A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
Nagyon megvágott egy külföldi weboldalt a GVH: megtévesztő infókat közöltek, nem volt kegyelem
20 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a csehországi székhelyű RONDOgo s.r.o. (Rondogo) vállalkozásra. Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat, megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A Rondogo a határozat meghozatalát megelőzően késleltette az eljárás lezárását, ezért a GVH Versenytanácsa 2 millió forintos eljárási bírságot is kiszabott a cégre.
A RONDOgo s.r.o. (Rondogo) az általa üzemeltetett weboldalon különböző nyereményjátékokat, hűségkedvezményeket és egyéb kedvezményes termékvásárlási lehetőségeket biztosított a fogyasztók számára. A GVH azt vélelmezte, hogy a cég párhuzamosan több tekintetben is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A nemzeti versenyhatóság gyanúja beigazolódott. A GVH az eljárás során feltárta, hogy a vállalkozás 2022. márciusa és 2025 júliusa között:
- elhallgatta azon jelentős információkat, hogy a meghirdetett nyereményekért nem csak a magyar fogyasztók versenyeznek, hanem azon országok fogyasztói is, amelyekben a cég más nyelven szintén működtet weboldalt, valamint, hogy a szerencsekeréken kipörgethető készpénz nyereményeket csak 2900 forint felett utalja ki;
- a weboldalán megjelenített üzeneteivel („az interneten elérhető legjobb áron vásárolhat terméket”, „garantáljuk Önnek az egész interneten lévő legalacsonyabb árat”) megtévesztette a fogyasztókat a nyújtott árelőny mértékét illetően;
- az egyedi kedvezmények megjelenítése során fiktív, ténylegesen érvényesíteni nem kívánt alapárakat alkalmazott.
A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Rondogo 2022 márciusa és 2024 októbere között a webshopjában alkalmazott kedvezménynyújtási gyakorlatának kialakítása során nem biztosította a szakmai gondosság követelményének érvényesülését. Az árazást ugyanis úgy alakította ki, hogy az egyes termékekre kedvezményként igénybe vehető kreditek megvásárlásakor a fogyasztóknak az adott termék esetében elérhető maximális kedvezmény igénybevételéhez a szükségesnél több kreditet kellett vásárolniuk, ezzel többletköltségeket okozva nekik.
A feltárt jogsértések következményeként a GVH Versenytanácsa 20 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a cseh vállalkozásra. Az összeg meghatározásakor a Versenytanács figyelembe vette, hogy a cég együttműködött az eljárás során, a feltárt tényeket nem vitatta, a jogsértéseket beismerte és jogorvoslati jogáról is lemondott.
Ugyanakkor a vállalkozás a határozat meghozatalát megelőzően az eljárás elhúzására irányuló és azt eredményező magatartást tanúsított, így a Versenytanács – külön végzésben – 2 millió forintos eljárási bírságot is kiszabott a cseh cégre. A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy az eljárások hátráltatása esetén számottevő eljárási bírságra számíthatnak.
A nemzeti versenyhatóság a fogyasztókat arra figyelmezteti figyelmét arra hívja fel, hogy mindig körültekintően és figyelmesen járjanak el egyes nyereményjátékok vagy kuponkedvezmények esetén. A szolgáltatások igénybevétele során javasolt ellenőrizni a szerződési feltételeket, a kuponkedvezmények esetében pedig az alternatív ajánlatokat is.
A GVH eljárásnak befejezése előtt – 2025. november 1-jével – a vizsgálattal érintett, magyar nyelvű RONDOgo weboldal megszűnt.
