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Már elérhető az influenza elleni védőoltás a háziorvosoknál: ezeknek a magyaroknak ingyen jár a vakcina
Országszerte elérhető már a háziorvosoknál a 2026/2027-es influenzaszezonra készült védőoltás, eddig 650 ezer adag vakcinát szállítottak ki. A 60 évesek és annál idősebbek, valamint a meghatározott kockázati csoportokba tartozók térítésmentesen kérhetik. November végéig a veszélyeztetettek és egyes foglalkozási csoportok oltása élvez elsőbbséget.
A hároméves kortól alkalmazható 3Fluart vakcina már valamennyi érintett háziorvosi praxisban rendelkezésre áll – derül ki az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) közleményéből. Az intézet azt kéri, hogy különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozók még a járványos időszak előtt gondoskodjanak az oltás beadatásáról.
Az influenza elleni védőoltás minden 60 éves és annál idősebb személy számára térítésmentes, egészségi állapotától függetlenül. Jogosultak rá a meghatározott krónikus betegséggel élők is, köztük a légzőszervi, szív- és érrendszeri, máj- és vesebetegek, a cukorbetegek, valamint a csökkent immunvédekezésű személyek.
A térítésmentes körbe tartoznak továbbá a várandósok, az influenzaszezon idejére gyermekvállalást tervező nők és a szoptató anyák. Az oltás az egészségügyi és szociális dolgozók, a meghatározott intézményekben tartósan ápolt vagy gondozott személyek, valamint egyes, állatokkal foglalkozó munkavállalók számára is ingyenesen elérhető.
Az oltás beadása a háziorvosok mellett az érintett foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál, illetve egészségügyi és szociális intézményekben is megszervezhető.
November végéig elsőbbséget kapnak a veszélyeztetettek
November végéig az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt fokozott kockázatnak kitett emberek számára biztosítják elsőbbséggel a térítésmentes oltóanyagot. Ugyancsak az elsők között kaphatják meg a vakcinát az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben és az állategészségügyben dolgozók.
Ezt követően az ONI felülvizsgálja a felhasználást. A megmaradt mennyiséget azoknak ajánlják fel, akik foglalkozásuk miatt fokozott fertőzési kockázatnak vannak kitéve, és munkából való kiesésük hátrányosan érintheti az alapvető állami szolgáltatásokat.
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Két hét kell a védelem kialakulásához
Az influenza súlyos szövődményeket, például tüdőgyulladást is okozhat. A fertőzés különösen az idősek, a krónikus betegek, a várandósok és a csökkent immunvédekezésű személyek körében növeli a kórházi kezelés kockázatát. A közlemény szerint Magyarországon az influenzajárványok jellemzően januárban vagy februárban kezdődnek, a vírus terjedése azonban korábban is felerősödhet.
Az influenzavírusok folyamatos változása miatt minden szezonban az aktuális összetételű oltóanyagra van szükség. Az ONI tájékoztatása szerint a 2026/2027-es háromkomponensű vakcina mindhárom vírustörzs-komponense megváltozott az előző szezonhoz képest, összetétele megfelel a WHO ajánlásának.
A már kiszállított 650 ezer adag mellett az igényekhez igazodva további 200 ezer adag 3Fluart felhasználására van lehetőség. Az oltóanyag fogyását és a további igényeket az ONI folyamatosan követi. A háromévesnél fiatalabb, meghatározott kockázati csoportokba tartozó gyermekek számára biztosított vakcinák a közlemény szerint várhatóan a jövő héten érkeznek meg a házi gyermekorvosokhoz. Az elérhetőségről és a jogosult gyermekek köréről az intézet külön tájékoztatást ad.
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