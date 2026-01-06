Így áll a forint kedden reggel: vegyes volt a mozgás

Az euró árfolyama kicsivel magasabb volt az esti szintnél, a dolláré viszont csökkent.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 384,29 forinton állt, magasabban a hétfő esti 383,88 forintnál. A dollár jegyzése 327,71 forintról 327,55 forintra csökkent, a svájci franké pedig 413,57 forintról 414,10 forintra nőtt. Az euró 1,1730 dollárra drágult a hétfő kora esti 1,1714 dollárról.