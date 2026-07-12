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Young Caucasian woman scratching hands after wake up in the morning. Beautiful attractive girl lying on bed in bedroom suffering from itching arm skin allergic reaction from insect bites, dermatitis.
Egészség

Így hat a bőrünk egészségére a közösségi média használat? Meglepő összefüggést tártak fel a magyar kutatók

MTI
2026. július 12. 12:34

A közösségi média életminőségre gyakorolt hatását vizsgálták bőrbetegséggel küzdő fiataloknál a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, eredményeikről a magas idézettségű Children című gyermekgyógyászati folyóiratban számoltak be. Dinnyés Katalin Julianna és Csoma Zsanett cikke szerint az olyan krónikus bőrbetegségek mint az akné, az ekcéma, a foltos hajhullás vagy a pikkelysömör nemcsak fizikai tüneteket okoznak, hanem jelentős hatással vannak a serdülők életminőségére, lelki egészségére, önbecsülésére és társas kapcsolataira.

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A szakemberek azt vizsgálták, hogy a közösségi média használata hogyan függ össze az önértékeléssel, a testképpel, a szorongással, az egészségtudatossággal a krónikus bőrbetegségekben szenvedő fiataloknál. A kutatásban 208, 11-18 éves fiatal - 102 lány és 106 fiú - vett részt, akik több validált kérdőívet, valamint egy, a szerzők által fejlesztett médiahasználati tesztet töltöttek ki 2024 októbere és 2025 márciusa között.

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Az eredmények szerint a bőrbetegségek által okozott életminőség-romlás szignifikánsan együtt járt az alacsonyabb önértékeléssel, a negatívabb testképpel és a magasabb szorongásszinttel. Bár a résztvevők többségénél nem mutatkozott klinikai szintű testképzavar, mérsékelt testkép-elégedetlenség és emelkedett szorongás gyakran előfordult.

A digitális média meghatározó szerepet töltött be a serdülők mindennapjaiban: az átlagos napi képernyőidő 4,5 óra volt, a leggyakrabban használt platformok pedig a YouTube, az Instagram és a TikTok. A hosszabb képernyőidő rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel és kedvezőtlenebb pszichoszociális mutatókkal társult. A megkérdezettek több mint egynegyede követett bőrápolási tanácsokat megosztó influenszereket, és az influenszerek követése összefüggést mutatott a nagyobb szorongással, valamint a rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel. Ugyanakkor a kutatás arra is rámutatott, hogy

a közösségi média nem kizárólag káros hatású: sok fiatal hiteles információforrásként, illetve sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos inspirációként használja.

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Az egészség kiemelkedő értéket képviselt a résztvevők számára, és azok a serdülők, akik nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az egészségnek, kedvezőbb egészséggel kapcsolatos magatartást mutattak. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a serdülők krónikus bőrbetegségeinek ellátásában a testi tünetek kezelése mellett elengedhetetlen a pszichológiai támogatás, a médiaértés fejlesztése és az egészségtudatos értékek erősítése. Az eredmények az interdiszciplináris, bőrgyógyászati és pszichológiai megközelítés szükségességét hangsúlyozzák a fiatalok életminőségének javítása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
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