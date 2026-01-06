Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
Brutális vágtát csinált a magyar tőzsde 2025-ben: itt vannak a számok, ilyen még soha nem volt
A Budapesti Értéktőzsde kiemelkedő évet zárt 2025-ben: a BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
A decemberi kereskedést az MBH Bank évtizedek óta legnagyobb nyilvános részvényértékesítése határozta meg, és a tőzsde új kibocsátókkal is bővült. A magyar részvénypiac tavalyi teljesítménye nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó volt: a vezető index mellett a BUMIX is több mint 40 százalékkal emelkedett, és mindkét mutató történelmi csúcsra jutott az év során.
A regionális CETOP NTR index 56, az Xtend piac mutatója 15 százalékkal erősödött. A dollárban mért hozamok alapján is az élvonalba került a budapesti piac, ami tovább növelte a tőzsde nemzetközi elismertségét és vonzerejét a befektetők körében.
A kereskedés volumene tekintetében nem változott az élboly sorrendje: továbbra is az OTP, a MOL és a Richter Gedeon részvényei adták a forgalom döntő részét, mögöttük a Magyar Telekom és a 4iG következett. Az OTP papírjai decemberben önmagukban 208,5 milliárd forintos forgalmat értek el. Éves szinten a bank részvényeinek 61,8 százalékos árfolyamemelkedése és történelmi csúcsa érdemben járult hozzá a BUX kiemelkedő teljesítményéhez. Jelentősen erősödött a 4iG is, amelynek részvényárfolyama az év során megháromszorozódott.
A tőzsde kibocsátói bázisa 2025-ben folyamatosan szélesedett. A Goodwill Pharma már áprilisban átlépett az Xtend piacról a szabályozott piac Standard kategóriájába. Decemberben az STRT Holding sikeres nyilvános részvénykibocsátását követően szintén ebben a kategóriában kezdte meg a kereskedést, így a Standard szegmensben jegyzett társaságok száma 24-re nőtt. Az Xtend piac is bővült: a Glia Nova áprilisi csatlakozása után decemberben a MetMax Europe és a Cool Airconditional részvényei is megjelentek ebben a szegmensben.
A kereskedési aktivitás 2025-ben hullámzóan alakult. A legforgalmasabb hónap április volt 442,9 milliárd forintos értékben, míg az éves összforgalom elérte a 4 453 milliárd forintot. December már visszafogottabb kereskedést hozott 387 milliárd forintos forgalommal, ami napi átlagban 20,4 milliárd forintnak felelt meg.
A befektetési szolgáltatók versenyében változatlan maradt az élmezőny. A WOOD & Company megőrizte vezető pozícióját 2 371 milliárd forintos éves részvénypiaci forgalommal, megelőzve a Concorde Értékpapír Zrt.-t és az ERSTE Befektetési Zrt.-t. Decemberben is ugyanez a hármas uralta a piacot, azonos sorrendben: a WOOD & Company 200,9 milliárd, a Concorde 127,2 milliárd, az ERSTE pedig 119,7 milliárd forintos havi forgalmat bonyolított.
