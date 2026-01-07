Friss adatokat közölt a KSH: így teljesített a magyar ipar

Az ipari termelői árak 2025. novemberben átlagosan 2,7%-kal elmaradtak az egy évvel korábbitól és 0,3%-kal az előző havi áraktól

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1%-kal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3%-kal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5%-kal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3%-kal alacsonyabbak voltak.

2025. novemberben a 2024. novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8%-kal csökkentek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8%-os visszaesés volt tapasztalható. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1%-kal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5%-kal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0%-kal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,1%-kal csökkentek, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 11,7%-kal mérséklődtek az árak.

2025. január–novemberben a 2024. január–novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8, így az ipari termelői árak összességében 4,8%-kal emelkedtek.