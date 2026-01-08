Mennyi a TB-járulék 2026-ban? Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege, befizetése

A társadalombiztosítási járulék, röviden csak TB-járulék 2026-ban is egyike a magyar dolgozók keresetét terhelő munkavállalói járulékoknak. Alapesetben a TB-járulék, egyéb esetben pedig az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése teszi lehetővé, hogy Magyarországon igénybe vehessük az ingyenes állami egészségügyi szolgáltatásokat, beleértve a sürgősségi betegellátást is. Nézzük, mi mindent érdemes tudni a TB 2026 évi szabályairól, a TB járulék fizetés módjáról és a fizetésünket terhelő egyéb járulékok mértékéről!

A TB járulék mértéke 2026-ban változatlanul egyforma mértékben terheli a magyar munkavállalók bruttó fizetését: a terhet automatikusan levonják bérünkből az szja-val együtt, így már csak a közterhektől megtisztított, nettó fizetésünket kapjuk kézhez. Na de mi a helyzet a vállalkozókkal és a keresettel nem rendelkezőkkel? Cikkünkben utánajártunk, milyen esetben történik NAV TB járulék levonás, mikor kell azt magunknak befizetni és mikor szükséges a TB járulék összege helyett a NAV egészségügyi szolgáltatási járulék 2026 évi kötelezettségének eleget tennünk.

Munkáltatói és munkavállalói járulékok: 2026 TB járulék, szja, szocho

A magyar munkavállalók bruttó havi munkabérét egységes mértékben terhelik különböző munkáltatói és munkavállalói járulékok. Az egyedi alapon meghatározott adó- és járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül elmondhatjuk, hogy a dolgozók bruttó bérét munkavállalói oldalról személyi jövedelemadó (szja) és társadalombiztosítási járulék (TB-járulék) terheli, munkáltató oldalról pedig a szociális hozzájárulási adót (szocho) szükséges megfizetni.

A munkavállalói járulékok együttesen (kedvezmények nélkül) a bruttó bér 33,5%-át teszik ki, a szochó pedig szintén a bruttó bér után fizetendő, általános mértéke 13%.

Maga a TB, azaz a társadalombiztosítás az állami szociális ellátórendszer egyik fő mozgatórugója, szabályrendszerét a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény összegzi. Azok a magyar dolgozók fizetik a TB-járulék összegét, akik képesek önmagukról gondoskodni és hozzá tudnak járulni az állami tartalékképzéshez – ezzel teszi az állam lehetővé, hogy különböző speciális élethelyzetekben olyan társadalmi ellátásokat folyósíthassanak az azokra jogosultak számára, mint például a CSED, a GYED, a táppénz, a nyugdíj vagy az ápolási díj.

Mennyi a TB járulék mértéke?

A TB járulék fizetése 2020 óta összevont társadalombiztosítási járulék formájában történik, melynek mértéke a bruttó bér 18,5%-a. Ebből 10% a nyugdíjjárulék, 7% az egészségbiztosítási járulék (ennek 4%-a pénzbeli és 3%-a természetbeni egészségbiztosítási járulék) és 1,5%-a munkaerőpiaci járulék. Ugyanúgy, ahogy a személyi jövedelemadónál, a TB fizetés esetében is érvényesíthetünk különböző, egyedi alapon meghatározott mértékű járulékkedvezményeket a teher összegéből – ilyen többek között a családi adókedvezmény is. Egyes speciális élethelyzetek során kapott ellátások után (pl. CSED) nem kell TB járulékot fizetni.

Mennyi pénzünk marad, ha levonják az szja és a TB járulék összegét?

Vizsgáljuk meg a járulékfizetés menetét egy egyszerű példán keresztül! A minimálbér 2026-os összegével számolva a következőképpen jön ki (kedvezmények nélkül) egy magyar alkalmazott teljes munkáltatói bérköltsége és a kézhez kapott nettó fizetése:

A minimálbér 2026-ban bruttó 322 800 Ft (2026. január 1-től 11%-os minimálbér és 7%-os garantált bérminimum emelés lépett életbe; a minimálbér 2025-ben 290 800 Ft volt).

bruttó 322 800 Ft (2026. január 1-től 11%-os minimálbér és 7%-os garantált bérminimum emelés lépett életbe; a minimálbér 2025-ben 290 800 Ft volt). Ebből munkavállalói terhek: a fenti bruttó összegből kerül levonásra az szja (az szja mértéke 2026-ban változatlanul 15%), melynek összege ez esetben 43 620 Ft, és az összevont TB járulék (a TB járulék mértéke 18,5%), ami átszámolva 53 798 Ft. Ezek alapesetben a bér 33,5%-át teszik ki – így a nettó minimálbér 2026-ban 214 662 Ft-ra jön ki.

a fenti bruttó összegből kerül levonásra az szja (az szja mértéke 2026-ban változatlanul 15%), melynek összege ez esetben 43 620 Ft, és az összevont TB járulék (a TB járulék mértéke 18,5%), ami átszámolva 53 798 Ft. Ezek alapesetben a bér 33,5%-át teszik ki – így a nettó minimálbér 2026-ban 214 662 Ft-ra jön ki. Ezen felül munkáltatói terhek: a bruttó béren felül a munkáltatónak 13% szochót kell megfizetnie – így a teljes munkáltatói bérköltség minimálbér esetén 328 604 Ft havonta.

