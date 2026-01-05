2026. január 5. hétfő Simon
Budapest
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Apró elmozdulások: így reagáltak a főbb devizák a venezuelai incidensre

Pénzcentrum
2026. január 5. 20:40

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,54 forintról 383,88 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 383,12 forint és 384,95 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 413,27 forintról 413,57 forintra emelkedett, míg a dolláré 328,23 forintról 327,71 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1686 dollárról 1,1714 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

