Itt van a GDP-hiány feketén-fehéren: majdnem százmilliárdos mínusz volt az előző évhez képest

A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál - írja jelentésében a KSH.
2025 I–III. negyedévében a központi kormányzat hiánya 1366,6 milliárd forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 116,9 milliárd és 30,8 milliárd forintos többlettel rendelkeztek. 2025. III. negyedévében a központi kormányzat hiánya 831,6 milliárd, a helyi önkormányzatoké 19,8 milliárd, a társadalombiztosítási alapoké 57,3 milliárd forint volt.
2025 III. negyedévében, 2024 azonos időszakához képest a kormányzati szektor hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál. A bevételek 529 milliárd forinttal, 6,3%-kal nőttek, míg a kiadások 624 milliárd forinttal, 6,8%-kal emelkedtek.
2025 I–III. negyedévében az előzetes adatok szerint 1219 milliárd forint, a GDP 1,9%-a volt a kormányzati szektor 2025. I–III. negyedévi hiánya. A kormányzati szektor bevétele 27 585 milliárd, kiadása 28 804 milliárd forint volt.
2025 I–III. negyedévében, 2024 azonos időszakához képest az egyenleg az előző év azonos időszakinál 1142 milliárd forinttal, GDP-arányosan 2 százalékponttal kedvezőbb. A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8%-kal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8%-kal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá. A jövedelem- és vagyonadó-bevételek 624 milliárd forinttal (13,8%-kal) haladták meg az egy évvel korábbi értékeket. A társadalombiztosítási hozzájárulások bevételei 569 milliárd forinttal (9,2%-kal) emelkedtek. Az egyéb bevételek 253 milliárd forinttal (5,7%-kal) nőttek.
A kiadások 1100 milliárd forinttal (4,0%-kal) emelkedtek. A bővülés a munkavállalói jövedelem esetében 617 milliárd forint (10%), a pénzbeli társadalmi juttatásokat illetően 446 milliárd forint (6,7%-os) volt. A folyó termelőfelhasználás 164 milliárd forinttal (3,4%-kal), a kormányzati szektor egyéb kiadásai 389 milliárd forinttal (7,5%-kal) haladták meg a 2024. azonos időszakit. A kamatkiadások 432 milliárd forinttal (14,4%-kal) estek vissza. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 85 milliárd forinttal (4,5%-kal) maradt el a 2024. azonos időszakitól.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe.
