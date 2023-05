Szétverték a szurkolók Budapest ikonikus terét: itt vannak az első képek a pusztításról

Látványos pusztítást végeztek a futballszurkolók Budapest belvárosában. Az Európa-liga döntőjére érkezett tömeg a Liszt Ferenc téren csapott össze, amiről számos videó és fotó látott napvilágot.

„A Liszt Ferenc tér elesett. Az EL-döntőre érkező szurkolók egyszerűen elpusztították” – indítja drámai felütéssel Facebook-posztját Soproni Tamás, VI. kerületi polgármester, aki arról fotókkal is szemléltette a rongálást.

Mint ismert ma este 9 órakor kezdődik az Európa-liga döntője Budapesten a Puskás Arénában. A csapatok – a Sevilla és a Roma – már kedden megérkeztek a magyar fővárosba. Velük együtt pedig 50 ezer szurkoló is érkezett, akiknek egy része a Liszt Ferenc téren gyűlt össze. A fotók, illetve videók tanúsága alapján szó szerint elpusztították a teret, köztük a virágágyásokat is, de a vendéglátóegységek teraszain lévő bútorzattal is hasonlóan elbántak.

A kerületi polgármester elmondása alapján a szervezők nem kérték a kerület segítségét és tájékoztatást sem adtak a szurkolók gyülekezőhelyéről. „A károkat természetesen minél hamarabb helyrehozzuk, de a számlát be fogjuk nyújtani Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.-nek” – zárta posztját Soproni Tamás. A jelenlegi állapotokról több videó is kering a neten, a lentiben pontosan látszik, hogy a szurkolók egy része egymást dobálja üvegekkel, székekkel és más eszközökkel.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás