arról, hogy 2023-ban különösen nagy kihívás a jegyárbevételekre alapozva, piaci alapon sikert elérni, hiszen még korrekt bérezés mellett is őrült nehéz munkaerőt találni. Beszélt arról is, hogyan lehet piacon alapon működtetni egy rétegzenét kínáló rendezvényt, és hogy miért pont a Zalai-dombság egyik legeldugottabb települését választották helyszínül:

Az Európai Parlament csütörtökön megszavazta azt az állásfoglalást, mely megkérdőjelezi Magyarország alkalmasságát arra, hogy betöltse az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. A dokumentum szerint a kormány rendre megsérti az EU alapvető értékeit, gyengíti a magyar jogállamiság állapotát és nem működik együtt Brüsszellel, ezért a Tanácsnak mielőbbi megoldást kell találnia a 2024 második felében esedékes elnökségi időszakra:

Friss adatok szerint az elmúlt három évben a magyar rendőrség által kifizetett legmagasabb összegű nyomravezetői díjkitűzés bruttó 500 000 forint volt. Mint lapunk az ORFK-tól megtudta, a rendőrségi honlapon szereplő top 50-es körözési listát a különböző hatósági szervek iránymutatásai, javaslatai alapján szokták frissíteni, amikor ez indokolt. Jelenleg öt toplistás bűnöző fején van díjkitűzés: akad köztük embercsempész, csaló, ittas vezető és rabló is.

A héten összeált Magyarország legjobb középiskoláinak friss listája is. A rangsort a kompetenciamérések, illetve az érettségik, felvételik eredményei alapján állították össze. A 10 legjobb között négy vidéki intézmény is van.

Friss adatokból kiderült az is, hogy jelentős lemaradásban van Magyarország az uniós tagországokhoz képest, ha a fiatal felnőttek felsőfokú végzettségét vizsgáljuk. A 25-34 év közötti korosztály mindössze 31,9 százaléka rendelkezik ilyen fokú képzettséggel, amivel hazánk a harmadik legrosszabbul teljesítő ország az EU-ban. Az Eurostat friss jelentésében arra hívja fel a figyelmet, hogy miért kritikus fontosságú a lakosság minél magasabb szintre való fejlesztése:

Arról is hírt adtunk, hogy befékezett a magyar autópiac: kevesebb személyautó állt forgalomba idén májusban Magyarországon, mint egy évvel korábban. Az éves összesítés szerinti márkatoplistát továbbra is a Toyota vezeti, viszont a magyarok kedvenc autója versenyben megtörni látszik a Suzuki egyeduralma. 2023-ban eddig ugyanis Skoda Octaviából érkzett az országba a legtöbb: