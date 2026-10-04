Eltört egy pestis baktériumot tartalmazó kémcső egy orosz laborban: egy nő meghalt, karantént rendeltek el - Közel 200 embert tartanak megfigyelés alatt

Közel kétszáz embert helyeztek orvosi megfigyelés alá a szibériai Irkutszki területen, miután egy laboratóriumi dolgozó pestisben életét vesztette. A hatóságok karantént rendeltek el, nyomozást indítottak, a régióban pedig törölték a nyilvános rendezvényeket - számolt be a The Moscow Times.

A 27-28 éves nőt – aki az irkutszki pestisellenes intézet munkatársa volt – kedden szállították kórházba súlyos tüdőgyulladás tüneteivel az Irkutszk melletti Selehovban. Lélegeztetőgépre kapcsolták, csütörtökön azonban elhunyt. Sajtóértesülések szerint a nő elmondta az orvosoknak, hogy mintavétel közben véletlenül eltört egy élő baktériumokat tartalmazó kémcsövet.

A szomszédos Burjátia vezetője, Alekszej Cidenov megerősítette, hogy a halál oka pestis volt, annak pontos formáját azonban nem nevezte meg. Sajtóhírek szerint tüdőpestisről van szó, amely a betegség legveszélyesebb formája, hiszen cseppfertőzéssel emberről emberre is terjedhet. Cidenov hangsúlyozta, hogy a fertőzés nem kapcsolódik Burjátiához, és a köztársaságban – beleértve a mongol határ menti területeket is – nincs pestisjárvány.

A selehovi járási kórházat karantén alá helyezték, és legalább 197 kontaktszemélyt vontak orvosi megfigyelés alá, akik közül több mint százat kórházban különítettek el. Az Irkutszki területen betiltották a tervezett tömegrendezvényeket, a hatóságok pedig halált okozó egészségügyi biztonsági szabályszegés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója az orosz fogyasztóvédelmi és közegészségügyi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetőjével, Anna Popovával egyeztetve koordinálta a járványügyi intézkedéseket. Kobzev pénteken a Telegramon közölte, hogy az összes azonosított kontaktszemély megfigyelés alatt áll, egyikük sem mutat tüneteket, és a laboratóriumi vizsgálataik is negatívak lettek. A laboratóriumi dolgozó halálát ugyanakkor nem említette.