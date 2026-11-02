2026. november 2. hétfő Achilles
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Supplement,Spoon
Egészség

Feketelistán a melatonin, barátcserje, ashwagandha: sorra vehetik le a polcokról sokak kedvelt tablettáit

Pénzcentrum
2026. november 2. 14:36 4 perc

November 1-től kötelező alkalmazni az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben nem vagy csak korlátozással felhasználható növények és egyéb élettani hatású anyagok listáját – hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ). A korábban szakmai útmutatásként működő lista előírásait így a gyártók és forgalmazók sem kezelhetik puszta ajánlásként. A listán olyan, élelmiszer-kiegészítő termékekben gyakran alkalmazott szerek is szerepelnek, mint a melatonin, ashwaganda (vagy álombogyó), CBD, barátcserje, illetve az aloe vera is. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A változtatást a FEOSZ, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, valamint a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete közösen kezdeményezte. A három szervezet azért fordult az egészségügyi tárcához, mert álláspontjuk szerint a korábbi szabályozás nem biztosította a kockázatos összetevők felhasználására vonatkozó korlátozások teljes körű érvényesítését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eddig nem volt kötelező betartani a listát

A tudományos tanácsadó testület 2017 óta teszi közzé az úgynevezett negatív listát. Ezen olyan növények, növényi részek és egyéb élettani hatású anyagok szerepelnek, amelyek felhasználása közegészségügyi kockázatot jelenthet, ezért élelmiszerekben egyáltalán nem, vagy csak meghatározott korlátozások mellett javasolt az alkalmazásuk.

A lista korábban szakmai útmutatásként szolgált, önmagában nem rendelkezett kötelező jogi erővel. A FEOSZ szerint egyes piaci szereplők emiatt figyelmen kívül hagyták a felsorolt tiltásokat és határértékeket, veszélyeztetve a fogyasztók biztonságát. A hatósági fellépés lehetőségei ezen a területen korlátozottak voltak, az ágazati önszabályozás pedig csak részleges eredményt hozott.

Más területeken már korábban is léteztek kötelező előírások. Az étrend-kiegészítőknek például tilos betegségmegelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, és szabályozott az alkalmazható vitaminok, illetve ásványi anyagok köre is.

Novembertől a forgalomba kerülő termékekre is kötelező

A változást az Országos Népegészségügyi Intézetről szóló, október 29-én megjelent 323/2026. kormányrendelet hozta el. Ennek 14. paragrafusa rögzíti, hogy az intézet tudományos tanácsadó testületet működtet az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben felhasználni kívánt növényi és egyéb, táplálkozási vagy élettani hatású anyagok értékelésére.

A testület feladata a nem vagy csak korlátozással alkalmazható anyagok listájának összeállítása és folyamatos frissítése. A listát az intézet a honlapján teszi közzé, előírásai pedig november 1-től kötelezőek a forgalomba kerülő élelmiszerekre és étrend-kiegészítőkre. A teljes lista - cikkünk megjelenésekor hatályos állapotában - ezen a linken letölthető.

A szabályozás így a vitaminokon és ásványi anyagokon túl más összetevők felhasználásánál is kötelező korlátokat állít. A változás az étrend-kiegészítők mellett minden olyan élelmiszert érint, amelyben a listán szereplő anyagokat alkalmaznák.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mit tartalmaz az étrend-kiegészítő tiltólista?

A negatív lista rengeteg olyan anyagot tartalmaz, amelyek gyakori összetevői jelenleg forgalomban lévő étrendkiegészítőknek. A Pénzcentrum rendszeresen foglalkozott azzal, hogy milyen étrend-kiegészítőkkel vív szélmalomharcot éppen a gyógyszerészeti intézet (akár OGYÉI, akár NNGYK, akár OGYI a neve aktuálisan). Rengeteg olyan széles körben alkalmazott termék ellen folytattak harcot, amit széles körben használ a lakosság: a jobb alvás érdekében melatonint vagy ashwagandha-tablettát szedhetünk, a migrénre ott a CBD-olaj, öregedés ellen pedig újabban állati placentát tartalmazó készítmények is megjelentek a polcokon.

Te is ilyen tablettát szedsz? Veszélyesek lehetnek az ilyen szerek: sorra veteti le a hatóság a polcokról
EZ IS ÉRDEKELHET
Te is ilyen tablettát szedsz? Veszélyesek lehetnek az ilyen szerek: sorra veteti le a hatóság a polcokról
Hiába nagy divat most például az ashwaganda, az indiai szent bazsalikom, vagy a melatonin, a szakértők nem javasolják.

Régóta tiltólistás a barátcserje, aranyvessző, vagy máriatövis, de a teafa és az orbáncfű is. A 2024-ben megjelent EU-s ajánlás is 13 összetevő - a kumarin (növényi készítményekben), a kurkumin (kurkumakészítményekben), a közönséges orbáncfű, a teafa esszenciális olaj (Melaleuca illóolaj), a melatonin, a piperin, a p-szinefrin (citruskészítményekben), a triptofán, a poloskavész, a maca, az indiai szent bazsalikom, a királydinnye és az ashwagandha - alkalmazását korlátozná vagy tiltaná étrend-kiegészítőkben.

Hiszen attól, hogy egy gyógynövény külsőleg alkalmazva hasznos, elfogyasztva lehet nagyon káros is.

Ezt viszont a betegek és a gyártók sem veszik feltétlenül figyelembe. Más esetekben, mint pl. a kurkuma tartalmú étrendkiegészítőknél az okoz kockázatot, hogy ezek túl nagy hatóanyagban tartalmazzák az adott anyagot, ami befolyásolhatja egyes gyógyszerek hatásár - ettől veszélyessé válik a szedésük. 

2026-ban az NNGYK (november 1-től OGYI) számos étrend-kiegészítőt vetetett le a polcról béta-alanin tartalom miatt is, de akadt királydinnye, fürtös poloskavész, vagy lepketapló gomba tartalmú szer is a boltokban. A gyógyszerészeti intézett ezen az oldalon teszi közzé a forgalombahozataltól eltiltott termékek folyamatosan frissülő listáját. 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #élelmiszer #egészségügy #fogyasztóvédelem #hatóság #szabályozás #vitamin #gyógynövény #tiltás #kormányrendelet #fogyasztók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:34
17:15
16:58
16:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
2026. november 2.
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
3 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
1 hónapja
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
4
2 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
2 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 17:46
Megszólalt a WizzAir: bombafenyegetés miatt hajtott végre kényszerleszállást egy gépük Budapesten
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 16:58
Súlyos hírszerzési riasztást kaptak a lengyelek: elképesztő fenyegetés miatt erősítik az orosz határszakaszt
Agrárszektor  |  2026. november 2. 17:29
Jó hírt kaptak a horgászok, ennek most sokan örülhetnek