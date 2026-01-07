A Skandináv lottó nyerőszámai a 2. játékhéten

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a második játékhéten. Mivel ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, a jövő héten már 285 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 2. héten:

3; 7; 10; 15; 16; 18; 32

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 2. héten:

11; 17; 18; 25; 26; 29; 35

Mivel ezen a héten sem született telitalálatos szelvény, 2026 harmadik hetében már 285 millió forint fogja keresni gazdáját a sorsoláson.

Nyeremények a 2. játékhéten:

6 találat: egyenként 335 165 Forint

5 találat: egyenkén 6 845 Forint

4 találat: egyenkén 2 460 Forint

