Így áll a forint kedden reggel: vegyes volt a mozgás
Az euró árfolyama kicsivel magasabb volt az esti szintnél, a dolláré viszont csökkent.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 384,29 forinton állt, magasabban a hétfő esti 383,88 forintnál. A dollár jegyzése 327,71 forintról 327,55 forintra csökkent, a svájci franké pedig 413,57 forintról 414,10 forintra nőtt. Az euró 1,1730 dollárra drágult a hétfő kora esti 1,1714 dollárról.
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Hétfőn 11 órakor kezdte meg hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.
Veszprém megyében laknak a legboldogabb magyarok, Nógrádban viszont nagyon nem elégedettek az életükkel - ez derült ki a Pénzcentrum nagy 2025-ös Boldogságkutatásából.
A BNP Paribas közgazdászai szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,6 százalékkal bővülhet. A növekedést elsősorban a beruházások élénkülése és a német gazdaság talpra állása húzhatja.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!
A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.