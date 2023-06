Tömegével költöznek ezekre a vidéki településekre a magyar családok: mégis, mit tudhatnak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarország településeinek állandó lakosságát vizsgálva látható az utóbbi években jellemző tendencia, hogy egyre többen költöznek kistelepülésekre agglomerációkban, üdülő övezetekben. Ez nem csak a fővárosban, vagy a Balaton környékén jellemző, hanem az ország más régióiban is. A városok állandó lakossága jellemzően apad, és sok népszerű kistelepülésen 10-20 százalékkal is nőhet a lakosok száma akár egy év alatt. Természetesen ez sem általános, vannak minden régióban továbbra is, vagy újra népszerű városok, illetve elnéptelenedő falvak. A Pénzcentrum új cikksorozatában régiónként elemezzük, hogy mely településeken nőtt a lakosok száma leginkább az elmúlt években az egyes országrészekben, vármegyékben. Ezúttal Észak-Alföld régióban vizsgálódtunk.

Cikksorozatunk második részében az Észak-Alföld régió lakosságszámának változását vizsgáljuk. Az első részben már elemeztük Észak-Magyarország településein az állandó lakosság számának változásait, a következő részekben pedig az ország további régiójával is foglalkozunk részletesen. A friss elemzésünkből kiderül, mely településeken nőtt az álandó lakosok száma a legnagyobb mértékben az elmúlt egy, illetve 5 év során. A lakosságszám változásokat a régióhoz tartozó három megyében, Hajdú-Biharban, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Jász-Nagykun-Szolnokban külön is megvizsgáltuk. Régiós és megyei toplistáinkból kiderül, melyek most ezen a területen a favorit települések. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Belügyminisztérium lakosságnyilvántartásának adatai szerint 2023. január 1-jén 9 804 022 állandó lakost tartottak nyilván Magyarországon. 0,4 százalékkal kevesebbet mint 2022-ben, és 1,7 százalékkal kevesebbet, mint 2018-ban az év első napján. Az Észak-Alföld régióban 1 465 251 lakost tartottak nyilván 2023-ban, vagyis a lakosság 14,9 százaléka az országnak ezen a területén él. A lakosságszám apadása ebben a régióban magasabb, mint országosan: egy év alatt 0,55 százalékkal, 5 év alatt pedig 3,07 százalékkal csökkent az állandó lakosok száma. Ebből az is kiderül, hogy a már vizsgált Észak-Magyarország régiónál a lakosságszám fogyása valamivel kisebb. Fontos, hogy a lakosságszám változást befolyásolják a születések és halálozások száma, illetve az elvándorlás is. Legnépszerűbb települések Észak-Alföldön Megvizsgáltuk, hogy egy és 5 év távlatában mely településeken nőtt a leginkább a lakosságszám ebben a régióban. A 389 vizsgált helység közül egy év viszonylatában 140 mutatott növekedést (36%) és 9 helyen stagnált a lakosságszám (2,3%), tehát több az olyan település a régióban, ahol csökkent a lakosságszám. Ahol viszont nő, ott gyakran ugrásszerűen nagy arányú növekedés látszik, ami nem adódhat pusztán magas születésszámból. Feltételezhető, hogy ezekre a településekre sokan költöznek. A TOP50 település közé, ahol legnagyobb arányban nőtt a lakosság egy és 5 év alatt, nagyrészt községek kerültek, de bekerült azért néhány kisebb város is. Észak-Magyarországon például az első 50 helyet csak községet foglalták el. Viszont nem ez az egyetlen különbség a két régió között, ugyanis az Észak-Alföldön nincsenek 100 fő alatti törpefalvak - az egyetlen Kishódos kivételével - így a toplistára nem kerültek olyan falvak, ahol csak 1-2 fővel nőtt a lakosság. Ez ugyanis százalékban egy törpefalunál rengeteget jelenthet. Ez egyrészt nem meglepő, hiszen egy törpefaluban, ahol 17-ről 19-re nő egy év alatt a lakosok száma, ez rögtön 12 százalékos növekedést jelent - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Perecsén éppen ez történt. Ha megvizsgáljuk a megyeszékhelyeket és városokat, 72-ből 7 helyen nőtt a lakosságszám 5 év alatt. Ebből 5 város Hajdú-Biharban található: Biharkeresztes, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló és Polgár. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtelek és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászfényszaru mutatott még növekedést. Érdekesség, hogy ezek a helyek nem is 2-3 ezres kisvárosok, így ténylegesen számottevő növekedésről beszélhetünk. A városok közül 15 helyen volt 2022-ről 2023-ra lakosságszám-emelkedés. egyedül három borsodi városban, Nyékládházán, Ongán és Emődön emelkedett a lakosok száma. Ezek is kisebb városok, ötezer körüli lakosságszámmal, a nagyobb lélekszámú városokban mindenhol fogyást látni. Ha egy éves viszonylatban nézzük, Sajóbábony, Nyékládháza, Mezőkeresztes, Encs, Felsőzsolca és Heves volt az a város, ahol - ha minimálisan is, de - nőtt a lakosság száma. A megyeszékhelyeken egy év alatt 0,6-1,3 százalékos fogyás látható, 5 év távlatában pedig 2-6 százalékos csökkenés. A TOP50-es listába az 5 éves időtartamot nézve 22 Hajdú-Bihar, 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg és 13 Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település került. Az egyéves listába viszont 15 hajdú-bihari, 10 jász-nagykun-szolnoki és 25 szabolcs-szatmár-beregi település került. A 2022/2023-as listát is a szabolcsi Nemesborzova és

