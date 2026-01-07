2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Szórakozás

Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a Simpson család: az ember ellen fordulhat az AI, újabb szupervírus okozhat járványt

Pénzcentrum
2026. január 7. 18:14

A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót az összeesküvés-elméletek híveinek, mivel számos epizódja utólag meglepő hasonlóságot mutatott valós eseményekkel. A rajongók most a 2026-os évre vonatkozó lehetséges "jóslatokat" gyűjtötték össze a széria korábbi részeiből - közölte a New York Post.

A 2012-ben bemutatott "Them, Robot" című epizódban a mesterséges intelligencia veszi át a springfieldiek munkáját: Mr. Burns robotokra cseréli alkalmazottait. Ez a forgatókönyv ma különösen aktuálisnak tűnik, hiszen egy tavaly októberi, éppen a ChatGPT-re épülő elemzés szerint a mesterséges intelligencia és az automatizáció a következő évtizedben akár százmillió amerikai munkahelyet is megszüntethet. A Stanford Egyetem kutatása azt is kimutatta, hogy az MI által érintett ágazatokban 2022 óta 13 százalékkal csökkent a 22–25 évesek számára elérhető álláslehetőségek száma.

Az 1994-es "Deep Space Homer" című epizód az űrturizmus elterjedését vetíti előre. A részben Homer Simpsont a NASA választja ki egy űrutazásra, hogy vonzóbbá tegye az űrkutatást az átlagemberek szemében. A valóságban nemrég egy kizárólag nőkből álló csapat – köztük Katy Perry és Gayle King – utazott a Blue Origin rakétájával a világűrbe turisztikai céllal.

Az 1993-as "Marge in Chains" epizódban egy Japánból érkező vírusjárvány terjed szét Springfieldben. A rész a COVID–19-járvány idején vált újra népszerűvé, most pedig ismét aktuálisnak tűnik: az amerikai járványügyi hatóság adatai szerint az influenza-fertőzések száma közel harminc éve nem látott csúcsra emelkedett, New Yorkban pedig egyetlen hét alatt rekordszámú kórházi kezelésre volt szükség.

A sorozat az okosotthonok kockázataira is felhívta a figyelmet. A 2001-es "Treehouse of Horror XII" epizódban a Simpson család egy hangvezérelt, intelligens házba költözik, amely idővel fenyegetővé válik. Egy friss felmérés szerint ma már az amerikai háztartások több mint 80 százalékában található valamilyen okoseszköz.

Az 1997-es "The Springfield Files" részben Homer egy földönkívülivel találkozik az erdőben, ami FBI-nyomozást indít el. A témára – az UFO-kra és az azonosítatlan légi jelenségekre – az utóbbi időben a valóságban is egyre nagyobb figyelem irányul.

A harmadik világháború gondolata szintén többször felbukkant a sorozatban. Az 1995-ös "Lisa's Wedding" epizódban Lisa jövendőbelije egy jövőbeli globális konfliktusról beszélget Homerrel és Barttal, egy 1987-es rövidfilmben pedig Homer meg van győződve arról, hogy kitört a harmadik világháború, ezért óvóhelyre tereli a családját.

Címlapkép: Getty Images
#tévé #sorozat #szórakozás #automatizáció #tévénézés #mesterséges intelligencia #ai #munkahelyek #sorozatok #2026

