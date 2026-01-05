Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.
Berobbant a piac: történelmi csúcson zárt a budapesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forintot tett ki, a vezető részvények mind erősödni tudtak a pénteki záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az év első tőzsdei napja kifejezetten erős hangulatban indult. Az emelkedést elsősorban a portfólió-újrasúlyozások és a friss tőkebeáramlás hajtotta, amelyhez a tartós befektetési számlákon elhelyezett pénzek is hozzájárulhattak. A legnagyobb pluszt az OTP érte el, amely szintén történelmi csúcson zárt. A Richter és a Magyar Telekom árfolyama a nap eleji emelkedés után mérséklődött.
- A Mol árfolyama 50 forinttal, 1,7 százalékkal 2990 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalom mellett.
- Az OTP-részvények ára 1000 forinttal, 2,85 százalékkal 36 100 forintra nőtt, forgalmuk elérte a 16,8 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom papírjai 18 forinttal, 1 százalékkal 1810 forintra emelkedtek, 896,5 millió forintos forgalomban.
- A Richter árfolyama 35 forinttal, 0,35 százalékkal 9900 forintra erősödött, a részvényekkel 2,2 milliárd forint értékben kereskedtek.
A kisebb részvényeket tömörítő BUMIX index 10 102,63 ponton zárt, ami 80,13 pontos, 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.
Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Veszprém megyében laknak a legboldogabb magyarok, Nógrádban viszont nagyon nem elégedettek az életükkel - ez derült ki a Pénzcentrum nagy 2025-ös Boldogságkutatásából.
A BNP Paribas közgazdászai szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,6 százalékkal bővülhet. A növekedést elsősorban a beruházások élénkülése és a német gazdaság talpra állása húzhatja.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!
2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált.
A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Megújult a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. A legnézettebb adások között szerepelt banki csalásokat bemutató vidó és 1000 forintos kaja kihívás is.
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.