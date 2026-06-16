Kína a vádak szerint maga képez ki orosz katonákat, akiket aztán természetesen be is vetnek az ukránok elleni háborúban.
Még mindig pusztít a brutális járvány: sose lesz már vége?
Még egy évig is eltarthat, mire véget ér az afrikai ebolajárvány, a helyiek ráadásul nem együttműködőek a megfékezésben - állítja az IFRC.
Még nem tetőzött a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén pusztító ebolajárvány, amelynek megfékezése a szakemberek szerint akár egy évig is elhúzódhat. Az eddig csaknem kétszáz halálos áldozatot követelő fertőzés terjedését a kezelőközpontok hiánya mellett a lakosság egy részének ellenállása is jelentősen nehezíti.
A hivatalos adatok szerint a testnedvek útján terjedő, Bundibugyo-ebolavírus okozta fertőzésből eddig több mint nyolcszáz esetet regisztráltak, amelyek közül 192 végződött halállal. Bár a járvány kitörését már több mint egy hónapja bejelentették, az egészségügyi hatóságok még mindig nem látják tisztán a három tartományban is gyorsan terjedő betegség valós kiterjedését.
Bruno Michon, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) műveleti vezetője megerősítette, hogy a helyzetet rendkívül nehéz pontosan felmérni, de minden jel arra utal, hogy a járvány neheze még hátravan. A védekezést nemcsak az egészségügyi infrastruktúra hiányosságai hátráltatják, hanem az is, hogy a helyi közösségek sok esetben elutasítják a szigorú, ám elengedhetetlen járványügyi és higiéniai intézkedéseket.
A feszült helyzetet jól mutatja, hogy az elmúlt napokban többször is megfenyegették, illetve megtámadták azokat a segélyszervezeti munkatársakat, akik a lakosság tájékoztatásáért, valamint az elhunytak biztonságos és méltó eltemetéséért felelnek. Michon hangsúlyozta, hogy a helyiek bizalmának elnyerése időt, őszinteséget és türelmet igényel, ami a jelenlegi helyzetben nem csupán elvi kérdés, hanem a sikeres életmentés alapvető feltétele.
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