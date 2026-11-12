Fontos hírt kaptak a kisgyermekes magyar szülők: ingyen kaphatják meg ezt a védőoltást a legkisebbek

Már a három év alatti, kockázati csoportba tartozó gyermekek számára is országszerte elérhető a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál az influenza oltóanyag. A 2026/2027-es influenzaszezonra biztosított 4 500 adag Vaxigrip injekciós vakcina és 2 000 adag Fluenz orrspray megérkezésével az érintett 6–35 hónapos gyermekek térítésmentesen juthatnak hozzá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő készítményhez.

Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy az influenza a kisgyermekeknél is okozhat súlyos megbetegedést és szövődményeket, ezért különösen fontos az időben történő védelem.

A térítésmentes influenza elleni védőoltás már országszerte elérhető a háziorvosoknál, melyre a 3 évesnél fiatalabb gyermekek közül a rendszeres orvosi ellenőrzést vagy kórházi kezelést igénylő krónikus szív- és légzőszervi betegségben szenvedők, az immunhiányos, a vese-, vérképzőszervi és anyagcsere-betegséggel élő gyermekek, továbbá a tartós acetilszalicilsav-kezelésben részesülők, az egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek és a csecsemő- és gyermekotthonok lakói jogosultak.

A Vaxigrip vakcina hat hónapos kortól, míg a Fluenz szuszpenziós orrspray betöltött kétéves kortól adható, amennyiben az alkalmazásának nincs ellenjavallata. A megfelelő készítmény kiválasztásáról az oltás beadását végző orvos dönt, figyelembe véve a gyermek életkorát és egészségi állapotát.

A hat hónaposnál fiatalabb csecsemők influenza elleni védőoltást még nem kaphatnak. Védelmüket a várandósság alatti anyai oltás, valamint a közeli hozzátartozók és gondozók védőoltása segíti.

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Az influenza elleni védőoltás jelentősen csökkentheti a súlyos megbetegedés és a szövődmények kialakulásának kockázatát. A megfelelő immunvédelem kialakulásához általában két hét szükséges, érdemes minél előbb gondoskodni a gyermekek influenza elleni védőoltásáról.

A szülők gyermekük térítésmentes influenza elleni védőoltásra való jogosultságáról és az alkalmazható készítményről a gyermekük háziorvosánál tájékozódhatnak. Az intézet arról is tájékoztatott, hogy a COVID–19 elleni védőoltások lakossági elérhetőségének előkészítése is folyamatban van.