Rápolt vezetik, harmadik helyen a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csataszög futott be. Az ötéves listát pedig Bocskaikert, Nyírpilis és Ártánd vezetik. 10 százalék felett nőtt még a lakosságszám Bedőn, Mikepércsen és Biharkeresztesen is: Bár külön listát nem szenteltünk a legnagyobb lakosságszám csökkenést mutató településeknek, az adatokból kiderült, hogy 2022-ről 2023-ra a szabolcsi Kispaládon, Szamosangyaloson és Lónyán csökkent leginkább a lakosok száma. Öt év alatt pedig leginkább Kishódos, Győröcske és Bihardancsháza lakossága fogyatkozott meg. A városok közül öt év alatt Kisvárdán, Csengerben, Kunhegyesen, Vásárosnaményben és Záhonyban apadt leginkább a lakosok száma, egy éves viszonylatban pedig Vásárosnamény, Martfű, Kisvárda, Fehérgyarmat és Kunhegyes a sereghajtó. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Legnépszerűbb települések Hajdú-Bihar vármegyében Külön-külön vizsgálva a megyéket Hajdú-Biharban 82 településből 36-ban nőtt a lakosok száma (43,9%), 1-ben stagnált egy év alatt. Öt év viszonylatában 26 település mutatott növekedést (31,7%). A megyei toplistát 2022-ről 2023-ra Hencida, Ártánd, Bocskaikert, Monostorpályi és Kokad vezetik. A TOP20-ba két város is került, Biharkeresztes és Hajdúsámson: 5 év távlatában pedig Bocskaikert, Ártánd, Bedő, Mikepércs és Biharkeresztes került az élre. A TOP20-ba a városok közül még Hajdúszoboszló is befért, ahol 353 fővel nőtt az állandó lakosság. Ha a számszerű növekedést nézzük, öt év alatt Hajdúsámson lakossága 838 fővel nőtt, Bocskaikerté 707, Mikepércsé 529. Ez igen nagy növekedésnek mondható országos viszonylatban is. Érdemes még megemlíteni, hogy Debrecen lakossága 8 065 fővel csökkent 2018 óta. Legnépszerűbb települések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében A 229 Heves megyei település közül 27-ben nőtt a lakosok száma 5 év alatt akár minimális mértékben (11,8%), egy év alatt pedig 72-ben mutatkozott lélekszám-emelkedés, 8 helyen -stagnálás. A 2022/2023-as szabolcsi listát Nemesborzova, Rápolt és Gyügye vezetik, Szamoskér éppen csak lecsúszott a dobogóról. A 20-as toplistába itt csak községek kerültek. Az ötéves növekedésben pedig Nyírpilis, Komlódtótfalu és Nyírpazony állnak az élen. A városok csak minimális emelkedést mutatnak: Rakamaz, Kemecse, Nyírmada, Baktalórántháza, Újfehértó és Máriapócs lakossága emelkedett egy év alatt 2-30 fővel. Öt év alatt pedig egyedül Nyírtelek városában volt alig látható emelkedés, de 2022-ről 2023-ra itt is csökkenés mutatkozott. Nyíregyházán 2 599 fővel csökkent az állandó lakosok száma 2018 óta. Ez alapján Szabolcs-Szatmár-Beregben valóban azt lehet megállapítani, hogy a községek felé áramlik a lakosság. Legnépszerűbb települések Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Jász-Nagykun-Szolnok 78 településéből 32-ben nőtt a lakosok száma egy év alatt (41%) és 5 év alatt pedig 24-ben. A 2022-ről 2023-ra növekedést mutató települési toplistát Csataszög, Mesterszállás és Tiszaörs vezetik, az ötéves toplistát pedig Berekfürdő, Jászszentandrás, valamint Jászágó. A TOP20-ba ebben a vármegyében Jászfényszaru került be ötéves növekedésével: A városok közül az említett Jászfényszaru az egyetlen, ahol 5 és 1 év viszonylatában is növekedés mutatkozott. Egy év alatt még három helyen, Jászárokszálláson, Újszászon és Jászkisérben nőtt minimálisan a lakosság. Szolnokon 4 320 fővel, 6 százalékkal vannak kevesebben, mint 2018-ban. A legnagyobb növekedés öt év alatt számszerűen Jászszentandráson volt, 148-cal nőtt az állandó lakosság. EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan kiürül az ország keleti fele: ezekbe a vidéki falvakba mégis özönlenek a magyar családok A lakosságszám változásokat az Észak-Magyarország régióban, és az országrészhez tartozó három megyében, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Hevesben és Nógrádban külön is megvizsgáltuk.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK