Időzített bomba ketyeg a magyar erdőkben: egyre gyorsabban terjed ez a cuki, de annál veszélyes ragadozó

Elsőre akár aranyosnak is tűnhet a magyar erdőben felbukkanó mosómedve, a háttérben azonban komoly természetvédelmi problémák húzódhatnak meg. Az Észak-Amerikából származó ragadozó ugyanis az elmúlt évtizedekben Európában is egyre több helyen megtelepedett, és Magyarországon is kialakult már szaporodóképes állománya. Egy új kisfilm most azt mutatja be, hogyan jutott el hozzánk az állat, és miért jelenthet problémát a terjedése.

Ez az elsőreroppant bájos kis ragadozó eredetileg Észak-Amerikában őshonos, közepes testű állat. Európában azonban már közel egy évszázada jelen van a mosómedve: az 1930-as években Németországban prémje miatt tartották, emellett vadászati céllal is engedtek szabadon példányokat. A faj rendkívüli alkalmazkodóképessége pedig hamar megmutatkozott.

Azóta a mosómedve állománya jelentősen megnövekedett, és Európa egyre több területén megjelent. Nem válogatós, sokféle táplálékot elfogyaszt, ami éppen az egyik oka annak, hogy könnyen alkalmazkodik a számára új környezethez - hangzik el a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont „Amerikából jöttem – mosómedve gondok” című kisfilmjében.

Köszöni szépen, Magyarországon is jól érzi magát

Hazánkban a mosómedve a 20. század vége óta van jelen, sokáig azonban csak kis egyedszámban lehetett találkozni vele. Az elmúlt években viszont már szaporodóképes populáció is kialakult Magyarországon. Ez azért fontos változás, mert egy inváziós faj megjelenése nem pusztán azt jelenti, hogy időnként feltűnik egy-egy különös állat az erdőben. Ha tartósan megtelepszik és szaporodik, az őshonos fajokra is hatással lehet.

A mosómedve 2010 óta kedvtelésből nem tartható Magyarországon, Az Európai Unió 2016-ban felvette az invazív fajok listájára.

A mosómedve változatos étrendje miatt többféle őshonos állatfajt is veszélyeztethet, miközben olyan élőhelyeken is képes boldogulni, ahol más fajok kevésbé alkalmazkodóképesek. A szakemberek szerint ráadásul járványügyi szempontból sem közömbös a jelenléte: több, emberre is veszélyes kórokozó és parazita gazdája lehet.

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Már Magyarországon is foglalkoznak a terjedésével

A mosómedve hazai állományának kezelése és további terjedésének megakadályozása már néhány éve napirenden van. A munkában a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vadbiológus kutatói és az Ócsa Természetvédő Vadásztársaság is részt vesznek.

Most egy új ismeretterjesztő kisfilm is készült a témáról. Az „Amerikából jöttem – mosómedve gondok” című film röviden végigveszi, hogyan került az észak-amerikai ragadozó Európába, hogyan terjedt el, és miért okozhat egyre komolyabb természetvédelmi problémát a növekvő állomány. A kisfilm egy nagyobb ismeretterjesztő projektbe is illeszkedik. Szeptember 7-én mutatták be a „Megállíthatatlan természet” című, mintegy félórás filmet, amely a Magyarországon megjelenő idegenhonos, inváziós állat- és növényfajokat, terjedésük okait és lehetséges következményeit mutatja be. A mosómedvéről szóló „Amerikából jöttem – mosómedve gondok” című kisfilm itt tekinthető meg: