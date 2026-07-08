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Egészség

Komoly fordulat a magyar magánklinikákon: olyan átalakulás jön, ami minden beteget érinteni fog

Pénzcentrum
2026. július 8. 09:40

A piacon újra felerősödött a konszolidáció, így a korábbi felvásárlókból célpontok lettek, miközben a szektor jövőjét jelentősen befolyásolhatják az egészségügy reformjai és bejelentett szabályozási tervei - írta meg a Portfolio.

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Meggyőző árbevétel-növekedést és stabilizálódó, bár alacsony jövedelmezőséget hozott a 2025-ös év a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatóknak. A legfrissebb üzleti beszámolók alapján a vezető hazai magánklinikák átlagosan 13 százalékkal tudták növelni árbevételüket a tavalyi év során. A korábbi időszakban tapasztalt jövedelmezőség-romlás megállt, az EBITDA-marzs a vizsgált nagyvállalatok esetében 8,5 százalékos medián szinten stabilizálódott.

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A piacot ugyanakkor komoly átrendeződés jellemzi, hiszen a felvásárlások hosszú idő után ismét lendületet vettek, ráadásul olyan cégek váltak célponttá, amelyek néhány éve még maguk is aktív piaci felvásárlóként léptek fel.

Az élen továbbra is a Medicoverből Medicare-re keresztelt hálózat áll, amelynek árbevétele a becslések szerint már meghaladhatta a 40 milliárd forintot. A vállalat az eddigi, jórészt organikus növekedési stratégiáját feladva megvásárolta a rangsor ötödik helyén álló, tavaly bevételcsökkenést elkönyvelő Affideát, amivel a jövőben még tovább növelheti az amúgy is jelentős előnyét.

A második helyre a Csányi Sándor tulajdonában lévő Budai Egészségközpont (BEK) lépett elő. Az intézmény rendkívül látványos, több mint 31 százalékos bővüléssel tudott nagyot ugrani magas bázisról, a szerves fejlődés pedig olyannyira kifizetődőnek bizonyult, hogy a nyereségessége is hatszázmillió forintos pluszba fordult.

A harmadik helyezett Doktor24 árbevétele szintén átlag felett növekedett, bár a vállalatnak a közelmúltban egy felszámolási eljárás alól is tisztáznia kellett magát. Ezzel szemben a negyedik helyre visszacsúszó TritonLife árbevétele 15,5 milliárdról 14,5 milliárd forintra mérséklődött. A korábban dinamikusan terjeszkedő hálózat mára több fontos egységét is visszaadta, és Wáberer György érdekeltségének felvásárlási célpontjává vált. Jövőre a piac átrendeződése miatt a TritonLife-ot bekebelező Wáberer Medical Center is várhatóan a legnagyobb szereplők közé lép.

A piaci folyamatok mellett a kilátásokat leginkább az állam, pontosabban a Tisza-kormány lépései határozzák meg. Az újonnan felálló, önálló Egészségügyi Minisztérium több területen is újraírhatja a játékszabályokat. Szabályozóként a tervek szerint a magánszektorra is kiterjesztik az átláthatósági követelményeket és a kötelező betegelégedettségi méréseket, míg finanszírozóként az állami egészségügybe ígért 500 milliárd forintos extra forrás rendezheti át a viszonyokat.

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Kérdéses továbbá, hogyan dönt az új kormányzat az állami kórházakban működő magánszolgáltatók sorsáról, illetve kapnak-e szerepet a magánklinikák a várólisták célzott csökkentésében. Hegedűs Zsolt szakminiszter ígérete szerint őszre dolgozzák ki az állami és a magánegészségügy új viszonyrendszerét, amelynek egyeztetési folyamatába az érintett szolgáltatókat is bevonják.

Rövid távon ugyanakkor komoly kihívást jelenthet az ágazat számára az állami béremelések kérdése, ami egyszerre növelheti a magánklinikák bérköltségeit, és lassíthatja a betegek állami rendszerből való átáramlását. A szektort továbbra is sújtja a szakemberhiány, bár a fiatal orvosok és rezidensek növekvő száma hosszabb távon enyhülést hozhat, még ha a puszta létszám önmagában nem is pótolja azonnal a tapasztalatot. Az általános makrogazdasági környezet javulása ugyanakkor kedvezően hathat a lakossági keresletre és a vállalatok finanszírozási költségeire.

Szakértői várakozások szerint a makrogazdasági fundamentumok javulásával és az országkockázat mérséklődésével a külföldi befektetők érdeklődése ismét megnőhet az ágazat iránt, ami 2026-ban újabb tranzakciós hullámot indíthat el. Az egymással ellentétes piaci és politikai hatások árnyékában jelenleg azok a magánegészségügyi szereplők dőlhetnek hátra, amelyek stabil nyereségességgel rendelkeznek, és az elmúlt években bebizonyították, hogy kellően türelmes stratégiával képesek navigálni ezen az összetett piacon.
Címlapkép: Getty Images
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