Orosz pestisjárvány: Putyinék tagadják, hogy elszabadult a kór, „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásról" beszélnek

Továbbra sem tisztázott, mi okozta annak a 28 éves laboratóriumi dolgozónak a halálát, aki egy irkutszki pestiskutató intézetben dolgozott, és ismeretlen eredetű súlyos tüdőgyulladás után hunyt el. Az orosz hatóságok most határozottan cáfolják, hogy valaki a beteggel való kapcsolat miatt újabb fertőzést kapott volna, miközben az Egészségügyi Világszervezet további adatokat követel Moszkvától.

Az ügy október 2-án váltott ki nemzetközi figyelmet, amikor kiderült, hogy egy 28 éves nő, Darya Shipilova, az Irkutszki Antipestis Kutatóintézet munkatársa súlyos tüdőgyulladás után meghalt. Az orosz hatóságok szerint a diagnózis „ismeretlen eredetű tüdőgyulladás” volt, és eddig egyetlen vizsgálat sem igazolta, hogy a betegséget a pestist okozó baktérium idézte volna elő.

A gyanút elsősorban az erősítette fel, hogy az elhunyt olyan intézetben dolgozott, amely többek között pestissel kapcsolatos kutatásokat végez. Az orosz hatóságok ezért elővigyázatosságból járványügyi intézkedéseket vezettek be, mintegy 200 kontaktot helyeztek megfigyelés alá és közel 5000 vizsgálatot végeztek el. Ezek során azonban nem találtak pestisfertőzést.

Cáfolják, hogy újabb ember betegedett meg

Csütörtökön a Roszpotrebnadzor azt közölte, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok a hírek, amelyek szerint az elhunyt munkatárs valamelyik kontaktja is megbetegedett volna. Az orosz fogyasztóvédelmi és közegészségügyi hatóság szerint a kiterjedt vizsgálatok során nem találtak olyan kórokozót, amely kapcsolatba hozható lenne az intézetben végzett munkával.

A hatóság azt is hangsúlyozta, hogy a laboratóriumi és járványügyi biztonsági előírásokat betartották, és nincs bizonyíték arra, hogy pestis terjedne a térségben. Az orosz közlés szerint járványveszély sincs. AP News Az elmúlt napokban ugyanakkor több olyan sajtóértesülés is megjelent, amelyek második megbetegedésről, karanténról és az elhunyt beteg kontaktjainak vizsgálatáról számoltak be. Moszkva ezek közül több állítást is félretájékoztatásnak minősített.

Az ügyben az Egészségügyi Világszervezet is további magyarázatot kér. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz WHO-főigazgató szerint Oroszország már válaszolt arra, hogy nem jelentettek pestises esetet az Irkutszk régióban, a világszervezet azonban további részleteket szeretne kapni az elhunyt laboreredményeiről és a kontaktok vizsgálatáról.