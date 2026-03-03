Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza

A nők közel háromnegyede nincs tisztában azzal, hogy a menopauza új mentális betegségek kialakulását válthatja ki – derül ki a brit Királyi Pszichiátriai Kollégium (RCPsych) megbízásából készült YouGov-felmérésből, amely nyomán a szervezet történetében először adott ki célzott állásfoglalást a menopauza és a mentális egészség kapcsolatáról - írja a The Guardian.

A friss felmérés szerint a nőknek mindössze 28 százaléka tudja, hogy a menopauza összefüggésbe hozható új pszichiátriai betegségek kialakulásával. Ezzel szemben 93 százalékuk a hőhullámokat, 76 százalékuk pedig a csökkent nemi vágyat társítja a változókorhoz. Ennek következtében sok nő nem kér, vagy nem kap időben megfelelő segítséget.

A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl. A perimenopauza időszakában a szorongás és a levert hangulat viszonylag gyakori kísérőjelenségei a hormonális változásoknak, ám egyes nőknél a menopauza jelentősen növeli a súlyos mentális zavarok kialakulásának kockázatát. A perimenopauza idején több mint kétszer akkora a bipoláris zavar kialakulásának esélye, és 30 százalékkal nagyobb a klinikai depresszió kockázata. A hormonális és testi változások az evészavarok kiújulásához vagy megjelenéséhez is vezethetnek, és a változókorú nők körében az öngyilkossági ráta is magasabb.

"A menopauza jelentős, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott hatást gyakorol a nők mentális egészségére. A nők a lakosság 51 százalékát teszik ki, és mindegyikük átesik a menopauzán. Ez mindenkit érintő társadalmi kérdés" – hangsúlyozta Lade Smith, a kollégium elnöke.

Cath Durkin, a szervezet női mentális egészségért felelős elnökségi vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a bipoláris zavarban szenvedő vagy arra hajlamos nők számára a perimenopauza különösen veszélyes időszak, amelyet a történelem során sokáig nem ismertek fel. A jelentés szerint azok a bipoláris zavarban érintett nők, akiknél korábban szülés utáni depresszió vagy premenstruációs hangulati ingadozás jelentkezett, a menopauza idején is fokozottan ki vannak téve a depresszió kiújulásának.

A kollégium sürgős intézkedéseket szorgalmaz. Azt szeretnék elérni, hogy a menopauzával és a mentális egészséggel kapcsolatos ismeretek kötelező elemként kerüljenek be az orvos- és pszichiáterképzésbe, az egészségügyi szolgáltatók javítsák az érintett nők ellátását, a munkahelyek pedig alakítsanak ki olyan szabályzatokat, amelyek figyelembe veszik a menopauza és a mentális egészség összefüggéseit.

A felhívással egy időben a University College London kutatása kimutatta, hogy a fekete brit nők 58 százaléka teljesen tájékozatlannak érzi magát a menopauzával kapcsolatban, és sokan pszichológiailag károsnak tartják az élményt. Több mint felük szorongásról számolt be, mégis sokan depresszió vagy szorongás diagnózist kaptak háziorvosuktól, a menopauza felismerése helyett. Ennek következtében mindössze 23 százalékuk alkalmazott hormonpótló kezelést a tünetek enyhítésére.

A 43 éves Sonja Rincón története jól szemlélteti a problémát. Harmincöt évesen fordult először orvoshoz megmagyarázhatatlan kimerültséggel és nyomott hangulattal. Antidepresszánst kapott, majd emelt dózist, később más típusú szert is. "Fogalmam sem volt arról, hogy a perimenopauza egyáltalán létezik, és hogy depressziót okozhat" – mesélte. Egyedülálló anyaként képes volt gondoskodni a lányáról, de leírhatatlanul kimerítő volt számára a mindennapi élet. Hét éven át kezelték depresszióval, miközben a valódi okot – a perimenopauzát – senki nem azonosította.

Végül barátnőitől hallott a menopauza tüneteiről, utánanézett a témának, és ragaszkodott ahhoz, hogy az orvosok komolyan vegyék a panaszait. Tavaly kapta meg a hivatalos perimenopauza-diagnózist, és hormonpótló kezelést kezdett. "Olyan volt, mintha évek után újra megtaláltam volna magam. Mostanra teljesen le tudtam jönni az antidepresszánsokról" – mondta. Rincón azóta létrehozta a Menotracker alkalmazást, hogy más nőknek is segítsen. Meggyőződése, hogy a háziorvosi képzésnek változnia kell: ha egy harmincas éveiben járó nő fáradtsággal, levert hangulattal és úgynevezett agyköddel jelentkezik, a perimenopauza lehetőségét is mérlegelni kellene.

Davina McCall televíziós műsorvezető szerint az ismeretek hiánya és a makacsul élő társadalmi tabu még mindig gátolja a nyílt beszélgetést orvosok és betegek, munkatársak és családtagok között. "A nők támasz nélkül maradnak életük egyik legsérülékenyebb időszakában. Miért kell még mindig azért küzdeniük, hogy meghallgassák őket?" – tette fel a kérdést.

A brit egészségügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy elfogadhatatlannak tartják a jelenlegi helyzetet, és lépéseket tesznek a változásért. A menopauza kérdését bevezetik az NHS-szűrővizsgálatok közé, megújítják a női egészségügyi stratégiát, további 688 millió fontot fordítanak a mentális egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, és 8500 új mentálhigiénés szakembert toboroznak.