A TB járulék fizetése nem alkalmazotti viszony esetén

A fenti járulékfizetési rendszer a hagyományos, a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó alkalmazotti munkaviszonyban kereső tevékenységet folytató munkavállalók terheire vonatkozik. Az alkalmazottak mellett azonban számos magyar dolgozó végez más jellegű, például egyéni vállalkozói vagy őstermelői kereső tevékenységet, melyekre más-más adózási szabályok (pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, kisadózó vállalkozások tételes adója, átalányadó) vonatkoznak. Nekik ugyanúgy kötelező TB-járulékot fizetni, ahogy az alkalmazottaknak.

Fontos különbség azonban, hogy míg a TB befizetés alkalmazotti jogviszony esetében automatikus levonás formájában történik, vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét után, átalányadózás esetén pedig az átalányban megállapított szja köteles jövedelem alapján kell megfizetni a 18,5%-os TB járulék összegét, havi rendszerességgel.

A TB járulékfizetési alsó határ havonta az aktuális minimálbér, vagyis ha az adott hónapban nincs kivét, vagy ha a kivét összege nem éri el a vállalkozói járulékfizetés alsó határát, akkor is a minimálbér 2026 évi összege után számítják a járulék összegét. Ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor viszont a garantált bérminimum havi összege (2026-ban bruttó 373 200 Ft) alapján számítják a járulékot. Törthónap esetén a társadalombiztosítási járulékfizetési alsó határának kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap 1/30 részét veszik alapul.

TB befizetés 2026: erre a TB járulék számlaszámra kell utalni

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknak a határidő mindig a tárgyhónapot követő hónap 12-e. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – a tárgynegyedév adatait havonként külön feltüntetve – a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig állapítja meg járulékfizetési kötelezettségét. A TB fizetés legegyszerűbb módja a banki átutalás a NAV irányában: a banki átutalás közleményében meg kell adni az adóazonosító 10 számjegyű kódját, amelyet az adókártyánkról tudunk leolvasni.

NAV TB járulék számlaszám (társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla) 2026. január 1-től: HU22100320000605580200000000 (adónem kód: 406).

A TB járulék befizethető továbbá személyesen a NAV ügyfélszolgálatokon vagy sárga csekkel a postán is, készpénzzel és bankkártyával egyaránt.

NAV egészségügyi szolgáltatási járulék 2026: ki fizeti, mennyi az összege?

Abban az esetben, ha valaki nem rendelkezik társadalombiztosítási jogviszonnyal (pl. nem végez bejelentett kereső tevékenységet, nem alkalmazott, vállalkozó, őstermelő vagy hallgató, és a munkanélküli segély sem jár számára), nem TB járulékot, hanem egészségügyi szolgáltatási járulékot kell, hogy fizessen. Ha egy TB-jogviszonnyal nem rendelkező személy nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, nem jogosult igénybe venni az állami egészségbiztosítási szolgáltatásokat, ebbe 2020 óta beleértve a sürgősségi betegellátást is.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2026. január 1-től 12 300 Ft havonta, törthónap esetén pedig 410 Ft a napi összege.

Ha valaki a tb járulék helyett az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét fizeti, ugyanúgy jogosulttá válik a magyar egészségügyi szolgáltatások teljes körének igénybevételére, mint a TB-jogviszonnyal rendelkezők. Ahogy a vállalkozói TB fizetésre is igaz, az egészségügyi szolgáltatási járulékot is havi rendszerességű utalással a legegyszerűbb befizetni, azonban ez esetben is fizethetünk személyesen a NAV ügyfélszolgálatokon vagy sárga csekkel a postán, készpénzzel vagy bankkártyával.

NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla 2026. január 1-től: HU11100320000605582600000000 (adónem kód: 408)

Fontos: ha egy, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, és az ebből keletkező tartozás összege meghaladja az járulék összegének a hatszorosát (az összeghatár 2026-ban 12 300 Ft x 6 = 73 800 Ft), akkor érvénytelenítik a TAJ-számát. A TAJ érvénytelenítése esetén minden – egyébként ingyenes elérhető - egészségügyi ellátás fizetőssé válik! A tartozás térítésmentesen egyenlíthető, a TAJ-szám visszaállítható, azonban visszamenőlegesen, az érvénytelenség időszakában igénybe vett ellátásokat nem teszi ingyenessé.

Hogyan tudunk regisztrálni, mire van szükség hozzá?

Attól a naptól fogva, amikor az állami egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságunk megszűnt (azaz nincs semmilyen olyan jövedelmünk, amely után TB-t tudnánk fizetni), kötelesek vagyunk egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. A fizetési kötelezettség keletkezéséről a NAV 8 napon belül tájékoztatást küld, ezt követően az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) elérhető T1011U jelű bejelentő lap kitöltésével (itt a kitöltési útmutató) lehet elvégezni az egészségügyi szolgáltatási járulék regisztrációt.

Az igénylés leadásához szükséges egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), a lakcímkártya, a TAJ-kártya, az adókártya, illetve – ha nem saját nevünkben járunk el – egy maghatalmazás is. A teher fizetésének átvállalása is lehetséges (pl. egy családtagunk helyett), azonban ehhez a NAV jóváhagyása is szükséges (15 napon belül jelenteni kell).