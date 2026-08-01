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Ebola vírus, digitális illusztráció.
Egészség

Ilyet még nem tapasztalt a WHO: sosem terjedt korábban ennyire gyorsan ez a járvány, védőoltás sincs ellene

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 1. 15:05

A Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló ebolajárvány a hivatalos adatok szerint már a világ második legnagyobb dokumentált járványává vált. Az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 3500-at, a halálos áldozatoké pedig az 1500-at. Az ENSZ szerint ez a valaha feljegyzett leggyorsabban terjedő ebolajárvány, miközben a védekezést fegyveres konfliktusok és az egészségügyi rendszer nehézségei is hátráltatják.

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A világ második legnagyobb dokumentált ebolajárványává vált a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító kór - derült ki a közép-afrikai ország pénteken közzétett hivatalos adataiból.

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A május 15-én kitört kongói járvány igazolt eseteinek száma meghaladta a 2018 és 2020 között pusztító járványét. A kormány által pénteken ismertetett adatok szerint az országban 3532 igazolt ebolás esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 1556-ra emelkedett.

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Globális viszonylatban a mostaninál súlyosabb ebolajárvány 2014 és 2016 között pusztított Nyugat-Afrikában - Guineában, Libériában és Sierra Leonéban -, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint több mint 28 ezren betegedtek meg, és 11 310-en vesztették életüket.

Carl Skau, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) vezetője kiemelte: a mostani a valaha feljegyzett leggyorsabban terjedő ebolajárvány, ezért a nemzetközi közösségnek nagyobb figyelmet kell fordítania a helyzetre.

Az Africa CDC közlése szerint a járvány kezdete óta eltelt kevesebb mint három hónap alatt ötször annyian haltak meg, mint a korábbi ebolajárványok azonos szakaszában.

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A Bundibugyo vírustörzs okozta betegség ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés. A védekezést a kelet-kongói fegyveres konfliktusok, az egészségügyi intézmények elleni támadások és a külföldi segélyek megvonása is nehezíti. A járványügyi megfigyelést járműhiány, szakemberhiány és a helyi közösségek bizalmatlansága is hátráltatja.

A WHO a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a fertőzöttek tényleges száma akár a hivatalosan nyilvántartott esetek négyszerese is lehet.
Címlapkép: Getty Images
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