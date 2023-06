Fontos változás élesedik a nullás bankszámláknál: hamarosan indulhat a roham a bankokba?

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

Szeptembertől vélhetően több, mint 100 ezer magyar kezdi meg az egyetemet és a főiskolát és a fiatalok közül sok ezren választhatják majd anyagi mankó gyanánt idén is a diákhiteleket. Őket célozzák majd az Erste-, Gránit-, MBH- és az OTP Bank legújabb, extrán kedvezményes számlacsomagjai. De valóban újítást jelentenek-e ezek a bankszámlák, a korábban is élérhető diákszámlákhoz képest? Sokaknak így is, úgy is csak ezek közül lehet majd júliustól választani.

Címlapkép: Getty Images

