Több tízezer magyar megélhetése került veszélybe: boltbezárási hullám jön a kötelező akciókkal?

Bár ideig-óráig örülhetünk majd az akciós termékeknek a kötelező akciózás bevezetésével, a kisebb boltok haláltusáját hozhatja a két nap múlva induló újabb akciós etap - ezt egymástól függetlenül mondták a Pénzcentrumnak a megkérdezett szakértők. Sütő Sándor, az Eger és Vidéke Coop Zrt. vezérigazgatója például kijelentette: véleménye szerint az inflációt nem lehet letörni a kötelező akciókkal sem. Raskó György agrárközgazdász pedig kifejtette, a diszkontok és a nagyobb hipermarket-láncok ingyenreklámot kapnak azzal, hogy nem csak a saját akciós kiadványaikban, hanem még a kormány honlapján is megtalálják az akcióikat a vásárlók.

Éppen negyven napja közölte a kormány, hogy kötelező heti akciókat kell bevezetnie a boltoknak az alapvető élelmiszerekre. A kormány tervei szerint 20 kategóriára kell bontani a termékeket, ezek alapján kell hetente élesíteni a leárazásokat. Az intézkedés két nap múlva, június elsején lép életbe, a kisboltok mentességet kapnak.

Mint az áprilisi kormányinfón kiderült, a hazai üzleteknek az alapvető élelmiszereket 20 kategóriára kell bontania, és kötelezően heti akciókat kell hirdetnie belőlük. Mindegyik körből hetente legalább egy terméket kell minimum 10 százalékkal leárazni az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához képest. Az akció viszont nem érintheti az árstopos termékeket.

A kisboltoknak nem kell majd beszállniuk a kötelező akciózásba, ugyanis az csak azokra az üzletekre vonatkozik, ahol 2022-ben megvolt az egymilliárd forintos vagy afölötti bevétel. Ez tehát azt jelenti, hogy a nagy üzletláncok, valamint a diszkontok kínálatában várhatóak a nagy akciók a rendeletnek megfelelően - ez viszont a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint újabb szöget fog ütni a kisebb települések, falvak boltjainak koporsójába.

Káosz van a kiskereskedelemben

Sütő Sándor, az Eger és Vidéke Coop Zrt. vezérigazgatója a Pénzcentrumnak azt mondta: a vezetése alatt álló cégcsoport még komoly munkát végez annak érdekében, hogy a rendeletnek megfeleljenek.

Nem lehet egy árucikket kiválasztani a kötelező akciókból, hiszen eltérnek az árucikkek és az árufajták, nem lehet egységes akciókat hirdetni akkor sem, ha a rendelet erre kötelez. Erre megoldást kell találni. Persze ezen dolgozunk is, a kereskedelmi egységek dolgoznak rajta, de lehet, hogy nem lesz egységes megoldás. Lehet hogy boltonként, lehet hogy cégenként oldják meg a cégcsoportnál ezt a nehéz helyzetet

- mondta az igazgató lapunknak. Hozzátette azt is, hogy az ő véleménye szerint az inflációt nem lehet letörni a kötelező akciókkal sem, hiába ez a kormány célja.

Már eddig is annyi, a piacon túlmutató beavatkozás történt a gazdaságba, élén a kiskereskedelemmel, hogy egyelőre nem tudjuk a kötelező akciók hatásait mérlegelni. Volt, aki jól jött ki az árstopokból a kisboltoknál is, akinek sok pénze volt, beszerezte az árut és inflációs nyereséget termelt, de sokkal többen vannak azok, akik buktak az ársapkákon. A közvetlen beavatkozások annyira piacidegenek, hogy felmérni sem lehet, mi történik és közben energiaárak is nagyon megugrottak, vagyis a rezsiköltség a kisboltokat is keményen érintette. Indokolatlanul magas a villamos energia ára, és sokan nem tudnak módosítani ezen. Káosz van a kiskereskedelemben, erre pedig rátesz egy lapáttal, hogy azt hiszik az emberek, hogy a boltok szándékosan máshol emelnek, hogy az árstop miatt máshol emeltek árat. Én azt gondolom, hogy nem lesz az inflációra semmilyen hatása az akciózásnak

- fejtette ki Sütő Sándor.

Jönnek a boltbezárások?

A covid miatti mikroválságban már elkezdődött a kistelepüléseken a kisboltok bezárása, és ez a tendencia biztosan folytatódni fog a kötelező akciózás bevezetésével - ezt már Raskó György agrárközgazdász mondta lapunknak. Szerinte a diszkontok és a nagyobb hipermarket-láncok ingyenreklámot kapnak azzal, hogy nem csak a saját akciós kiadványaikban, hanem még a kormány honlapján is megtalálják a vásárlók, hogy éppen melyik termék pontosan hol olcsóbb, mint korábban.

A diszkontok, nagy boltok jól járnak, a kicsik viszont nem. Túl azon, hogy nem is kell részt venniük a törvény betűje szerint, sem informatikai, sem pedig erőforrásbeli adottság nincs meg hozzá, még a rezsiköltségeik is durván megnőttek. A kisboltok elveszíthetik azokat a vásárlóikat, akik eddig nem mentek máshová, csak helyben (ha volt hová), mert látják az akciós újságban is, meg a kormány honlapján is, hogy hova lesz majd érdemes menni, és igen, oda fognak menni, ahol ez olcsóbb lesz. A kisboltok bezárása már amúgy is elindult, és ez a folyamat folytatódni fog

- fogalmazott Raskó György.

