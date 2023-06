Megkezdődött a kötelező akciózás az Aldiban, Lidlben, PENNY-ben: itt a mától hiperolcsó élelmiszerek listája

Június 1-től, azaz mától lép érvénybe az a rendelkezés, hogy a nagyobb élelmiszerboltoknak kötelező 20 termékcsoportban legalább 1-1 terméket legalább egy hétig több mint 10 százalékkal leárazniuk. A 20 termékcsoport igen széles kört fed le, ezért érdekes lehet, melyik bolt milyen termékeket választott. A G7 össze is gyűjtötte, mely termékekre terjed ki boltonként a kötelező akció.

Fontos, hogy a kereskedelmi törvény szerint nem trükközhetnek a boltok azzal, hogy rövid időre magasra emelik egy termék árát, hogy aztán onnan jó nagy leárazást színleljenek. Ez a mostani kötelező akciókra is vonatkozik, tehát az árengedményeknek valósnak kell lennie. A lap szerint azonban a boltokban egyébként is olyan sok akciót szoktak hirdetni, hogy nem történik más, minthogy 1-1 terméket kineveznek kötelezően árleszállítottnak, az egyébként is akciósnak betervezettek közül.

A boltok listáiból szemezgetve az Aldiban például 999 forint lesz a csirkecomb kilója, a sertéstarja 2349 forint. A halrudacska 999 forint, a tejtermékek és helyettesítők közül viszont egy növényi ital kerül akcióba (899 Ft). A sajtok közül a panírozott camambert lett az akciós termék (999 Ft). A kenyerek közül a fehérjedús rozskenyér árát vitték le 629 forintra. A zöldségek kategóriában az avokádó (699 Ft), a koktélparadicsom (799) és a kígyóuborka (199 Ft) került. Az új burgonya kilója 599 forint.

A Lidl a pulykamellfilé tokányt akciózta le 799 forintra, a sajátmárkás túrórudiját (449 Ft), a mangót, a TV-paprikát, a sertészsírt. Kenyérfélék közül a tökmagos kenyeret (479 Ft), fűszerek közül az oregánót 89-ről 44 forintra. Akciós lesz a kockacukor (325 Ft), a sajtok közül pedig a laktózmentes trappista (2222 Ft). Tejek közül a sajátmárkás 3,5%-os UHT-tejre fog vonatkozni a nagy akció (299 Ft).

A PENNY-bena baromfi virsli lett akciós (699 Ft), a pulykamellfilé (2399 Ft) és a sertéslapocka (1199 Ft). A boltlánc bevállalta az akciós trappistát 419 forintos áron, és egy vajat is akcióba tett (265 Ft). A kenyerek közül is a fehér kenyér lett akciós, 389 forint! Zöldségek, gyümölcsök között sem egzotikus fajták, hanem a piros alma és a lilahagyma árát csökkentették.

A kávék, teák kategóriában mindhárom boltlánc szemes kávét tett akcióba.

Az akciós termékeket nem könnyű becserkészni hétről hétre, hiszen a jogszabály csak arra kötelezi a boltokat, hogy a szokásosan kék alapú, erre a célra központilag megtervezett tájékoztató szöveget kitegyék a bejáratnál, ám a leárazott termékek listáját ehhez hasonló módon nem kell közzétenniük. Sőt, sem az akciós újságban, sem a polcokon nem kötelező részletezni, hogy melyik akció köszönhető a kormány tevékenységének, és melyik független attól - írja a lap.

Bár a Lidl, a Penny és a Spar az akciós újságjában egyaránt jelezte, hogy melyik a kötelező akciós termék, ezt önkéntes alapon tették. Az Aldinál az akciók hosszából lehetett következtetni, az Auchannál pedig tipográfiailag elkülönül a 20 termék, de külön jelölés nincs az újságban. A Tesco azonban, amelynek amúgy is rengeteg akciója van, és még a Clubcard tagoknak is ad kedvezményeket, nem jelöli meg az akciós újságjában a kormányzati termékkört, és mivel a polcokon sincs ennek semmi jele, csak az online boltjában jelzik, hogy melyik a kormányzati akció. Így megtörténhet hogy adott esetben a vásárlóknak nem sok fogalmuk lesz arról, hogy a sok 10 százalék feletti akció közül melyik az, amelyikre a kormány kötelezte a boltot.