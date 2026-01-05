2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Közelkép kis kéz a gyermek baba kezét tartja az anya kezét, Egy újszülött tartja az anya, apa ujját, Szerelem és kapcsolat a csecsemővel, Gondoskodás és támogatás, Álmodozás és védelem.
Gazdaság

Fontos adóügyi változás élesedett idén: erről mindenkinek tudnia kell, aki gyermeket nevel

Pénzcentrum
2026. január 5. 13:34

Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege. A kedvezmények igénybevétele még egyszerűbbé vált. Mindezek mellett kibővült a béren kívüli juttatások köre, és kedvezően változtak a lakásvásárlás, a kriptoügyletek adóügyi szabályai is - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be. Közölték, hogy kedvezően változtak 2026. január 1-től a 30 év alatti édesanyák adómentességének szabályai.  A kedvezmény már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NAV tájékoztatója szerint tavaly januárhoz képest - két lépcsőben - megduplázódott a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint jár gyermekenként a családoknak.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe. Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat (ANYACSKA) révén, amelyben az "anyakedvezményeket", valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni. Jó hír, hogy nem kell újra nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

Így változott meg az életünk 2026 első napjától: összeszedtünk minden változást, amiről tudnod kell
EZ IS ÉRDEKELHET
Így változott meg az életünk 2026 első napjától: összeszedtünk minden változást, amiről tudnod kell
Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.

Kibővül a kedvező adózású, úgynevezett béren kívüli juttatások köre a munkáltató által a közszférában dolgozó munkavállalóknak otthontámogatás címén adható támogatással. A legismertebb béren kívüli juttatás, a SZÉP-kártya szabályai is kedvezően változnak: egy átmeneti rendelkezés alapján ugyanis a SZÉP-kártyára utalt munkáltatói támogatás

2025. december 1. és 2026. április 30. között élelmiszer vásárlására is felhasználható.

Könnyítést hoz 2026 a lakásvásárlóknak is: egyrészt módosul cserét pótló vétel illetékkedvezménye a lakásvásárláshoz időben legközelebb eső lakáseladásra történő utalás eltörlésével. Több lakás eladása esetén a vagyonszerző már dönthet úgy, hogy a nagyobb értékű eladott lakást veszi figyelembe, így a számára legkedvezőbb illetékalapot érve el. Másrészt a korábbi 3 év helyett a cserét a szerzést megelőző 5 éven belüli eladást lehet figyelembe venni.

A kriptózás adóügyi szabályai is kedvezően változnak: az adókiegyenlítés kiszámítása során az adóévet megelőző korábbi kétéves időtáv helyett már bármely évben elért kriptoügyletből származó veszteség figyelembe vehető, ha azt az adózó a veszteség keletkezésének évéről szóló bevallásában feltünteti - olvasható a tájékoztatóban.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#adóbevallás #NAV #adókedvezmény #szja #lakásvásárlás #szép kártya #adó #családi adókedvezmény #illeték #gazdaság #családtámogatás #kriptodeviza #nemzeti adó és vámhivatal #anyák #szja mentesség #béren kívüli juttatások #adózás rendje #2026

