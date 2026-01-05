2026. január 5. hétfő Simon
Üzletember ellenőrzi a tőzsdei adatokat.
Gazdaság

Berobbant a piac: történelmi csúcson zárt a budapesti tőzsde

MTI
2026. január 5. 20:33

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forintot tett ki, a vezető részvények mind erősödni tudtak a pénteki záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az év első tőzsdei napja kifejezetten erős hangulatban indult. Az emelkedést elsősorban a portfólió-újrasúlyozások és a friss tőkebeáramlás hajtotta, amelyhez a tartós befektetési számlákon elhelyezett pénzek is hozzájárulhattak. A legnagyobb pluszt az OTP érte el, amely szintén történelmi csúcson zárt. A Richter és a Magyar Telekom árfolyama a nap eleji emelkedés után mérséklődött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • A Mol árfolyama 50 forinttal, 1,7 százalékkal 2990 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalom mellett.
  • Az OTP-részvények ára 1000 forinttal, 2,85 százalékkal 36 100 forintra nőtt, forgalmuk elérte a 16,8 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom papírjai 18 forinttal, 1 százalékkal 1810 forintra emelkedtek, 896,5 millió forintos forgalomban.
  • A Richter árfolyama 35 forinttal, 0,35 százalékkal 9900 forintra erősödött, a részvényekkel 2,2 milliárd forint értékben kereskedtek.

A kisebb részvényeket tömörítő BUMIX index 10 102,63 ponton zárt, ami 80,13 pontos, 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #részvény #elemzés #richter #részvények #bux #részvénypiac #részvényárfolyam #bux index #budapesti értéktőzsde

