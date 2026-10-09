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Egészség

Láthatatlan gyilkosként támad ez a népbetegség: ezeket az apró jeleket szinte mindenki figyelmen kívül hagyja

Pénzcentrum
2026. október 9. 18:15

Az Egyesült Államokban mintegy 40 millió embert érint a cukorbetegség, amelynek tüneteit sokan nem ismerik fel időben. Szakorvosok hívták fel a figyelmet azokra az aprónak tűnő jelekre, amelyek valójában diabéteszre utalhatnak, és amelyekkel érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.

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A cukorbetegség lényege, hogy a vércukorszint tartósan megemelkedik, mert a szervezet nem termel elegendő inzulint – magyarázta Dr. Lisa Swartz Topor, a Rhode Island Hospital gyermekendokrinológiai programigazgatója. Az 1-es típusú diabétesz esetében a szervezet elveszíti az inzulintermelő képességét, míg a 2-es típusnál az inzulin ugyan termelődik, de nem elegendő mennyiségben vagy hatékonysággal. Az esetek nagyjából 95 százaléka 2-es típusú. Bár a betegség nem gyógyítható, kezelésekkel – például GLP-1 receptor agonistákkal – jól karbantartható, és a szervkárosodások is megelőzhetők, ha a vércukorszintet a céltartományban tartják.

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A legismertebb figyelmeztető jel a gyakori vizelés és a fokozott szomjúságérzet, amely mindkét típusnál előfordul. A magas vércukorszint miatt a szervezet megpróbálja a felesleges cukrot a vizelettel kiüríteni, ami jelentős folyadékvesztéssel jár. Az 1-es típus jellemzően hirtelen és feltűnő tünetekkel jelentkezik, míg a 2-es típus akár évekig is lappanghat anélkül, hogy az érintett észrevenné - írja a Huffpost.

A fáradtság, az energiahiány és a koncentrációs nehézségek szintén a cukorbetegség korai jelei lehetnek. Emellett a súlyvesztés is előfordulhat – még fokozott étvágy mellett is –, mivel a gyakori vizelés révén a szervezet kalóriát veszít. Ezek a tünetek mindkét diabétesztípusnál megjelenhetnek.

Kevésbé közismert jel a bőr megvastagodása és sötétedése a nyak, az ágyék vagy a hónalj redőiben, amelyet acanthosis nigricansnak neveznek. Ez a bőrelváltozás akár koszos foltnak is tűnhet, valójában azonban a prediabétesz vagy a cukorbetegség jele lehet – hívta fel a figyelmet Swartz Topor. Szintén gyanút kelthet a hirtelen látásromlás, mivel a magas vércukorszint átmenetileg megváltoztathatja a szemlencse alakját, ami homályos látást okoz. A visszatérő gombás fertőzések – különösen gyerekeknél – ugyancsak magas vércukorszintre utalhatnak, mivel a gombák a cukros környezetben szaporodnak a leggyorsabban.

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A cukorbetegség kialakulásának kockázatát több tényező is növeli. A családi halmozódás mindkét típusnál jelentős kockázati tényező, míg a 2-es típusnál az elhízás, a mozgásszegény életmód és a feldolgozott, magas szénhidráttartalmú étrend is szerepet játszik. Dr. Archana Sadhu, a Houston Methodist endokrinológusa szerint az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás akár 50 százalékkal is csökkentheti a 2-es típusú diabétesz kockázatát. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztaljuk, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni, hiszen a korai felismerés és a megfelelő kezelés megelőzheti a súlyos szövődményeket.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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