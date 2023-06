Földbe döngölte az Obi a Praktikert és a Bauhaust: nem is gondolnád, melyiknél lehet a legtöbbet keresni

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Az Obinak egyedül akkor bevétele és adózás utáni nyeresége volt 2022-ben, mint a Praktikernek és a Bauhausnak együttvéve. Ezzel egyértelműen nyeri is a hazai barkácspiac vezető pozícióját. Szomorkodnia persze egyik vállalatnak sincsen oka, nőttek 2022-ben 2021-hez képest, és sok milliárd pozitív eredményt tudott kivenni a tavalyi üzleti év végén a Praktiker és a Bauhaus is. Igen ám, de előbbi vállalatnál azért szép számmal küldtek el munkaerőt is, miközben a másik két cég éppen hogy növekedett. Ami pedig a kereseteket illeti, egy fő átlagosan bruttó 460-580 ezer forintot is hazavihet havonta.

Hiába a mögöttünk lévő válságos 2022-es év, a legnagyobb Magyarországon működő barkácsláncok igencsak jó évet tudhattak maguk mögött. Az értékesítések nettó árbevétele mind a Praktiker, az Obi és Bauhaus esetében is nőtt, ami mellett mindhárom lánc pozitív, milliárdokban mérhető adózás utáni eredményt tudott magának mondani a 2022-es üzleti évükben. A három barkács közül persze utcahossznyival vezet az Obi, ami egymaga nagyobb nettó árbevételt generált, mind a másik kettő együttvéve. Amihez ráadásul nagyon masszív, 17 milliárd forintos adózás utáni eredmény társult. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Praktikernek sincs oka persze szégyenkeznie, mintegy 700 millió forinttal növelni tudták az adózás utáni eredményüket, mindezt úgy, hogy a Pénzcentrum által vizsgált 3 cég közül nekik volt a legkisebb bevétel növekedésük, 14 százalékos szemben az Obi 24 és a Bauhaus 18 százalékos teljesítményével. Utóbbi esetében azonban hiába magasabb bevételek, az adózott eredményük 600 millió forinttal kevesebb volt 2022-ben, mint a 2021-es üzleti évükben, igaz így is 3 milliárd forint fölött teljesítettek. Ahogy az adatokból látjuk, a csúcsmagas nettó árbevétel után az adózott eredmény tekintetében is magasan veri az Obi a mezőnyt, hiszen amíg két vetélytársának az összes eredménye 2022-ben 9,8 milliárd, addig az Obi egymaga majdnem ennek a kétszeresét, 17 milliárdot zsebelt be a vizsgált időszakban. Mértékét tekintve tehát ez óriási előny, viszont arányaiban a Praktiker ezen a téren 11 százalékkal nőtt, miközben az Obi csupán 5-el. Voltak leépítések A bevételek és eredmények után megnéztük azt is, hogyan alakult a foglalkoztatás a láncoknál. Lévén, hogy bár minden esetben barkácsboltokról van szó, a különböző szereplők koránt sem ugyanakkora méretekkel rendelkeznek a hazai piacon. Csakhogy lássuk a különbségeket, a rekordnagyot menő Obinál például többen dolgoztak 2022-ben, mint a Praktikerben és a Bauhausban összesen. Számszerűen az átlagos dolgozói létszám a 2022-es üzleti évben 2149 volt, szemben a Praktiker 1515 és a Bauhaus 447 munkavállalójával. Érdemes azt is megjegyezni, hogy leginkább az Obinál nőtt a dolgozói létszám, egészen pontosan 11 százalékkal, de ezen a téren a Bauhaus is majdnem ekkorát ment, ott is 9 százalékkal többen dolgoztak 2022-ben, mint 2021-ben. A két lánc állomány növekedésének azonban a Praktiker látta kárát, a három cég közül ugyanis egyedül itt csökkent a munkavállalók átlagos létszáma, egészen pontosan 7 százalékkal. Ez pedig összességében nem kevés, 113 embert jelent. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ahogy a számokból látjuk, a bérköltségek emelkedésében is nyomon követhető a több esetbeli létszámnövekedés. Az Obinál a bérköltségek 22, míg a Bauhausnál 26 százalékkal nőttek. Nem is csoda, hiszen a béremelések mellett mindkét cégnél szignifikánsan több munkavállaló dolgozott a 2022-es üzleti évben, mint 2021-ben. Ehhez képest a Praktikernél alig történt változás a bérköltségek tekintetében, mindössze 3 százalékkal fordítottak többet erre 2022-ben 2021-hez képest. Úgy tűnik tehát, hogy a létszámcsökkentésből fakadó többletüket gyakorlatilag egy az egybe be tudták forgatni a béremelésekbe. Bújva a vállalatok beszámolóit kíváncsiak voltunk arra is, hogy egy főre mekkora bérköltség jutott a különböző cégek esetében. Kalkulációnk szerint az állapítható meg, hogy egy dolgozó, átlagosan havonta bruttó 462 ezer forintot vihet haza a Praktikerben (11%-os emelkedés 2021-hez képest),

bruttó 577 ezer forintot az Obiban (10%-os emelkedés 2021-hez képest),

és bruttó 581 ezer forintot a Bauhausban (16%-os emelkedés 2021-hez képest).

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK