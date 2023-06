Ők most a legkeresettebb bűnözők Magyarországon: vérdíj is van a gazemberek fején, veszélyesek

Az elmúlt három évben a magyar rendőrség által kifizetett legmagasabb összegű nyomravezetői díjkitűzés bruttó 500 000 forint volt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK. Mint megtudtuk, a rendőrségi honlapon szereplő top 50-es körözési listát a különböző hatósági szervek iránymutatásai, javaslatai alapján szokták frissíteni, amikor ez indokolt. Jelenleg öt toplistás bűnöző fején van díjkitűzés: akad köztük embercsempész, csaló, ittas vezető és rabló is. Bár nem toplistás gazember, de legutóbb március végén tűztek ki 500 ezer forintos nyomravezezői díjat annak a férfinak az ügyében, aki kirabolt egy nagykanizsai dohányboltot.

A sajtó is rendre be szokott számolni arról, ha rendőrkézre kerül egy-egy toplistás magyar bűnöző, és a rendőrség honlapján is szerepel az épp aktuális, 50 legkeresettebb ember listája. Aki rendszeresen böngészi ezt, észreveheti, hogy sokan már hónapok, sőt akár évek óta ott vannak a toplistán.

Így felmerül a kérdés, hogy milyen gyakran frissül a legkeresettebb bűnözők listája. Az ORFK Kommunkiációs Szolgálata szerint a toplistára a rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szakmai irányítást ellátó szervezeti elemeinek javaslata alapján kerülnek fel a körözött bűnözők.

A toplista módosítása, frissítése az adott körözési eljárásban rendelkezésre álló adatok alapján a szakirányító szervek javaslatára történik

- válaszolták a Pénzcentrumnak.

Arról nem adtak tájékoztatást, hogy jelenleg hány díjkitűzés van érvényben Magyarországon, mivel ez folyamatosan változik: a honlap hírfolyama szerint is folyamatosan adják ki, illetve vonják vissza a különféle díjkitűzéseket. Bűnöző ellen legutóbb március végén adtak ki ilyet, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság 500 ezer forintot ajánlott fel annak, aki segít a nyomára bukkanni egy férfinak, aki fegyverrel rabolt ki egy nagykanizsai dohányboltot.

Mint most az ORFK-tól megtudtuk, az elmúlt három évben a rendőrség által kifizetett legmagasabb összegű díjkitűzés bruttó 500 000 forint volt. A nyilvántartásban szereplő legmagasabb összegű nyomravezető díj két esetben 10-10 millió Ft volt, melyek – az ismeretlen elkövetőkre tekintettel – konkrét személyekhez nem köthetők.

Az egyik esetben a nyomravezetői díjat a 2007. február 13-án hajnalban a Budapest XIII. kerület Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ épülete ellen sorozatlövő fegyverrel elkövetett rongálás ügyében.

A másik esetben a díjat a 2014. január 13-án hajnalban elkövetett, Budapest XIII. kerület Lehel utcai bankfiók épületét megrongáló robbantásos merénylet miatt tűzte ki a rendőrség.

Ők most a toplistás körözött bűnözők

A legkeresettebb bűnözők listájában jelenleg öt ember ellen van díjkitűzés érvényben. Így 500 ezer forint nyomravezetői díj jár annak, aki bármilyen információval rendelkezik Bartos Nándor hollétéről. A '82-es születésű, bajai férfi ellen a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság adott ki közötést a Szegedi Törvényszék elfogatóparancsa alapján - üzletszerűen elkövetett embercsempészés, valamint hivatali visszaélés bűntett elkövetése miatt. Börtönbe kellett volna vonulnia, de ezt nem tette meg.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 300 000 forint nyomravezetői díjat tűzött ki Fodor Szilárd ügyében. A Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoportja elfogatóparancsot adott ki ellene, mivel a rá, 2019. szeptember 25-én sikkasztás miatt kiszabott 8 év börtönbüntetés letöltését nem kezdte meg.

200 ezer foront jár annak, aki érdemi információval rendelkezik Egri Norbert hollétéről. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság azért adta ki a körözést, mert a férfi ellen a Szekszárdi Törvényszék csalás valamint ittas járművezetés miatt elrendelt nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott.

Szintén 200 ezer forint nyomravezetői díjat tűztek ki Török Zsolt ellen. Ellene a Szolnoki Rendőrkapitányság folytat körözési eljárást a Kecskeméti Törvényszék költségvetési csalás miatt elrendelt európai és nemzetközi elfogatóparancsa, a Nyíregyházi Járásbíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsa, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség elfogatóparancsa, a Tatabányai Törvényszék BV. Csoport elfogatóparancsa és a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság Nyíregyháza elfogatóparancsa alapján.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 100 000 forint nyomravezetői díjat tűzött ki Géczi Péter ellen. A férfit a bíróság kifosztás bűntett és más bűncselekmények elkövetése miatt 3 év szabadságvesztés büntetésre ítélte. Ugyancsak a Szolnoki Törvényszék BV Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, mert a férfit lopás miatt is 3 évre ítélték, de a börtönbe nem vonult be.

Nem éri meg átvágni a hatóságokat

Megkeresésünkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata arra is felhívta a figyelmet, hogy egyáltalán nem éri meg hamis információkkal begyűjteni a nyomravezetői díjakat. Aki ugyanis ezt szándékosan, csak azért teszi, hogy a pénzhez hozzájusson, elköveti a hatóság félrevezetése bűntettét.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 271. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a hatóság félrevezetésének bűntettéről.

271. § (1) Aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 268. § esete nem áll fenn –, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki hatóságnál szabálysértési, illetve fegyelmi jogkör gyakorlójánál szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan - és a 269. § esete nem áll fenn -, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki hatóságnál egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan és a 269. § esete nem áll fenn -, elzárással büntetendő.

A rendőrségi válaszban hivatkozott paragrafusok a hamis vád bűntettére is utalnak. Ebben az esetben az ügy súlyosságának függvényében akár 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik az elkövetőt.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA