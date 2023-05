Jövőkép nélkül tengődik több tízezer magyar fiatal: nem tanulnak már, de nem is dolgoznak semmit

Manapság a munkavállalók és kiváltképp a fiatalok gyakrabban váltanak munkahelyet, ugyanakkor hosszabb időbe telik a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. Mindezt jól mutatja, hogy 2022 szeptember-november közti időszakban a munkakeresés átlagos időtartama Magyarországon 9 hónap volt, a munkanélküliek 31 százaléka pedig legalább egy éve keresett állást.

Hasonló folyamatok zajlódnak más EU-s országokban is: a képzett munkaerő hiánya, a megbízható munkavállalók iránti megnövekedett igény és a túlzott fluktuáció visszaszorítása miatt a felvételi folyamatok jelentősen meghosszabbodtak, a munkaadók igyekeznek minél alaposabban meggyőződni arról, hogy a jelentkezők közül a leginkább elhivatott embert választják ki. Mindez egyrészt érthető, azonban a munkavállalók és főként a pályakezdők számára egy rémálommal ér fel, hogy akár 4-5 vagy még ennél is több körös felvételi folyamtokon kell teljesíteniük - lényegében, mintha egy második állásuk lenne, amiért természetesen nem kapnak fizetést.

Természetesen ez csak a probléma egyik oka. A hosszan tartó munkanélküliség, vagy oktatásból való kimaradás oka lehet lemorzsolódás vagy hátrányos családi helyzetet is. Látva a fiatal korosztály elé tornyosuló akadályokat az EU-ban igyekeznek lépéseket tenni annak érdekében, hogy javítsanak azok helyzetén, akik hasonló szituációba kerültek. A cél az oktatásból a munkába való átmenet zökkenőmentessé tétele, emellett pedig fel kell hívni a figyelmet azokra a kockázatokra is, amik akkor alakulnak ki, ha a fiatalok sem a foglalkoztatásban, sem az oktatásban vagy képzésben nem vesznek részt.

Mind az egyénre, hosszú távon pedig mind a társadalomra nézve kockázatot jelent, ha a fiatal felnőttek az oktatásból és a munkaerőpiacról egyaránt kiszakadnak.

Az Eurostat legfrisebb jelentésében a 15-29 éves fiatal felnőttek helyzetének alakulását vizsgálták. Az Európai Unió erre a korcsoportra vonatkozóan uniós szintű célt tűzött ki, amely szerint 2030-ra a nem foglalkoztatott, nem tanuló és nem képzett fiatalok arányát 9 százalék alá kell szorítani. A NEET-nek minősülő fiatalok aránya a friss Eurostat-jelentés szerint az EU-ban 2022-ben átlagosan 11,7 százalék volt. Habár ez az érték meglehetősen magasnak tűnik, mindez 1,4 százalékpontos csökkenést jelent 2021-hez képest. A tagállamok között azonban vannak különbségek, mivel több ország már elérte a 2030-ra kitűzött célt.

Mi az a NEET?

A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban, sem képzésben nem lévő fiatalok mutatója (Neither in Employment nor in Education and Training) az adott korcsoportba és nembe tartozó népesség azon százalékos arányának felel meg, amely nem foglalkoztatott és nem vesz részt továbbképzésben vagy képzésben. A mutató számlálója két feltételt vesz alapul: nem foglalkoztatottak (azaz munkanélküliek vagy inaktívak), illetve a felmérést megelőző négy hétben nem részesültek semmilyen formális vagy nem formális oktatásban vagy képzésben. Az EU-s cél az, hogy a 15-29 éves NEET-fiatalok aránya 2030-ra 9 százalékra csökkenjen.