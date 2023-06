Világsztárral robbant a legújabb magyar fesztivál: nagyon fogynak a jegyek, mindenki erre kiváncsi

Hogy milyen kihívásokkal néz ma szembe egy kis fesztivál szervezője, hogyan lehet piacon alapon működtetni egy rétegzenét kínáló rendezvényt, és hogy miért pont a Zalai-dombság egyik legeldugottabb települését választották helyszínül, arról Badacsonyi Tamást beszélt a Pénzcentrumnak. Az Örvényesvölgy fesztivál igazgatója azt is elmondta, 2023-ban különösen nagy kihívás a jegyárbevételekre alapozva, piaci alapon sikert elérni, hiszen még korrekt bérezés mellett is őrült nehéz munkaerőt találni. De természetesen szót ejtettünk a fesztivál legnagyobb sztárjairól is. Interjú.

Pénzcentrum: Mi a legnagyobb kihívás 2023-ban egy fesztiválszervező életében?

Badacsonyi Tamás: 2023-ban különösen nagy kihívás a jegyárbevételekre alapozva, piaci alapon sikert elérni, pláne új névvel, új koncepcióval, mi mégis erre törekszünk. Sok, szinte megkerülhetetlen tényező dolgozik ellenünk, például hogy nem egy nagyváros főterén vannak a programjaink, hozzánk el kell utazni. De kihívást jelent az is, hogy programunk kiemelkedő minőségű előadókat mutat be, de nem feltétlenül és kizárólag csak a legnépszerűbbeket. Merünk ismeretlen előadókat is bemutatni, olyanokat is, akik először lépnek fel Magyarországon. Ezen felül meg kell küzdenünk azzal is, hogy mi csak limitált számú közönséget tudunk fogadni, hiszen számunkra fontos a környezet zöldjének megőrzése, nem tarolhatjuk le a területet, mi magunk is itt élünk. Óriási versenyelőnye van ma Magyarországon annak, akinél nincsenek ezek az önként vállalt korlátok. Mi mindezek mellett innen szeretnénk nyerni, hiszünk benne, hogy közönségünk értékeli majd azt az innovációt és egyediséget, amit mutatunk nekik programjaink alatt.

Rengeteg alkalommal megjelent a magyar sajtóban, mi is megírtuk, óriási a munkaerőhiány alig találni technikai személyzetet. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod?

A fesztiválunk szervezése kapcsán mi nem tapasztaltunk a technikai személyzettel kapcsolatban hiány. Érezzük és tapasztaljuk viszont tevékenységeink más területén azt, hogy

még korrekt bérezés mellett is nagyon nehéz munkaerőt találni. Míg 10 éve a környékünkön, vidéken, könnyen lehetett szakembert találni szinte bármilyen feladatra, ma már ez komoly kihívást jelent.

Olyan szinten devalválódtak a fizetések az elmúlt hónapokban, hogy sokszor vagy irreálisan magas bérért vállalják, az egyébként szakképzettséget nem igénylő, alapszintű munkákat, vagy semmi pénzért nem vállalják, inkább nem dolgoznak és „pihennek”.

Elképedve figyelem a környékbeli szállodák, szolgáltatók küzdelmét, és egyre többször hallom, hogy beváltak az indiai, vagy fülöp-szigeteki import munkaerők, nem is feltétlenül az olcsóbb bér miatt, hanem amiatt, hogy egyáltalán dolgoznak, sőt kifejezetten szeretnek dolgozni.

Miért pont Zalacsányt választottátok helyszínül? Elbír még az ország nyugati fele több fesztivált?

Sőt még azt a kérdést is fel lehetne tenni, hogy miért pont Örvényesvölgy Fesztivál? Valóban, 10 fesztiválból 9-nek lehet, hogy játékosabb, ha úgy tetszik szexibb neve van. Nevünk és a helyszínválasztásunk is sugallja azt a természetes, hivalkodásmentes és őszinte, hozzáállást, ami a miénk. Nincs szükség megjátszásra, mert az, amit mutatunk, az ahol vagyunk önmagában az egyszerű tisztaságában nagyszerű.

Nem mérlegeltük azt, hogy hány fesztivál van Nyugat-Magyarországon, mert mi abból indultunk ki, hogy egyedit, különlegeset és olyat tudunk mutatni, ami nincs máshol - gondolok itt elsősorban lenyűgöző környezetünkre, a színpadok hátterére.

