A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót a konteóhívőknek, mivel számos epizódja utólag hasonlóságot mutatott valós eseményekkel.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
Soha nem volt még ennyire nehéz eldönteni, mi igaz és mi nem. Az álhírek és félretájékoztató tartalmak ma már a mindennapjaink részévé váltak, különösen az online térben. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, milyen gyakran találkoznak az európaiak dezinformációval, hol érzik ezt a legnagyobb problémának, és miért tartozik Magyarország a leginkább érintett országok közé.
Az álhírek mindenhol jelen vannak Európában, de úgy tűnik, nem egyformán érzékeljük őket. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott adatok szerint az európai lakosság jelentős része rendszeresen találkozik álhírekkel vagy félrevezető információkkal. Az érzékelés azonban országonként eltérő: míg egyes társadalmakban az emberek ritkábbnak vagy kezelhetőbbnek látják a problémát, máshol szinte állandó tapasztalattá vált. Elemzésünk alapján Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol a válaszadók különösen gyakran számolnak be arról, hogy nap mint nap félretájékoztató tartalmakkal találkoznak.
Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt több az álhír, hanem azt is, hogy az információs környezet erősen polarizált, miközben a bizalom alacsony. A chartok világosan mutatják, hogy az álhírek terjedésének első számú színtere a közösségi média. A gyorsan fogyasztható, érzelmekre ható tartalmak, köztük a rövid posztok, videók, megosztások ideális közegként szolgálnak a félretájékoztatás számára.
A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján különösen erős szerep jut azoknak a platformoknak, ahol az algoritmusok az elköteleződésre optimalizálnak. Világosan látszik, hogy minél megosztóbb vagy felháborítóbb egy tartalom, annál nagyobb eséllyel jut el sok emberhez. Ez viszont jelentősen megnehezíti az átlagos felhasználó dolgát, amikor megpróbálja kiszűrni a hiteles információkat. Ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a politikai megosztottság és az intézményekbe vetett bizalom gyengülése mind növeli a dezinformáció iránti fogékonyságot.
Hihetetlen adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Így látta a világot Tarr Béla - íme öt elgondolkodtató idézet a 2026-ban elhunyt, ikonikus magyar rendezőtől
Tarr Béla a nemzetközi művészfilmes szcénában is hatalmas respektnek örvendett, amit az is bizonyít, hogy nemrég még életműdíjat vehetett át a Tokiói Filmfesztiválon.
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.
A Pénzcentrum 2025‑ös boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra.
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól...
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.
Lássuk, lesz-e telitalálat, elviszik-e a kétmilliárd forintot is meghaladó főnyereményt?
Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.