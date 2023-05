Súlyos milliárdokat kaszált a Meki Magyarországon: szárnyalnak az eladások, rengeteg melóst vettek fel

Egy év alatt 15 új Mc Donald's étterem nyílt meg Magyarországon, és az ezeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. egy további egységet is átvett egy franchise partnertől - derült ki a vállalat éves beszámolójából. A hazai Mekiket üzemeltető cég tavaly 5,6 milliárd forintos nyereséget könyvelt el, viszont az alkalmazottai száma igencsak megugrott, és kevesebb embert foglalkoztatott részmunkaidőben, mint 2021-ben. A Pénzcentrum átnézte, hogyan is teljesített a gyorsétteremlánc a tavalyi évben. A társaságnak majdnem 65 milliárd forint bevétele keletkezett az éttermi ételértékesítésekből, ami kb. 21 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban volt.

73,5 milliárdos árbevétel mellett több mint 5,6 milliárd forintos nyereséggel zárta a 2022-es évet a magyarországi Mc Donald's éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft - derült ki a vállalat friss üzleti beszámolójából, amelyet a Pénzcentrum szúrt ki az erre fenntartott, központi weboldalon. Az adózott eredmény teljes egészét az eredménytartalékba helyezte át az alapító, azaz osztalékot nem fizettek a csatolt határozat szerint.

A csatolmányok szerint a magyarországi Mekinek 2022-ben majdnem 65 milliárd forint bevétele keletkezett éttermi eladásokból, és 8,6 milliárd forint folyt be a franchise és royality díjakból. Mint kiderült, 2021-ben még csak 43,9 milliárd jött be az éttermi értékesítésből, és kicsivel kevesebb, mint 7,9 milliárd forint a franchise és royality bevételekből.

A COVID-19 járványt a WHO 2020 márciusban világjárvánnyá nyilvánította. A járvány hatásait és annak időtartamát, valamint szélesebb körű következményeit tekintve még mindig bizonytalanság van. A tárgyévben az ukrajnai háború okozta energiakrízis és a hosszú ideje nem látott mértékben elszabaduló infláció- és alapanyag-áremelkedés hatással volt a Társaságra is. A Társaság megítélése szerint a korábbi években kialakított szigorú költséggazdálkodási stratégia folytatása és cash-flow termelő döntéseinek prioritásként kezelése szükségesek és elegendőek ahhoz, hogy az üzletmenet folytonossága biztosított legyen a következő években is

- áll a csatolt melléklet, a társaság működésére ható külső tényezőket soroló részében.

Mint kiderült, 2022 végén a hálózatban 112 étterem működött, 44 franchise rendszerben és 68 vállalati üzemeltetésben. A vállalati üzemeltetésű éttermek közül 30 Budapesten, 38 vidéken, a franchise üzemeltetésű éttermek közül 16 Budapesten, 28 vidéken található.

Mindez azt jelenti, hogy 2021 vége és tavaly december 31-e között 15 új Mc Donald's nyílt meg Magyarországon. Tavalyelőtt ugyanis még csak 97 étteremről számoltak be: 45 franchise rendszerben volt, 52 a vállalat üzemeltetésében, úgyhogy az új egységek közül mindet a cég üzemeltetheti, sőt, egyet vissza is vehetett a vállalat a saját üzemeltetésébe.

2021-ben még csak 2173 dolgozója volt a cégnek (154 fő fizikai, 419 szellemi), azt 2022 végére 2671-re tornázták fel (2251 fizikai, 420 szellemi). És az is kiderült, hogy a Progress által foglalkoztatottak közül tavaly 596 fő dolgozott részmunkaidőben (561 fizikai és 35 szellemi dolgozó), ami jóval kevesebb, mint a 2021-ben lejelentett 825 főnyi részmunkaidős (769 fizikai és 56 szellemi dolgozó).

Azaz egyre inkább főállású dolgozókra cserélik a részmunkaidősöket.

Ennek megfelelően a Progress Étteremlánc Kft. bérköltségei is megugrottak: 2022-re 13,2 milliárd forintot tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 9,5 milliárd forinttal. Illetve a "személyi jellegű ráfordítások" is több mint 4 milliárd forinttal emelkedtek a beszámoló szerint. Összességében a vállalat anyagi jellegű ráfordításai több mint 16 milliárd forinttal magasabbak voltak tavaly, mint 2021-ben.

Többek között ez is magyarázhatja, hogy a vállalat 2021-ben 51,3 milliárd forintos bevétel mellett a tavalyinál jóval több nyereséget, majdnem 6,8 milliárd forintot ért el. A részletes költségkimutatás szerint ugyanakkor az "egyéb ráfordítások" 2,1 milliárd forintról 2022-re 3,58 milliárdra emelkedtek, különösen az úgynevezett selejt költség, az önkormányzati adók és a kivezetett tárgyi eszközök sorban ugrottak meg a kiadások. Valamint tavaly bejött a képbe egy 708 milliós tétel, a turizmusfejlesztési hozzájárulás.

