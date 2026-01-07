2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Férfi mobiltelefont használ az utcán, naplemente. Nyugat-Finnország, Észak-Európa
Szórakozás

Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság

Jeki Gabriella
2026. január 7. 19:01

Soha nem volt még ennyire nehéz eldönteni, mi igaz és mi nem. Az álhírek és félretájékoztató tartalmak ma már a mindennapjaink részévé váltak, különösen az online térben. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, milyen gyakran találkoznak az európaiak dezinformációval, hol érzik ezt a legnagyobb problémának, és miért tartozik Magyarország a leginkább érintett országok közé.

Az álhírek mindenhol jelen vannak Európában, de úgy tűnik, nem egyformán érzékeljük őket. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott adatok szerint az európai lakosság jelentős része rendszeresen találkozik álhírekkel vagy félrevezető információkkal. Az érzékelés azonban országonként eltérő: míg egyes társadalmakban az emberek ritkábbnak vagy kezelhetőbbnek látják a problémát, máshol szinte állandó tapasztalattá vált. Elemzésünk alapján Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol a válaszadók különösen gyakran számolnak be arról, hogy nap mint nap félretájékoztató tartalmakkal találkoznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt több az álhír, hanem azt is, hogy az információs környezet erősen polarizált, miközben a bizalom alacsony. A chartok világosan mutatják, hogy az álhírek terjedésének első számú színtere a közösségi média. A gyorsan fogyasztható, érzelmekre ható tartalmak, köztük a rövid posztok, videók, megosztások ideális közegként szolgálnak a félretájékoztatás számára.

A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján különösen erős szerep jut azoknak a platformoknak, ahol az algoritmusok az elköteleződésre optimalizálnak. Világosan látszik, hogy minél megosztóbb vagy felháborítóbb egy tartalom, annál nagyobb eséllyel jut el sok emberhez. Ez viszont jelentősen megnehezíti az átlagos felhasználó dolgát, amikor megpróbálja kiszűrni a hiteles információkat. Ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a politikai megosztottság és az intézményekbe vetett bizalom gyengülése mind növeli a dezinformáció iránti fogékonyságot.

Hihetetlen adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#internet #európa #magyarország #szórakozás #média #közösségi média #dezinformáció #CHART by Pénzcentrum #álhírek #félretájékoztatás

