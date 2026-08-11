Rekordgyorsasággal terjed a gyilkos kór: se vakcina, se gyógyszer nincs ellene

Átlépte a kétezret az ebolajárvány halálos áldozatainak száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a rekordgyorsasággal terjedő, Bundibugyo-törzzsel fertőző kórokozó ellen jelenleg sem engedélyezett vakcina, sem jóváhagyott kezelés nem áll rendelkezésre - számolt be a Reuters.

A kongói közegészségügyi hatóságok legfrissebb, kedden közzétett adatai szerint az ország öt tartományában már 4381 megerősített esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 2011-et. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a járványt, amely a szomszédos Ugandára is átterjedt.

A mostani gócpont – amely Kongó tizenhetedik ebolajárványa – a vírus Bundibugyo-törzséhez kapcsolódik, amely ellen korábban nem fejlesztettek ki sem oltóanyagot, sem célzott terápiát. A késői felismerés, a fegyveres konfliktusok és a túlterhelt egészségügyi rendszer egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a fertőzés a korábbi járványoknál gyorsabban terjedjen.

A Science című tudományos folyóiratban múlt hónapban megjelent tanulmány szerint a terjedés már januárban vagy még korábban megkezdődhetett Ituri tartományban, ahol a kutatók január közepe és május 15. között több mint ötszáz gyanús esetet azonosítottak.

A járvány terjedési üteme példátlan. A 2014 és 2016 közötti nyugat-afrikai ebolajárvány idején – amely 28 616 megbetegedéssel és 11 310 halálesettel a történelem legnagyobbja volt – a járványhelyzet kihirdetése után csaknem öt hónapba telt, mire az áldozatok száma elérte az ezret. A mostani kongói járványban kevesebb mint három hónap alatt lépte át a kétezer főt a halálozások száma.

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A 2018–2020-as kongói járvány idején ehhez még több mint tizenkét hónapra volt szükség, most viszont az áldozatok száma alig egy hónap alatt ugrott ezerről kétezerre. Az érintett területeken az egészségügyi felszerelések hiánya és a feszült biztonsági helyzet egyaránt megnehezíti a kontaktkutatást, a betegek elkülönítését, valamint a járvány megfékezését.