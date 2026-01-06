2026. január 6. kedd Boldizsár
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Online vásárlási koncepció, Internetes vásárlás, Házhozszállítás, koncepció, vásárlási koncepció
Gazdaság

Nagyon megvágott egy külföldi weboldalt a GVH: megtévesztő infókat közöltek, nem volt kegyelem

Pénzcentrum
2026. január 6. 11:31

20 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a csehországi székhelyű RONDOgo s.r.o. (Rondogo) vállalkozásra. Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat, megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A Rondogo a határozat meghozatalát megelőzően késleltette az eljárás lezárását, ezért a GVH Versenytanácsa 2 millió forintos eljárási bírságot is kiszabott a cégre.

A RONDOgo s.r.o. (Rondogo) az általa üzemeltetett weboldalon különböző nyereményjátékokat, hűségkedvezményeket és egyéb kedvezményes termékvásárlási lehetőségeket biztosított a fogyasztók számára. A GVH azt vélelmezte, hogy a cég párhuzamosan több tekintetben is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott. A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás 2022. márciusa és 2025 júliusa között:

  • elhallgatta azon jelentős információkat, hogy a meghirdetett nyereményekért nem csak a magyar fogyasztók versenyeznek, hanem azon országok fogyasztói is, amelyekben a cég más nyelven szintén működtet weboldalt, valamint, hogy a szerencsekeréken kipörgethető készpénz nyereményeket csak 2900 forint felett utalja ki;
  • a weboldalán megjelenített üzeneteivel („az interneten elérhető legjobb áron vásárolhat terméket”, „garantáljuk Önnek az egész interneten lévő legalacsonyabb árat”) megtévesztette a fogyasztókat a nyújtott árelőny mértékét illetően;
  • az egyedi kedvezmények megjelenítése során fiktív, ténylegesen érvényesíteni nem kívánt alapárakat alkalmazott.

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Rondogo 2022 márciusa és 2024 októbere között a webshopjában alkalmazott kedvezménynyújtási gyakorlatának kialakítása során nem biztosította a szakmai gondosság követelményének érvényesülését. Az árazást ugyanis úgy alakította ki, hogy az egyes termékekre kedvezményként igénybe vehető kreditek megvásárlásakor a fogyasztóknak az adott termék esetében elérhető maximális kedvezmény igénybevételéhez a szükségesnél több kreditet kellett vásárolniuk, ezzel többletköltségeket okozva nekik.

A feltárt jogsértések következményeként a GVH Versenytanácsa 20 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a cseh vállalkozásra. Az összeg meghatározásakor a Versenytanács figyelembe vette, hogy a cég együttműködött az eljárás során, a feltárt tényeket nem vitatta, a jogsértéseket beismerte és jogorvoslati jogáról is lemondott.

Ugyanakkor a vállalkozás a határozat meghozatalát megelőzően az eljárás elhúzására irányuló és azt eredményező magatartást tanúsított, így a Versenytanács – külön végzésben – 2 millió forintos eljárási bírságot is kiszabott a cseh cégre. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy az eljárások hátráltatása esetén számottevő eljárási bírságra számíthatnak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A nemzeti versenyhatóság a fogyasztókat arra figyelmezteti figyelmét arra hívja fel, hogy mindig körültekintően és figyelmesen járjanak el egyes nyereményjátékok vagy kuponkedvezmények esetén. A szolgáltatások igénybevétele során javasolt ellenőrizni a szerződési feltételeket, a kuponkedvezmények esetében pedig az alternatív ajánlatokat is.

A GVH eljárásnak befejezése előtt – 2025. november 1-jével – a vizsgálattal érintett, magyar nyelvű RONDOgo weboldal megszűnt.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #webshop #bírság #gvh #online #gazdaság #fogyasztóvédelem #kedvezmény #csehország #gazdasági versenyhivatal #nyereményjáték

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:04
12:00
11:45
11:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 5. 16:45
Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 6. 11:57
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúl...
MEDIA1  |  2026. január 6. 11:06
13 éve nem volt példa erre a tévés nézettségre - egy magyar film vitte el a show-t
Közel másfél millió nézőt ültetett a képernyők elé egy magyar film újév napján, 13 éve nem látott té...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
iO Charts  |  2026. január 5. 10:01
Az Estée Lauder részvény elemzése (EL) - Strukturális saller
Az Estée Lauder részvény (EL) alapadatai, áttekintés The Estée Lauder (EL) története 1946-ban kezdőd...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
2 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 12:15
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 12:04
Meghalt Tarr Béla
Agrárszektor  |  2026. január 6. 11:26
Olyan fagy tarolta le ezt a térséget, hogy a vonatokat is korlátozni kell