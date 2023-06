Így alakult a Penny, Aldi, Auchan és a Spar háborúja 2022-ben: kanyarban előztek a diszkontok

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Folytatva a diszkontláncok hazai dübörgését, rendkívül nagyot ment 2022-ben az Aldi, növekedett a dolgozók létszáma, az általunk vizsgált 4 lánc közül itt emelkedett leginkább a bérköltség mértéke egy éves távlatban, és az adózás utáni eredmény is pozitív lett. Ez utóbbit egyébként sem a Penny, sem az Auchan, sem pedig a Spar nem mondhatja el magáról. Ezek mindegyike ugyanis veszteséggel zárta a 2022-es üzleti évet, a Spar ráadásul nem is kicsivel. A legfrissebb üzleti beszámolók elemzéséből kiderült az is, hogy az Aldi és a Penny is előzi az Auchant, ami a belföldi nettó árbevétel mértékét illeti, miközben a hiper csak egy helyben toporog.

Igazán durva egymásnak feszülést mutattak a boltok a 2022-es üzleti évükben. Miközben az Aldi, a Penny és a Spar szemmel láthatóan tudta növelni belföldi értékesítésének nettó árbevételét, addig az Auchan csak egy helyben toporgott. Az adózott eredményeknél viszont rendes vérengzés történt, a Pénzcentrum által vizsgált négy nagy lánc közül csak az Aldi zárt pozitívan, majd 6 milliárdos eredménnyel, ám még ez is 2,5 milliárddal kevesebb, mint amennyit a 2021-es üzleti évben produkáltak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ehhez képest a Penny a 2021-es 4,4 milliárdos adózott eredményével szemben veszteséges évet zárt, mínusz 155 millió forinttal. Ennél nagyobbat bukott az Auchan, náluk a 2021-es 8,1 milliárdos eredményhez képest tavaly 1,8 milliárdos veszteség lett elkönyvelve. Hozzájuk képest viszont nagyságrendekkel nagyobbat zúgott a Spar, ahol a 2021-es 5,3 milliárdos pozitív eredményhez képest a 2022-es évben 13 milliárdos negatív eredményt értek el. Mit olvashatunk ki a számokból? Ha elidőzünk a belföldi értékesítések nettó árbevételénél akkor láthatjuk, a diszkontok előretörése folytatódik. Miközben ugyanis a 2021-es üzleti évben az Aldi és a Penny is az Auchan mögött maradt, addig a hiper a 2022-es évre nem igazán tudta növelni bevételeit, viszont az Aldi és a Penny igen. Ez pedig azt eredményezte, hogy mind a kettő diszkontlánc beelőzte a hipert. Sőt, az Aldi még a Pennynél is nagyobbat gurított. Ha a bevételek növekedését nézzük, akkor is az Aldi szerepelt a legjobban, ők ezt több mint 30 százalékkal tudták növelni, a Penny 26 százalékkal, míg a Spar 15-el. A bevételek növekedését nézve is kakukktojás az Auchan, ami egy helyben toporgásával végül is még csökkentette is a bevételeit, igaz mindössze 0,1 százalékkal. Hogyan alakult a foglalkoztatás? Ha megnézzük a foglalkoztatási statisztikákat, akkor egyértelműen látjuk, hogy az átlagos foglalkoztatási létszám a Pénzcentrum által vizsgált 4 lánc közül csak a diszkontoknál emelkedett. Az Aldinál 383 fővel dolgozott több 2022-ben, 2021-hez képest, de a Pennynél is emelkedett a létszám 79 fővel. Ehhez képest az Auchan és a Spar esetében is szemmel látható létszámcsökkenés ment végbe: a hipernél átlagosan 465 fővel dolgoztak kevesebben 2022-ben 2021-hez képest, de a Sparnál is csökkent az átlagos létszám 418 fővel. Mindez tehát azt jelenti, hogy messze a leglátványosabban az Aldi tudta növelni átlagos létszámát, ugyanis a növekedés mértéke 10 százalékos volt. Ehhez képest a Penny már csak 2 százalékos létszámbővítésre volt képes, miközben a Spar 3, az Auchan 7 százalékos csökkenést könyvelt el 2022-ben 2021-hez képest. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A létszámokhoz képest azonban érdekes a bérköltségek alakulása is. Ebbe a versenyben is magasan az Aldi vitte a prímet az általunk vizsgált 4 lánc közül. Mert bár igaz, hogy 10 százalékkal nőtt az állomány, a bérköltség mértéke 32 százalékkal emelkedett. Ehhez képest a Penny 15 százalékos emelést produkált, miközben a Spar 9, az Auchan pedig csupán 8 százalékost. Mindezekből az derül ki, hogy az átlagos létszám alapján, 1 átlagos dolgozónak, az átlagos bérköltsége havonta az Aldi esetében: 543 947,

a Penny esetében: 443 500,

az Auchan esetében: 404 461,

a Spar esetében: 434 399 forint. Peregtek a bírságok Mivel a 2022-es év már javában az árstopok és azok betartattásától volt hangos, ezért gyorselemzésünkben kíváncsiak voltunk, hogyan alakultak az üzletek bírságfizetési kötelezettségei 2022-ben. Persze fontos, hogy ezek az összegek nem csak az árstopokkal kapcsolatos bírságokat mutatják, hanem mindenféle ilyen jellegű követelést. Ha tehát a bírságokat nézzük, akkor magasan a Spar vitte a prímet a tavalyi üzleti évben, összesen 89 milliót róttak ki rá. Náluk nagyságrendekkel jobban viselkedett mindenki, a Pennyre 32, az Aldira 31 millió forintnyi bírság jutott, míg az Auchan 2022-ben megúszta 26 millióval.

