21 éves korában elaltatták Igort, a Szegedi Vadaspark szibériai tigrisét – közölte az intézmény a közösségi oldalán.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A nők közel háromnegyede nincs tisztában azzal, hogy a menopauza új mentális betegségek kialakulását válthatja ki – derül ki a brit Királyi Pszichiátriai Kollégium (RCPsych) megbízásából készült YouGov-felmérésből, amely nyomán a szervezet történetében először adott ki célzott állásfoglalást a menopauza és a mentális egészség kapcsolatáról - írja a The Guardian.
A friss felmérés szerint a nőknek mindössze 28 százaléka tudja, hogy a menopauza összefüggésbe hozható új pszichiátriai betegségek kialakulásával. Ezzel szemben 93 százalékuk a hőhullámokat, 76 százalékuk pedig a csökkent nemi vágyat társítja a változókorhoz. Ennek következtében sok nő nem kér, vagy nem kap időben megfelelő segítséget.
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl. A perimenopauza időszakában a szorongás és a levert hangulat viszonylag gyakori kísérőjelenségei a hormonális változásoknak, ám egyes nőknél a menopauza jelentősen növeli a súlyos mentális zavarok kialakulásának kockázatát. A perimenopauza idején több mint kétszer akkora a bipoláris zavar kialakulásának esélye, és 30 százalékkal nagyobb a klinikai depresszió kockázata. A hormonális és testi változások az evészavarok kiújulásához vagy megjelenéséhez is vezethetnek, és a változókorú nők körében az öngyilkossági ráta is magasabb.
"A menopauza jelentős, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott hatást gyakorol a nők mentális egészségére. A nők a lakosság 51 százalékát teszik ki, és mindegyikük átesik a menopauzán. Ez mindenkit érintő társadalmi kérdés" – hangsúlyozta Lade Smith, a kollégium elnöke.
Cath Durkin, a szervezet női mentális egészségért felelős elnökségi vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a bipoláris zavarban szenvedő vagy arra hajlamos nők számára a perimenopauza különösen veszélyes időszak, amelyet a történelem során sokáig nem ismertek fel. A jelentés szerint azok a bipoláris zavarban érintett nők, akiknél korábban szülés utáni depresszió vagy premenstruációs hangulati ingadozás jelentkezett, a menopauza idején is fokozottan ki vannak téve a depresszió kiújulásának.
A kollégium sürgős intézkedéseket szorgalmaz. Azt szeretnék elérni, hogy a menopauzával és a mentális egészséggel kapcsolatos ismeretek kötelező elemként kerüljenek be az orvos- és pszichiáterképzésbe, az egészségügyi szolgáltatók javítsák az érintett nők ellátását, a munkahelyek pedig alakítsanak ki olyan szabályzatokat, amelyek figyelembe veszik a menopauza és a mentális egészség összefüggéseit.
A felhívással egy időben a University College London kutatása kimutatta, hogy a fekete brit nők 58 százaléka teljesen tájékozatlannak érzi magát a menopauzával kapcsolatban, és sokan pszichológiailag károsnak tartják az élményt. Több mint felük szorongásról számolt be, mégis sokan depresszió vagy szorongás diagnózist kaptak háziorvosuktól, a menopauza felismerése helyett. Ennek következtében mindössze 23 százalékuk alkalmazott hormonpótló kezelést a tünetek enyhítésére.
A 43 éves Sonja Rincón története jól szemlélteti a problémát. Harmincöt évesen fordult először orvoshoz megmagyarázhatatlan kimerültséggel és nyomott hangulattal. Antidepresszánst kapott, majd emelt dózist, később más típusú szert is. "Fogalmam sem volt arról, hogy a perimenopauza egyáltalán létezik, és hogy depressziót okozhat" – mesélte. Egyedülálló anyaként képes volt gondoskodni a lányáról, de leírhatatlanul kimerítő volt számára a mindennapi élet. Hét éven át kezelték depresszióval, miközben a valódi okot – a perimenopauzát – senki nem azonosította.
Végül barátnőitől hallott a menopauza tüneteiről, utánanézett a témának, és ragaszkodott ahhoz, hogy az orvosok komolyan vegyék a panaszait. Tavaly kapta meg a hivatalos perimenopauza-diagnózist, és hormonpótló kezelést kezdett. "Olyan volt, mintha évek után újra megtaláltam volna magam. Mostanra teljesen le tudtam jönni az antidepresszánsokról" – mondta. Rincón azóta létrehozta a Menotracker alkalmazást, hogy más nőknek is segítsen. Meggyőződése, hogy a háziorvosi képzésnek változnia kell: ha egy harmincas éveiben járó nő fáradtsággal, levert hangulattal és úgynevezett agyköddel jelentkezik, a perimenopauza lehetőségét is mérlegelni kellene.
Davina McCall televíziós műsorvezető szerint az ismeretek hiánya és a makacsul élő társadalmi tabu még mindig gátolja a nyílt beszélgetést orvosok és betegek, munkatársak és családtagok között. "A nők támasz nélkül maradnak életük egyik legsérülékenyebb időszakában. Miért kell még mindig azért küzdeniük, hogy meghallgassák őket?" – tette fel a kérdést.
A brit egészségügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy elfogadhatatlannak tartják a jelenlegi helyzetet, és lépéseket tesznek a változásért. A menopauza kérdését bevezetik az NHS-szűrővizsgálatok közé, megújítják a női egészségügyi stratégiát, további 688 millió fontot fordítanak a mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, és 8500 új mentálhigiénés szakembert toboroznak.
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
