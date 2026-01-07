4 millió 637 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Friss adatokat közölt a KSH: így teljesített a magyar ipar
Az ipari termelői árak 2025. novemberben átlagosan 2,7%-kal elmaradtak az egy évvel korábbitól és 0,3%-kal az előző havi áraktól
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1%-kal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3%-kal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5%-kal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3%-kal alacsonyabbak voltak.
2025. novemberben a 2024. novemberihez képest:
A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8%-kal csökkentek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8%-os visszaesés volt tapasztalható. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1%-kal növekedtek.
Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5%-kal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0%-kal emelkedtek az árak.
Az ipari exportértékesítési árak 3,1%-kal csökkentek, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 11,7%-kal mérséklődtek az árak.
2025. január–novemberben a 2024. január–novemberihez képest:
A belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8, így az ipari termelői árak összességében 4,8%-kal emelkedtek.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe.
Az Európai Központi Bank digitális euró projektje kritikus mérföldkőhöz érkezik 2026 első felében.
Hétfőn 11 órakor kezdte meg hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.
Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Veszprém megyében laknak a legboldogabb magyarok, Nógrádban viszont nagyon nem elégedettek az életükkel - ez derült ki a Pénzcentrum nagy 2025-ös Boldogságkutatásából.
A BNP Paribas közgazdászai szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,6 százalékkal bővülhet. A növekedést elsősorban a beruházások élénkülése és a német gazdaság talpra állása húzhatja.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!