Szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére.
Most leleplezzük dédanyáink titkos téli trükkjét: így tisztítsd a szőnyegeket, ha esik a hó + Videó
Amikor a mostani rendkívüli hóhelyzetre gondolunk, sokaknak nem a szőnyegtisztítás jut eszébe. Pedig a hó nem csak szánkózásra vagy hóember-építésre alkalmas! Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a hó. Használjuk ki, hogy hamarosan jön az újabb utánpótlás! A friss hó szőnyegtisztításon túl is használható még egyéb textilek, szövetek takarítására, szagtalanítására is - ezeket is hozzuk majd!
A szőnyegtakarítás sokak számára mumus, különösen télen, amikor a porszívó sem képes teljesen eltávolítani a szennyeződést a szövetekből. Ilyenkor a friss hó csodákat tehet: olcsó, gyors és vegyszermentes módszer, amely antik vagy kézzel szőtt szőnyegekkel is biztonságosan alkalmazható. A hó hatásosan semlegesíti a poratkákat, így a szőnyegkel kezelt lakás levegője egészségesebb lesz – asztmásoknak és porallergiásoknak kifejezetten ajánlott - írta a Lakáskultúra.
Hogyan csináld lépésről lépésre?
- Előkészület: Alaposan porszívózd ki a szőnyeget a felületi kosz eltávolításához.
- Kintre vinni: Csavard fel a szőnyeget, vidd ki az udvarra, és terítsd le friss porhóba. Hagyjuk így körülbelül fél órát, hogy a szövet akklimatizálódjon a kinti hőmérséklethez. Fontos: csak friss hó alkalmas, a latyakos vagy megolvadt nem.
- Porolás: Szórd meg a szőnyeget hóval, és csapkodd át seprűvel. A cirokseprű a legjobb, de kemény szálú partvis is megfelel. Látható lesz, ahogy a hóra kijön a por és a szennyeződés.
Ismétlés: Ha szükséges, ismételd meg a folyamatot egy tiszta hóval borított helyen, amíg a hó teljesen tiszta marad a szőnyeg körül.
- Beltér: Vidd vissza a szőnyeget a lakásba, várd meg, amíg felveszi a szoba hőmérsékletét. Pár perc alatt megszárad, és puha, illatos, tiszta szőnyeget kapsz – szinte olyan, mintha új lenne.
Miért érdemes télen próbálkozni?
A hó hideg, így nem szívja magába gyorsan a nedvességet, miközben felfogja a szőnyegből kieső port és szennyeződést. Ráadásul ez a módszer környezetbarát: nincs szükség drága vagy vegyszeres tisztítószerekre.
Ha szeretnéd, hogy a szőnyegeid tiszták, frissen illatozzanak, és közben egészségesebb legyen a lakás levegője, próbáld ki a hóval való tisztítást – egyszerű, olcsó, és működik!
Hó, mint általános porleszívó takarítási eszköz
A szőnyegtisztításon túl a hó használható egyéb textilek, szövetek takarítására is:
- Élő növények és kültéri kerti bútorok: ha hóval befedjük, az lehűti és kioldja a port/rücsköket, így később könnyebb letakarítani vagy lesöpörni őket.
- Autóülések, matracok kültéri szellőztetése: ha kiengedjük a hóba, és aztán visszaütögetjük, a hó felszívja a felszíni koszt.
@alexandraskyee_♬ Snowy Morning - FREDERIC BOUCHAL
Hó, mint természetes foltisztító és szagtalanító
A hó télen nemcsak játékra vagy szőnyegtisztításra alkalmas, hanem a ruhák és szőnyegek makacs foltjainak eltávolításában is segíthet. Ha zsíros vagy nedves folt kerül a textíliára, a friss hó kihűti az anyagot, így megelőzhető, hogy a folt „beégjen” a szálakba. A trükk egyszerű: a foltra friss havat vagy egy hótömböt helyezünk, hagyjuk állni tíz-tizenöt percig, majd a nagyobb részt lekaparjuk, és ezután következhet a porszívózás vagy a folttisztító használata. A módszer hatékonyságát számos háztartási blog is megerősíti, mint bevált téli tisztítási praktikát.
A hó ezen túl természetes szagtalanítóként is működik. Ha kellemetlen szagú tárgyakat, például szennyes ruhát, cipőt vagy hűtőből kivett edényt teszünk egy rövid időre friss hóba, a hideg és a tiszta levegő segít semlegesíteni a szagokat. Ez különösen akkor hasznos, ha nincs lehetőség hagyományos szellőztetésre vagy más szagtalanító eszköz használatára.
