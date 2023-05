Így dőzsöl a magyar elit: képesek kifizetni ennyit egy rántotthúsért az ország csúcséttermeiben

A magyar családi ebédek sztárja a klasszikus rántotthús egyre kevesebb étterem étlapján található meg. Vannak még azonban vendéglátóhelyek, ahol nemcsak hogy nem felejtették el ezt a fogást, hanem mesterien készítik el. A múlt héten megjelent Audi - Dining Guide Étteremkalauz 10 olyan vendéglátóhelyet sorol fel, ahol az ország legjobb rántotthúsát lehet megkóstolni. A Pénzcentrum most utána járt, mennyit kérnek ezek az éttermek a közkedvelt fogásért.

Idén május 22-én tartották meg a minden évben nagy várakozás övezte Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, ahol többek között kihirdették a 2023-as év legjobb hazai éttermeit, vendéglátóhelyeit. A gála után, május 23-tól pedig már országos terjesztésben kapható az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz, mely nemcsak hazánk legjobb éttermeit rangsorolja. Megközelítőleg 500 hely közül 200 magyarországi vendéglátóhelyet mutat be, továbbá idén már 140 alternatív étkezési lehetőséget is. A vidéki éttermek toplistája, cukrászdák rangsora mellett a korábbi években már megszokott módon reggelizőhely, üzleti ebéd, családi étterem, valamint rántotthús ranglistának is szenteltek helyet az étteremkalauzban. Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is utánajárt, mennyibe kerülnek az ország legjobb rántotthúsai.

Az már senkinek sem újdonság, hogy az elmúlt évek válságai súlyosan érintették a hazai éttermeket, rekord mértékben drágultak az alapanyagok, a rezsi, miközben a horrorinfláció miatt egyre csökken a fizetőképes kereslet és drágább a munkaerő is. Ennek hatására a vendéglátóhelyek jelentős áremelésre kényszerültek. A KSH utolsó friss adatai szerint 2022 áprilisában mér 1500 forint volt a napi menü költsége, 2023. áprilisban már átlagosan 1970 forint, vagyis 31 százalékos volt a drágulás. Ma már lényegében 2000 forint alatt művészet megebédelni, így nem csoda, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az ország legjobb rántotthúsaira pályázik.

Tavaly még találunk olyan helyet, ahol 3000 forint alatt kiadós adagot kaphattunk az ország egyik legfinomabb rántotthúsából, idén azonban minimum 4000 forint kerül a legolcsóbb TOP fogás.



TOP10 rántotthús Magyarországon 2023-ban

Bár a Dining Guide - Étteremkalauz 2023 nem ranglistát közöl, az legjobbat kiemelték a listából: ez nem más, mint a MoszkvaTér Bisztró, mely kijevi csirkemelljével szerezte meg az étteremkritikusok elismerését. Nem csak a rántotthúsért érdemes kipróbálni: a bisztró 2023-ban az Étteremkalauz az ország legjobb éttermeinek listáján az 56. helyet szerezte meg. A nívós Arany Kaviár étterem kistestvére a Hold utcai piacon nyílt meg, később Budára költözött. Bár a helyszín változott, a konyha szellemisége maradt. Az orosz gasztronómiára építő bisztróétterem fogásai közül nagy népszerűségnek örvend a klasszikus kijevi csirkemell fűszervajjal, különleges panírban, burgonyapürével, mely tökéletesen illik a autentikus kelet-európai ízvilágba. A fogás ára 6 900 forint.

A 2022-es toplistában szintén szerepelt az encsi Anyukám Mondta étterem, a Buja Disznó(K), a Déryné, a Kistücsök Room&Food, a Kollázs Brasserei & Bar, a Rosenstein Vendéglő, a Sauska 48, valamint a Stand25 a cordon bleujével. Idén kiesett az Ikon Debrecen, és a Robinson étterem, újként felkerült viszont a Hableány és a Spago by Wolfgang Puck.

Ha végignézzük az éttermek árait, nem is a legeslegjobb rántotthús a legdrágább az országban. Sőt, kevés olcsóbbat találunk nála a TOP10-ben. A legkevesebbet a Buja Disznó(K) és a Déryné rántotthúsaiért kell fizetnünk, nagyjából 4000 forintot. A Déryné nem drágult, ahogy az Anyukám mondtában is kaphatunk rántott fogást ugyanúgy 5590 forintért, ahogy tavaly. A Buja Disznó(K)-nál 37 százalékos volt a drágulás.

A badacsonytomaji Hableány még nem volt 2022-ben a listában, így csak azt tudjuk, hogy idén 6450 forintot kérnek a wiener schnitzelért. A Kistücsökben 5490 forint a klasszikus fogásuk, a rántott pecsenyehús, 17 százalékkal emelték az árat tavaly óta.

2022-ben még a Kollázsban volt a legdrágább a borjú bécsi (8900 Ft), mely idén már 2000 forinttal többe kerül, ez 22,5 százalékos drágulás. Viszont mivel a Spago bekerült idén a listába, náluk találtuk a legdrágább, legjobb rántotthúst 14 500 forintért.

A Sauska 48-ban nem tudjuk pontosan mennyit drágult a rántotthús, hiszen sem tavaly, sem idén nem volt éppen a menüben, amikor a Dining Guide listája megjelent. Azt tudjuk, hogy a 2 fogásos menüjük 2022-ben még 7 950, a 3 fogásos 9 950 forint volt. 2023-ban már 8 900 forintba kerül két fogás, és három pedig 10 900 forintba. A 10-12 százalékos drágulás más helyekhez viszonyítva nem is mondható magasnak.

Kivéve azokat a helyeket természetesen, ahol nem is változott a rántotthús tarifa, mint a Rosensteinben, vagy a STAND25-ben. Bár maga a fogás változott, még mindig 6 900 forint a menüjükben szereplő Cordon Bleu.