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Egészség

Elkerülhetetlen az újabb fertőzéshullám Magyarországon? Erre jobb, ha mindenki felkészül

MTI
2026. október 8. 18:18

Ismét erősödik a koronavírus jelenléte a magyar szennyvizekben. Az NNGYK 40. heti adatai szerint országos szinten emelkedett a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja, nyolc vizsgálati helyszínen pedig már növekvő tendencia látható. A szakemberek a következő időszakra a COVID-19 fertőzések számának emelkedését várják.

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Újabb figyelmeztető jel érkezett a koronavírus terjedéséről. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb, a 40. naptári hétre vonatkozó szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten tovább nőtt a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja.

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A szennyvízvizsgálatok azért fontosak, mert a vírus örökítőanyagának mennyiségéből már a tényleges megbetegedések látványosabb növekedése előtt következtetni lehet a fertőzések alakulására. Az NNGYK szerint a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a szennyvízben mért változások előre jelezhetik az emberi megbetegedések trendjeit.

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A 40. heti adatok alapján a koronavírus örökítőanyaga több magyarországi mintavételi helyen jelen volt, és nyolc vizsgálati helyszínen már emelkedő tendencia alakult ki. Növekedést mértek Budapest észak-pesti és központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, valamint Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon is. A többi vizsgálati helyszínen stagnáló trendet figyeltek meg.

A vírus koncentrációja a települések többségén már az emelkedett tartományban van, négy mintavételi területen pedig a magas koncentrációs tartományt is eléri. Ez azt mutatja, hogy a koronavírus jelenléte nem csupán néhány elszigetelt területen erősödik, hanem országosan is felfelé mozdult a szennyvízben kimutatható mennyiség.

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A 39. héten még országos szinten enyhe emelkedést mért az NNGYK, és akkor a SARS-CoV-2 örökítőanyaga Budapest három nagy szennyvíztisztítójának ellátási területén, az agglomerációban, valamint több vidéki városban is kimutatható volt. Már akkor emelkedő tendenciát láttak a budapesti Dél-Pesti telepnél, valamint Szeged, Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban.

 
Címlapkép: Getty Images
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