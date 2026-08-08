Nem elég mélyen a zsebbe nyúlni: magánellátásban is egy évet kell várni a magyar férfiaknak erre a műtétre

Magyarországon a vazektómia továbbra sem könnyen elérhető fogamzásgátló megoldás: családtervezési célból csak szigorú feltételek teljesülése esetén végezhető el, ráadásul a kötelező várakozási idő miatt a műtétre leghamarabb egy évvel az első kérelem benyújtása után kerülhet sor. Megnéztük, hogyan zajlik a beavatkozás, milyen tévhitek övezik, és mennyibe kerül jelenleg magánellátásban.

A vazektómia az egyik leghatékonyabb, véglegesnek tekintendő férfi fogamzásgátló eljárás. Magyarországon azonban családtervezési célból csak szigorú feltételekkel végezhető el: a kérelmezőnek be kell töltenie a 40. életévét, vagy legalább három vér szerinti gyermekkel kell rendelkeznie, a kötelező várakozási idő miatt pedig az első nyilatkozattól számítva legkorábban körülbelül egy év múlva kerülhet sor a műtétre.

Dr. Póth Sándort, a Budai Egészségközpont szakmavezető urológus főorvosát kérdeztük a vazektómia menetéről, feltételeiről, kockázatairól és a hozzá kapcsolódó tévhitekről és összegyűjtöttük azt is, hogy mennyibe kerül a beavatkozás a hazai magánklinikákon.

Mi történik a vazektómia során?

A szakember tájékoztatása szerint a vazektómia során megszakítják a herékből a húgycső felé vezető ondóvezetékeket, latin nevükön a vas deferenseket. A beavatkozást a herezacskón ejtett, mindössze néhány centiméteres metszésen keresztül végzik: az ondóvezetékeket átvágják, majd lekötik. Ennek következtében a herékben termelődő spermiumok többé nem kerülnek bele az ondóba, így nem tudnak részt venni a megtermékenyítésben. „A beavatkozás helyi érzéstelenítésben is fájdalommentesnek tekinthető, de igény esetén altatásban is elvégezhető” – mondta a Pénzcentrumnak Dr. Póth Sándor.

A műtét a gyakori félelmekkel ellentétben nincs hatással a férfi hormontermelésére, a libidóra, a merevedési képességre vagy az orgazmusra. "Az ejakuláció is megmarad, az ondó mennyisége pedig csak alig változik, mivel a spermiumok mindössze 2–10 százalékát adják az ondófolyadéknak. A folyadék nagyobb része továbbra is termelődik, ezért az aktus során a vazektómia után is távozik ondó" - hangsúlyozta a főorvos.

Szigorú feltételekhez kötik a beavatkozást Magyarországon

Magyarországon családtervezési célból akkor kérhető a művi meddővé tétel, ha a nagykorú páciens már betöltötte a 40. életévét, vagy legalább három vér szerinti gyermeke van. A feltételek teljesülése azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy a műtét azonnal el is végezhető.

A páciensnek először írásbeli kérelmet kell benyújtania közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. Ezt követően az orvos részletes tájékoztatást ad a beavatkozás véglegességéről, lehetséges kockázatairól, következményeiről, valamint az egyéb fogamzásgátló lehetőségekről.

Az első nyilatkozatot hat hónapos kötelező gondolkodási idő követi, amelynek lejárta után a páciensnek újabb írásbeli nyilatkozattal kell megerősítenie a kérelmét. A műtét a második nyilatkozat megtételétől számított további hat hónap elteltével hajtható végre. Mindez azt jelenti, hogy az első kérelem benyújtásától számítva legkorábban körülbelül egy év múlva kerülhet sor a vazektómiára.

Más szabályok vonatkozhatnak arra az esetre, ha a beavatkozást egészségügyi ok indokolja. Ilyen lehet például, ha egy későbbi terhesség súlyos egészségügyi kockázatot jelentene, vagy más, törvényben meghatározott orvosi indikáció áll fenn. Ilyenkor nem feltétel a 40 éves kor vagy a három vér szerinti gyermek megléte.

Az engedélyezés után vizsgálatokra is szükség van

A beavatkozás előtt szakorvosi vizsgálatra és spermaképvizsgálatra van szükség. Bizonyos esetekben a hormonprofil ellenőrzése is indokolt lehet. A konzultáció során az urológus felméri a páciens egészségi állapotát, és részletesen ismerteti a műtét menetét, várható eredményét, valamint a lehetséges szövődményeket - mondta Póth Sándor.

