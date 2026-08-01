A „Megrendelésszám: 4110588461” tárgyú e-mail vírusos lehet, az egyetem azonnali törlésére kéri a címzetteket.
Ilyet még nem tapasztalt a WHO: sosem terjedt korábban ennyire gyorsan ez a járvány, védőoltás sincs ellene
A Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló ebolajárvány a hivatalos adatok szerint már a világ második legnagyobb dokumentált járványává vált. Az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 3500-at, a halálos áldozatoké pedig az 1500-at. Az ENSZ szerint ez a valaha feljegyzett leggyorsabban terjedő ebolajárvány, miközben a védekezést fegyveres konfliktusok és az egészségügyi rendszer nehézségei is hátráltatják.
A világ második legnagyobb dokumentált ebolajárványává vált a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító kór - derült ki a közép-afrikai ország pénteken közzétett hivatalos adataiból.
A május 15-én kitört kongói járvány igazolt eseteinek száma meghaladta a 2018 és 2020 között pusztító járványét. A kormány által pénteken ismertetett adatok szerint az országban 3532 igazolt ebolás esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 1556-ra emelkedett.
Globális viszonylatban a mostaninál súlyosabb ebolajárvány 2014 és 2016 között pusztított Nyugat-Afrikában - Guineában, Libériában és Sierra Leonéban -, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint több mint 28 ezren betegedtek meg, és 11 310-en vesztették életüket.
Carl Skau, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) vezetője kiemelte: a mostani a valaha feljegyzett leggyorsabban terjedő ebolajárvány, ezért a nemzetközi közösségnek nagyobb figyelmet kell fordítania a helyzetre.
Az Africa CDC közlése szerint a járvány kezdete óta eltelt kevesebb mint három hónap alatt ötször annyian haltak meg, mint a korábbi ebolajárványok azonos szakaszában.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Bundibugyo vírustörzs okozta betegség ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés. A védekezést a kelet-kongói fegyveres konfliktusok, az egészségügyi intézmények elleni támadások és a külföldi segélyek megvonása is nehezíti. A járványügyi megfigyelést járműhiány, szakemberhiány és a helyi közösségek bizalmatlansága is hátráltatja.
A WHO a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a fertőzöttek tényleges száma akár a hivatalosan nyilvántartott esetek négyszerese is lehet.
A nagyvárosokban délután és este az egészségügyi határértéket is meghaladhatja a talajközeli ózon szintje.
Ha létezik olyan egészségügyi tanács, amely generációk óta változatlanul velünk él, akkor az minden bizonnyal a bőséges folyadékfogyasztás.
Kutyául szenvednek a kutyák és macskák is a nagy hőségben: így védheted meg kiskedvenced a hőgutától
Négylábú kedvenceink testhőszabályzása eltér a miénktől, hiszen ők nem tudnak izzadni. Így tartós hőség esetén gyorsabban kiszáradnak, hőgutát is kaphatnak.
Így vesznek babaápolási cuccokat 20%-kal olcsóbban az élelmes magyar anyukák: nem titok, csak ez kell hozzá
A babaápolási termékeken kívül önsegélyező szolgáltatás részeként igénybevehető a születési kiadások támogatása is.
Vizsgálat kezdődik végre a magyar kórházakban: kiderülhet, mitől betegszenek meg annyian, amikor bekerülnek
A cél, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő fertőzésekről.
Ez lehet a kiút az egyre romló egészségügyi rendszerből? A magyarok fele már így csinálja: nem bízzák másra az egészségüket
A magyarok az európai átlagnál nyitottabbak a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazására.
Rengeteg szülő elköveti ezt az apró hibát: évtizedekkel később az egészségével fizethet érte a gyerekük
Egy új kutatás szerint a kétéves kor előtti alacsony cukorfogyasztás évtizedekkel később jelentősen, akár 23 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.
Megdöbbentő adatot közölt a közegészségügyi intézet: már tízezer ember halt meg a hőséghullámok következtében Németországban
Július 19-ig országszerte 9800, a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak.
Az egyre hosszabb és forróbb európai nyarak ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségek terjedéséhez.
Három magánkút vizében is többszörösen meghaladta a mangánszint az ivóvízre előírt határértéket.
A korai felismerés sok esetben életet menthetne, de az európai összehasonlítás szerint a hazai daganatszűrési rendszer jelentős fejlesztésre szorul. Mutatjuk!
Alattomos fertőzés terjed a magyar kertekben: kiadták a riasztást, komoly veszélyben a kedvenceink is
A kullancsok egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek, nem csak az emberek, a háziállatok számára is.
Több étrend-kiegészítőt is visszahívott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalomból.
Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban bejelentette, hogy megkezdődött az alapellátási rendszer átalakítása.
Súlyos gyógyszerhiány a magyar patikákban: akik ezeket a készítményeket keresik, nagyon csalódottak lesznek
Magyarországon hiánycikké vált a cisztás fibrózisban szenvedő betegek számára létfontosságú Kreon, valamint az azt részben helyettesítő Pangrol.
A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollenszezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet.
Rákkeltőnek tartott termékei miatt százmilliárdokat fizet a gyógyszermulti: rengetegen perelték a céget
A Johnson & Johnson amerikai multinacionális vállalatcsoport 5,5 milliárd dolláros (1740 milliárd forint) megállapodásra jutott
Az NKFH olyan étrend-kiegészítőket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak.