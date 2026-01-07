Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt.
Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a Simpson család: az ember ellen fordulhat az AI, újabb szupervírus okozhat járványt
A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót az összeesküvés-elméletek híveinek, mivel számos epizódja utólag meglepő hasonlóságot mutatott valós eseményekkel. A rajongók most a 2026-os évre vonatkozó lehetséges "jóslatokat" gyűjtötték össze a széria korábbi részeiből - közölte a New York Post.
A 2012-ben bemutatott "Them, Robot" című epizódban a mesterséges intelligencia veszi át a springfieldiek munkáját: Mr. Burns robotokra cseréli alkalmazottait. Ez a forgatókönyv ma különösen aktuálisnak tűnik, hiszen egy tavaly októberi, éppen a ChatGPT-re épülő elemzés szerint a mesterséges intelligencia és az automatizáció a következő évtizedben akár százmillió amerikai munkahelyet is megszüntethet. A Stanford Egyetem kutatása azt is kimutatta, hogy az MI által érintett ágazatokban 2022 óta 13 százalékkal csökkent a 22–25 évesek számára elérhető álláslehetőségek száma.
Az 1994-es "Deep Space Homer" című epizód az űrturizmus elterjedését vetíti előre. A részben Homer Simpsont a NASA választja ki egy űrutazásra, hogy vonzóbbá tegye az űrkutatást az átlagemberek szemében. A valóságban nemrég egy kizárólag nőkből álló csapat – köztük Katy Perry és Gayle King – utazott a Blue Origin rakétájával a világűrbe turisztikai céllal.
Az 1993-as "Marge in Chains" epizódban egy Japánból érkező vírusjárvány terjed szét Springfieldben. A rész a COVID–19-járvány idején vált újra népszerűvé, most pedig ismét aktuálisnak tűnik: az amerikai járványügyi hatóság adatai szerint az influenza-fertőzések száma közel harminc éve nem látott csúcsra emelkedett, New Yorkban pedig egyetlen hét alatt rekordszámú kórházi kezelésre volt szükség.
A sorozat az okosotthonok kockázataira is felhívta a figyelmet. A 2001-es "Treehouse of Horror XII" epizódban a Simpson család egy hangvezérelt, intelligens házba költözik, amely idővel fenyegetővé válik. Egy friss felmérés szerint ma már az amerikai háztartások több mint 80 százalékában található valamilyen okoseszköz.
Az 1997-es "The Springfield Files" részben Homer egy földönkívülivel találkozik az erdőben, ami FBI-nyomozást indít el. A témára – az UFO-kra és az azonosítatlan légi jelenségekre – az utóbbi időben a valóságban is egyre nagyobb figyelem irányul.
A harmadik világháború gondolata szintén többször felbukkant a sorozatban. Az 1995-ös "Lisa's Wedding" epizódban Lisa jövendőbelije egy jövőbeli globális konfliktusról beszélget Homerrel és Barttal, egy 1987-es rövidfilmben pedig Homer meg van győződve arról, hogy kitört a harmadik világháború, ezért óvóhelyre tereli a családját.
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól...
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.
Lássuk, lesz-e telitalálat, elviszik-e a kétmilliárd forintot is meghaladó főnyereményt?
Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.
Budapest új, szigorú tűzijátékrendeletet vezet be szilveszterre: a legtöbb pirotechnikai eszköz használata időben és területileg is korlátozott.
A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át.