Egy völgyben vagyunk, alul patak csorgadozik, a völgy túloldalán a „hegyen” bükkösök, tölgyesek hatalmas fáikkal, a nagyszínpad mellett 31 dámszarvasunk figyeli az esti koncerteket. És gondolok az előadóinkra, akikkel nem feltétlenül vagyunk tekintettel a környékünkön széles körben bevett zenei ízlésre és trendekre. Köszönhetően annak, hogy részei lehetünk térségünkben az idei év legjelentősebb kulturális programsorozatának: a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programnak, a támogatásukkal egy igazán különleges kínálat állt össze.

Mekkora összegű támogatást kaptok és ez a költségek mekkora részét fedezik? A fennmaradó részt a jegyárbevételből fedezitek vagy egyéb forrásokból?

20 millió forint támogatást kaptunk a Programtól a külföldi fellépőink meghívására. Ez a költségvetésünknek nem éri el a felét, de jelentős segítség, ami nélkül nem mertünk és nem tudtunk volna ilyen programot összeállítani. A költségvetés fennmaradó részét elsősorban piaci alapon jegyárbevételből, vendáglátásból, szponzorációs szerződések alapján fedezzük.

Line up Magyarország legújabb fesztiválját, az Örvényesvölgy Fesztivált, 2023. júniusában, két hétvégén, 9-11-én és 16-17-én tartják Zalacsányban, a zalai dombok között, limitált számú közönség előtt. Öt külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, köztük a jazz, a soul, blues és az elektro-swing legnagyobbjai. Fellép a 35 éves, Grammy-díjas Gipsy Kings Diego Bailardo vezetésével és Candy Dufler, a Grammy díjra jelölt holland szaxofonos és zenekara. Az osztrák Deladap „Crazy-Swing – Dirty Jazz” koncertjével mozgatja majd meg a magyar közönséget, de érkezik a Nagy-Britanniában 2022-ben az év énekesének választott KEvin Davy White is.

Külföldi vendégeket vártok a fesztiválra?

Már most is vannak külföldi jegyvásárlóink, de a magyarokhoz képest elenyésző számban. Inkább érdekesség, hogy korábbi rendezvényeinken is egész távolról Izraelből, Qatarból,az USA-ból is volt látogatónk. A külföldieken belül jelentős a környező országokból az érdeklődés: Szlovéniából, Ausztriából, Horvátországból. Ezekben az országokban hirdetünk is.

Hogy alakulnak a jegyárak?

Június 8-ig még jelentős kedvezménnyel érhetőek el a napi és hétvégi jegyeink. A végső napijegy árunk 19 990 forint lesz, ez most még május 31-ig 16 990 forint, a hétvégi jegy most 27 990 forint, a helyszínen 32 990 forint lesz. Aki szemfüles volt, a fesztivál bejelentésekor 14 900 forintért tudta megvenni a hétvégi jegyét, ami kevesebb volt, mint egy napijegy jelenlegi ára. Nagy elismerésnek gondolom, és hálás vagyunk a közönségünknek azért, hogy az első 200 jegyünk úgy fogyott el, hogy még programunk se volt hirdetve. Ők bíztak bennünk, mi pedig igyekszünk ezt a bizalmat meghálálni 2023-ban is.

Ki a legdrágább fellépőtök?

A két „headliner” fellépőnk Candy Dulfer és a Gipsy Kings by Diego Baliardo a legdrágább, az ő díjukból egyenként korábban egy több napos kisfesztivált is meg lehetett rendezni. A díjazáson túl náluk jelentősek a járulékos költségek is, utaztatni kell őket, magas színvonalú szállást és étkezést várnak el. Mivel általában repülnek, nem hoznak hangszereket, így jelentős költség az ún. „backline” költség is, így pl. több dobfelszerelést, színpadi eszközöket bérlünk nekik.

Az ideérkezők hol tudnak megszállni?

Az Örvényesvölgy Fesztivál közvetlen közelében akár már néhány száz méteren belül is több kategóriában, nagy számú szálláshely található. Mi magunk is üzemeltetünk egy kedvelt szálláshelyet a fesztivál helyszínén, ez a Pálos Resort. Szálláshelyünket elsősorban a fellépők és a stáb foglalja majd el, így nem tudjuk a közönség felé megnyitni a fesztivál alatt. Zalacsány szálláshelyei a kempingeket leszámítva most már teltházasak a június 16-18-i hétvégére. A legtöbb minőségi és szabad szálláshely a szomszédos Kehidakustányban vagy Hévízen érhető el, mindkettő 5-10 percen belül. Hévízről fesztivál transzferbusszal együtt is foglalhatóak szállások több kategóriában.