A vazektómia ambulánsan elvégezhető, vagyis általában nincs szükség kórházi bennfekvésre. A páciens a műtétet követő néhány órás megfigyelés után elhagyhatja az egészségügyi intézményt.

Mint minden műtétnél, ennél a beavatkozásnál is előfordulhatnak szövődmények: ilyen például egy fertőzés vagy sebgyógyulási zavar. A környező erek, idegek és más képletek sérülése, illetve a műtéti terület gyulladása szintén kockázata a beavatkozásnak. Hosszabb távon tartós érzészavar vagy fájdalom jelentkezhet, ezek azonban a főorvos szerint nagyon ritka jelenségek.

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Nem azonnal alakul ki a fogamzásképtelenség

A műtét után a páciens nem válik azonnal fogamzásképtelenné - figyelmeztetett Póth Sándor. Az ondóvezetékekben ugyanis még maradhatnak spermiumok, ezért a vazektómia után egy ideig más fogamzásgátló módszert is alkalmazni kell.

Általában 8–16 hétnek, illetve 20–30 ejakulációnak kell eltelnie ahhoz, hogy az ondóvezetékek kiürüljenek. A beavatkozás eredményességét egy vagy több kontroll-ondóvizsgálattal kell igazolni. Más fogamzásgátló módszer használatát csak akkor lehet elhagyni, ha a vizsgálat szerint az ondó már nem tartalmaz spermiumokat - magyarázta a szakember.

A vazektómia a nemi úton terjedő fertőzésekkel szemben szintén nem nyújt védelmet, ezért ilyen kockázat esetén a műtét után is szükség van óvszer használatára.

Mennyibe kerül a vazektómia magánellátásban?

A vazektómia jelenleg nem vehető igénybe NEAK-finanszírozással, ezért a páciensnek a beavatkozás költségét magának kell megfizetnie. Magánellátásban nincs szükség beutalóra, a műtétet azonban minden esetben szakorvosi vizsgálat és konzultáció előzi meg.

Az általunk összegyűjtött árak jelentős különbségeket mutatnak: a beavatkozás díja az elérhető információk alapján 220 ezer forinttól 910 ezer forintig terjedhet. A táblázatban szereplő árak az intézmények aktuális, 2026 augusztusi árlistája, így később változhatnak.

Az árak alapján jól látszik, hogy a magánellátásban jelentős különbségek vannak: míg az Uroclin helyi érzéstelenítésben már 220 ezer forintért elvégzi a beavatkozást (a szövettani vizsgálat díja ezen felül fizetendő), addig a CMC Déli Klinika és a Kardirex 300 ezer forint körüli csomagárat kínál. A felső kategóriába tartozik a Wáberer Medical Center (420 ezer forint), az Istenhegyi Klinika (550 ezer forint), a Budai Egészségközpont (helyi érzéstelenítésben 570 ezer forint), míg a Dr. Rose Magánkórház 760 ezer forintos díjat tüntet fel. A legmagasabb feltüntetett ár a Budai Egészségközpont altatásban végzett beavatkozásáé, amely 910 ezer forint.

Az árak ugyanakkor nem hasonlíthatók össze egy az egyben, mert az egyes intézmények eltérő szolgáltatásokat foglalnak a csomagba. Van, ahol az érzéstelenítés, a szövettani vizsgálat vagy a kontrollvizsgálatok külön fizetendők, máshol ezek a műtéti díj részét képezik.

Végleges döntésként kell kezelni

A vazektómiával kapcsolatos egyik leggyakoribb tévhit, hogy a beavatkozás később biztosan visszafordítható. Póth Sándor szerint ugyan mikrosebészeti eljárással megkísérelhető az átvágott ondóvezetékek újbóli egyesítése, ez azonban nem garantálja a megtermékenyítő képesség visszanyerését. „Ezért is fontos mérlegelni a beavatkozás elvégzését, illetve a biztonság kedvéért spermarezervációról gondoskodni, ha a páciens mégis az ondóvezetékek elmetszése mellett dönt” – hangsúlyozta a főorvos.

A vazektómiát ezért minden esetben végleges döntésként kell kezelni. Bár a beavatkozás technikailag visszafordítható lehet, a siker nem garantált, ezért csak azoknak ajánlható, akik biztosak abban, hogy a jövőben már nem szeretnének gyermeket vállalni. A műtét előtt ezért elengedhetetlen a részletes orvosi konzultáció és a döntés alapos mérlegelése.