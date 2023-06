Súlyos lakhatási válság felé rohannak a magyarok: hogy lesz így bárkinek is lakása?

Megint csökkent a lakáshitelek új szerződéseinek összege, ezzel az egyéves idővonalat nézve már csaknem az ötödére esett vissza a havi adatokban ez a hiteltípus. A kamatok közben újra növekedésnek indultak, és nagyon sötét képet fest a lakáspiaci jelentés is. MEgnéztük a számokat, most pedig elemzünk.

Újabb visszaesést produkáltak a lakáscélú hitelek idén áprilisban, ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb összesítéséből. Az eredmény visszaveti azt a bizalmat, ami a hitelezésben kicsit talán kezdett visszaállni, igaz, a szakértők megszólalásaiból korábban is tudhattuk, hogy biztosan nem fellendülést látunk a következő hónapokban. Nagyobb gond ennél, hogy a kamatok is kezdenek ismét feljebb menni az általunk vizsgált hiteltípusoknál, vagyis hiába lépett a jegybank a kamatcsökkentés felé, a piac egyelőre nem a várt módon reagált. Megnéztük a számokat, és kielemezzük, mi jöhet most. Az MNB lakáspiaci jelentése mindenesetre sötét képet festett a napokban.

Egyre jobban lejt a pálya

38,81 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek a magyarok 2023 áprilisában - ez derült ki a jegybank legfrissebb jelentéséből, melyet ma tettek közzé. Ezzel nemcsak az előző havi adathoz, hanem a múlt áprilisi adathoz képest is jelentős csökkenést szenvedtek el a lakáshitelek: egy évvel ezelőtt 144 milliárd volt az újonnan kötött lakáshitel-szerződések összege, vagyis csaknem az ötödére esett vissza a jegyzés.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a pesszimista jóslatok jöttek be. Az elmúlt hetekben több bankvezér és elemző is kifejtette, hogy ebben az évben biztosan nem várható a lakáshitelek visszarendeződése, erre legkorábban a jövő év közepétől, de inkább a végétől kerülhet sor akkor is, ha a kamatcsökkentés közben lendületet kap. A másik ok pedig természetesen a megélheti válságban, illetve a magas ingatlanárakban keresendő, de erre a cikkünk későbbi részében térünk majd ki.

Minden hitel csökkenést mutat

Persze a többi hiteltípust megnézve szintén nem lehet csodálkozni azon, hogy a lakáshitelek ilyen rosszul szerepeltek. A megszokott módon megnéztük a babaváró, illetve a személyi hitelek teljesítményét, és így derült ki, hogy mindkét hiteltípus rosszabbul szerepelt, mint egy hónappal ezelőtt - az egy évvel ezelőttivel pedig lassan alig lesz érdemes összehasonlítani, hiszen természetesen mindkét érték durván bezuhant.

Újra nőnek a kamatok

Az átlagkamatokra ránézve azért valamivel már tisztábban látunk. Míg márciusban az összes, általunk vizsgált hiteltípusnál csökkentek a kamatok, áprilisban már nem volt ilyen fényes a helyzet. Egy éven túli kamatfixálásnál mind a lakáscélú hitelek, mind a lakásfelújításra-korszerűsítésre, mint a személyi kölcsönök átlagkamata megugrott egy kisebb mértékben.

Bár a jegybank ha óvatosan is, de lépéseket kezdett tenni a kamatcsökkentés felé, úgy tűnik, hogy a piac erre még kevésbé reagált. Valószínűbb, hogy amint valóban elindul a kamatcsökkentés ciklusa - és nem is kell majd visszaemelni - akkor a hitelkamatok is követik majd ezt az utat, de hogy erre mikor kerülhet pontosan sor, egyelőre homályba vész.

Hogy lesz így lakása bárkinek?

Végezetül szokásunkhoz híven nézzük meg a bankok lakáshitel-ajánlatait, amelyet mint mindig, most is a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorával tettünk meg. Az Unicredit továbbra is tartja vezető helyét, de a legrosszabb, a piacon most elérhető ajánlatnál, az OTP esetében is látszik, hogy amennyiben nincs a türelmi idős törlesztő, akkor már 100 ezer forint feletti havi törlesztőt kellene fizetni. Ez pedig, ha a példaszámításban alkalmazott 400 ezres jövedelmet vesszük alapul, egy fizetésnek már több, mint a negyedét elviszi minden hónapban.

És itt érkeztünk el oda, amelyet az MNB lakáspiaci jelentése is leszögezett: a megélhetési gondok, valamint a magas kamatok együtt okozzák azt, hogy az emberek szinte alig mernek hitelt felvenni, különösen igaz ez a lakáshitelekre. A jelentés szerint ma Budapesten hitelből lakást vásárolni gyakorlatilag mindenkinek nagymértékű, már-már veszélyes anyagi kifeszítéssel járna, ez alól csak a háromgyerekes családok képeznek kivételt.

Vidéken támogatás nélkül gyakorlatilag esélytelen kölcsönből ingatlant vennie egy családnak. A jelentés adataiból kiderült, hogy Budapesten ma 12 évet kell melózni, hogy összejöjjön egy lakásra való pénz, és megtudtuk, hogy brutálisan megdrágultak az albérletek a pesti peremkerületekben. Az MNB lakáspiaci jelentést a Pénzcentrum hosszabban is kivesézte, ezt a cikket itt olvashatod el újra: